Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Изучите увлекательный и разнообразный подводный мир Красного моря в разных местах погружения
Полюбуйтесь природными рифами, прекрасными кораллами и пестрыми рыбами, окружающими остров Утопия
Примите участие в умиротворяющем круизе на лодке со стеклянным дном
Совершите увлекательное приключение, поплавав под водой в Красном море. После трансфера из вашего отеля отправляйтесь на прекрасный полуостров Сома-Бей, который станет первой остановкой для подводного плавания. Здесь также имеется причал, с которого начнется лодочный круиз. Остров Утопия окружают природные рифы, среди которых вы можете заняться подводным плаванием. Исследуйте уникальный подводный мир и полюбуйтесь бесчисленными красочными рыбами и прекрасными кораллами.
После нескольких остановок для подводного плавания вы сможете отведать великолепный завтрак на борту судна и восстановить свои силы. После этого пересядьте на лодку со стеклянным дном и проведите незабываемые часы, любуясь подводным миром Красного моря, открывающимся под вашими ногами. В течение двух часов посмотрите на подводный мир в кристально чистых водах, окружающих остров Утопия.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от/до отеля на автомобиле с кондиционером
Снаряжение для плавания с маской
Обед на борту судна
Напитки
Спасательные жилеты
Туалеты
Гид по подводному плаванию
Крытые зоны на борту судна
Что не входит
Личные расходы
Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Пожалуйста, возьмите с собой следующее:
Полотенце
Солнцезащитные очки
Солнцезащитный крем
Купальник
Фотоаппарат
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 101 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
L
Lori
10 окт 2019
(США)
О, МОЙ БОГ! Тур был замечательным. Мы сделали это за день до того, как поехали домой в Калифорнию. это действительно был способ закончить наш отпуск. Это было так мило и красиво. Единственный минус, который я должен сказать, это то, что фургон, чтобы забрать нас, опоздал на 15 минут, что заставило меня нервничать, так как я прочитал обзор, в котором говорилось, что одну женщину вообще не подобрали. Гид был замечательным, обед на борту лодки был хорошим, это была египетская еда. О, другая жалоба была там не было воды в бутылках. у них был небольшой кулер для воды с еще меньшими чашками. Мой муж начал чувствовать себя обезвоженным после подводного плавания. Я любил Утопию, это было так красиво. Если у вас есть водные туфли, наденьте их, когда они останавливаются там, потому что в песке есть острые раковины. Я забыл надеть мой. Лодка со стеклянным дном как бы сосала. Стекло было грязным и маленьким, так что вы действительно могли видеть что угодно, и не все, кого они собрали на лодке, смо
C
Carlo
7 авг 2019
(Египет)
Сначала мы должны были путешествовать далеко, но поездка сделала все правильно. 1-я остановка с бананом и скамейкой за катером. 2-я остановка подводного плавания. Тогда обед. Затем с небольшой гласностью, что имя не было разрешено иметь. Всего 2 м2 стекла. На утопию острова. Прекрасный остров с белыми пляжами, множеством ракушек. Путеводитель был очень дружелюбным и искал различных животных, таких как лобстеры и морские звезды
M
Mario
22 мар 2017
(Германия)
Нас забрали из отеля вовремя. Дорога до Сафаги была очень удобной в маленьком автобусе. Сами, наш гид, уже ждал нас и дал всем необходимое снаряжение для снорклинга. Остров Утиопия фантастический. Карибский стиль с мелким белым песчаным пляжем. Кораллы здесь еще живы. Огромные стаи рыб плавали вокруг нас. Большое спасибо Сами и всей команде за этот великий день.
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