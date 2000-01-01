Снорклинг у Оранжевого острова

Мы заберем вас из отеля и отвезем к пристани, где мы сядем на нашу комфортную яхту и сможем начать...

Мы заберем вас из отеля и отвезем к пристани, где мы сядем на нашу комфортную яхту и сможем начать поездку. Наша команда предоставит вам снаряжение для сноркелинга.

После того, как наша яхта прибудет на остров Оранж-бэй, мы отправляемся на берег этого острова, и поведем время на его песчаном пляжею Все гости могут позагорать, поплавать, и заняться сноркелингом.
Снорклинг у Оранжевого острова
Снорклинг у Оранжевого острова
Снорклинг у Оранжевого острова
Снорклинг у Оранжевого острова
Снорклинг у Оранжевого острова
Снорклинг у Оранжевого острова
Снорклинг у Оранжевого острова
Снорклинг у Оранжевого острова

Что вы увидите 🤩

  • остров оранж-бэй
  • красное море

Что вас ждет:

  • В 8.00 утра (время посадки меняется в зависимости от местоположения отеля) к вашему отелю прибывает микроавтобус, чтобы отвезти вас к пристани, где мы сядем на нашу комфортную яхту и сможем начать поездку.
  • Наша команда предоставит вам снаряжение для сноркелинга (трубка AVC, спасательный жилет, маска, ласты). После того, как наша яхта прибудет на остров Оранж-бэй, мы отправляемся на берег этого острова, и поведем время на его песчаном пляжею Все гости могут позагорать, поплавать, и заняться сноркелингом.
  • Далее нас ждет вкусный обед на яхте и катание на банане или таблетке.

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человек
Оранжевый остров
$27

Ответы на вопросы

Что входит
  • плавание с масками и ластами возле красивых рифов
  • обед на яхте
  • посещение остров оранж-бэй
  • напитки
  • катание на банане и таблетке
Что не входит
  • фото на диске
Где начинаем и завершаем
Начало: забираем туристов из отеля
Завершение: отвезем всех туристов до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 8:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

каждый день в 8:00

Травекс Т.
Травекс Т.
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