Оранжевый Остров

Эта экскурсия предназначена для того, чтобы насладиться и обеспечить полное расслабление благодаря сочетанию водной

Эта экскурсия предназначена для того, чтобы насладиться и обеспечить полное расслабление благодаря сочетанию водной стихии и экзотической природы. В бухте Ориндж есть золотые пески, оборудованы креслами-мешками, деревянными дорожками и домиками. По пути у вас будет остановка для снорклинга в открытом море (плавание в масках и ластах). Потом вы отправитесь на остров.
Оранжевый Остров
Оранжевый Остров
Оранжевый Остров
Оранжевый Остров
Оранжевый Остров
Оранжевый Остров
Ближайшие даты:
22
сен
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26
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Описание

Оранжевый остров в Хургаде —Orange Bay

Многие отдыхающие в отелях Хургады смогут полюбоваться потрясающим видом на море, нарисованным матерью-природой на оранжевом острове. Прибрежные воды острова окрашены в оранжевый цвет на закате, отсюда и название.

Покатаетесь на банане и таблетке в открытом море

Отправляясь на оранжевый остров в Хургаду (Ориндж-Бей), туристы имеют возможность покататься на банане и таблетке в открытом море, поплавать в масках и ластах и своими глазами увидеть красивые кораллы и рифы различных цветов, в которых обитают красочные экзотические рыбы.

Суббота, понедельник, четверг, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда и обратнона автомобиле с кондиционером. .
  • 8-Часовая Прогулка На корабле
  • Две остановки на красивом и большом рифе для снорклинга в открытом море.
  • Безалкогольные напитки и обед.
  • Оборудование для снорклинга
  • Профессиональный гид-снорклинг.
  • ́Посещение острова на два часа.
  • Катание на банане и таблетке (квадро)
Что не входит
  • (Трансфер из < Макади, Сахль-хашеш, Ахия > за дополнительную плату в размере 5 $ с человека)
  • (Трансфер из < Сафага, Эль-Гуна, Сома-Бей > за дополнительную плату в размере 10 $ с человека) или 25$ за микроавтобус до 6 человек в обе стороны.
  • Напитки на острове Оранж не включены в стоимость.
  • Личные расходы.
  • Чаевые
Место начала и завершения?
В холле отеля возле ресепшена
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, понедельник, четверг, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Благодарю за бронирование у нас!
  • Ваше бронирование было подтверждено. Сообщите нам свой отель и номер комнаты, чтобы мы могли сообщить службе безопасности отеля и сообщить вам точное время вашего сбора в холле отеля в ближайшее время. Перед поездкой загрузите Viber или WhatsApp на свой телефон и напишите нам по номеру телефона:
  • +20 102 394 7790
  • Мы вышлем вам более подробную информацию о том, что взять с собой, время выезда и другие рекомендации после бронирования. Сообщите нам номер вашего отеля и номера, который вы можете сообщить, когда вас заберут!, чтобы сообщить службе охраны отеля, и мы предоставим вам точное время встречи и другие рекомендации после бронирования. Обязательно приходите в холле вашего отеля по крайней мере за 10 минут до выезда, чтобы мы могли дать вам любые последние инструкции и убедиться, что все готово для вас!
  • Управляется Bookatour
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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