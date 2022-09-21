Суббота, понедельник, четверг, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00

Оранжевый остров в Хургаде —Orange Bay

Многие отдыхающие в отелях Хургады смогут полюбоваться потрясающим видом на море, нарисованным матерью-природой на оранжевом острове. Прибрежные воды острова окрашены в оранжевый цвет на закате, отсюда и название.

Покатаетесь на банане и таблетке в открытом море

Отправляясь на оранжевый остров в Хургаду (Ориндж-Бей), туристы имеют возможность покататься на банане и таблетке в открытом море, поплавать в масках и ластах и своими глазами увидеть красивые кораллы и рифы различных цветов, в которых обитают красочные экзотические рыбы.