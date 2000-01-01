Мы заберем вас из отеля и отвезем к пристани, где мы сядем на нашу комфортную яхту и сможем начать...
Мы заберем вас из отеля и отвезем к пристани, где мы сядем на нашу комфортную яхту и сможем начать поездку. Наша команда предоставит вам снаряжение для сноркелинга.
После того, как наша яхта прибудет на остров Оранж-бэй, мы отправляемся на берег этого острова, и поведем время на его песчаном пляжею Все гости могут позагорать, поплавать, и заняться сноркелингом.
После того, как наша яхта прибудет на остров Оранж-бэй, мы отправляемся на берег этого острова, и поведем время на его песчаном пляжею Все гости могут позагорать, поплавать, и заняться сноркелингом.
Что вы увидите 🤩
- остров оранж-бэй
- красное море
Что вас ждет:
- В 8.00 утра (время посадки меняется в зависимости от местоположения отеля) к вашему отелю прибывает микроавтобус, чтобы отвезти вас к пристани, где мы сядем на нашу комфортную яхту и сможем начать поездку.
- Наша команда предоставит вам снаряжение для сноркелинга (трубка AVC, спасательный жилет, маска, ласты). После того, как наша яхта прибудет на остров Оранж-бэй, мы отправляемся на берег этого острова, и поведем время на его песчаном пляжею Все гости могут позагорать, поплавать, и заняться сноркелингом.
- Далее нас ждет вкусный обед на яхте и катание на банане или таблетке.
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- плавание с масками и ластами возле красивых рифов
- обед на яхте
- посещение остров оранж-бэй
- напитки
- катание на банане и таблетке
- Что не входит
- фото на диске
- Где начинаем и завершаем
- Начало: забираем туристов из отеляЗавершение: отвезем всех туристов до отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый день в 8:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
каждый день в 8:00
Травекс Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихЗадать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады
Еще несколько похожих предложений в Хургаде
6ч 30м
€33
за 1 чел.
Морское путешествие на остров Парадайз
Прокатиться на яхте по Красному морю, поплавать с маской и отдохнуть на райском острове
ежедневно в 08:00
8ч
€40
за 1 чел.
Развлечения на острове Утопия
Заняться снорклингом или порыбачить, позагорать на пляже и прокатиться на банане или таблетке
во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
$27.5
за 1 чел.
Экскурсия по музею египетских древностей в Хургаде
Присоединяйтесь к нашей экскурсии по Музею египетских древностей
Ежедневно с 09:00 или с 16:30
Индивидуальный трансфер
1ч
€30
за 1-8 чел.
Трансфер из аэропорта в Хургаду
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
7ч
€30
за 1 чел.
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Отправиться на остров, который меняет цвет на закате, и насладиться веселым пляжным отдыхом
ежедневно в 08:00
3ч
€20
за 1 чел.
Морская прогулка на батискафе
В комфортной обстановке полюбоваться фантастическим подводным миром Красного моря
ежедневно в 11:00 и 15:00
8ч
€43
за 1 чел.
Эль-Гуна — египетская Венеция
Понырять с маской, полюбоваться рифом через окно батискафа и проплыть по каналам города
ежедневно в 08:00
18ч
$75
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Предлагаю вам присоединиться к нашему однодневному путешествия из Хургады в Луксор
Среда с 04:30 до 22:00
8ч
€30
за 1 чел.
Дайвинг в Хургаде
Поплавать в окрестностях острова Гифтун и полюбоваться подводным миром Красного моря
ежедневно в 08:00
13ч
€260
за 1 чел.
Из Хургады — в Асуан и Абу-Симбел на два дня
Посетить скальные храмы и комплекс на острове Филе, узнать их тайны и почувствовать дыхание прошлого
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 05:00
8ч
$30
за 1 чел.
Морская рыбалка в Хургаде
Рыбалка в открытом море - одно из самых ярких впечатлений в Египте! Вы проведете целый день посреди...
Ежедневно с 8:30 (в зависимости от отеля)
7ч 30м
26€24
за 1 чел.
Морская экскурсия в бухту дельфинов
Поплавать бок о бок с прекрасными созданиями в дикой среде и порадовать себя водными развлечениями
ежедневно в 08:00
Травекс Т. проводит ещё 7 экскурсий
4ч
$19
за 1 чел.
На квадроциклах по пустыне
Почувствуйте себя настоящим гонщиком, исследуя пустыню Хургады на квадроцикле
Ежедневно в 8:00
8ч
$40
за 1 чел.
Дайвинг в Красном море: путешествие в подводный мир
Вы познакомитесь с красотой Красного моря
Понедельник, четверг, суббота 8:00
7ч
$25
за 1 чел.
Поездка на квадроцикле в бедуинскую деревню
Мы отправимся по песчаным дюнам на квадроциклах до бедуинской деревни
Ежедневно в 13:30
12ч
$35
за 1 чел.
Эль-Гунна - морское путешествие по египетской Венеции
Из вашего отеля в Хургаде мы отправимся в увлекательное морское путешествие в курортный городок...
Ежедневно в 8:00
2ч
$20
за 1 чел.
Восход солнца в пустыне
А вы встречали когда-нибудь восход солнца в пустыне
Индивидуальная экскурсия
5ч
$120
за 1-6 чел.
Индивидуальная прогулка на яхте
Прогулка на яхте позволит вам провести весь день в приятной компании близких людей, с которыми вы...
Ежедневно по договоренности
9ч
$40
за 1 чел.
Путешествие на остров Утопия
Из вашего отеля в Хургаде мы отправимся в увлекательное морское путешествие на удивительный остров...
Понедельник, четверг, суббота с 7:30