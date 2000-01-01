Мы заберем вас из отеля и отвезем к пристани, где мы сядем на нашу комфортную яхту и сможем начать поездку. Наша команда предоставит вам снаряжение для сноркелинга.



После того, как наша яхта прибудет на остров Оранж-бэй, мы отправляемся на берег этого острова, и поведем время на его песчаном пляжею Все гости могут позагорать, поплавать, и заняться сноркелингом.