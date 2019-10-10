Остров Утопия: однодневный сноркелинг-тур из Хургады

Познайте увлекательный подводный мир Красного моря в 1-дневном туре с выездом из Хургады

4
101 отзыв
В группе
до 100 чел.
Познайте увлекательный подводный мир Красного моря в 1-дневном туре с выездом из Хургады.

Поплавайте под водой среди природных рифов и прекрасных кораллов, а затем полюбуйтесь фантастическими видами подводного мира на борту лодки со стеклянным дном.
Остров Утопия: однодневный сноркелинг-тур из Хургады
Остров Утопия: однодневный сноркелинг-тур из Хургады
Остров Утопия: однодневный сноркелинг-тур из Хургады
Остров Утопия: однодневный сноркелинг-тур из Хургады
Остров Утопия: однодневный сноркелинг-тур из Хургады
Остров Утопия: однодневный сноркелинг-тур из Хургады
Остров Утопия: однодневный сноркелинг-тур из Хургады
Остров Утопия: однодневный сноркелинг-тур из Хургады
Остров Утопия: однодневный сноркелинг-тур из Хургады
Остров Утопия: однодневный сноркелинг-тур из Хургады
Остров Утопия: однодневный сноркелинг-тур из Хургады
Остров Утопия: однодневный сноркелинг-тур из Хургады
Остров Утопия: однодневный сноркелинг-тур из Хургады
Остров Утопия: однодневный сноркелинг-тур из Хургады
Остров Утопия: однодневный сноркелинг-тур из Хургады
Остров Утопия: однодневный сноркелинг-тур из Хургады
Остров Утопия: однодневный сноркелинг-тур из Хургады
Остров Утопия: однодневный сноркелинг-тур из Хургады
Остров Утопия: однодневный сноркелинг-тур из Хургады
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Изучите увлекательный и разнообразный подводный мир Красного моря в разных местах погружения
  2. Полюбуйтесь природными рифами, прекрасными кораллами и пестрыми рыбами, окружающими остров Утопия
  3. Примите участие в умиротворяющем круизе на лодке со стеклянным дном
Совершите увлекательное приключение, поплавав под водой в Красном море. После трансфера из вашего отеля отправляйтесь на прекрасный полуостров Сома-Бей, который станет первой остановкой для подводного плавания. Здесь также имеется причал, с которого начнется лодочный круиз. Остров Утопия окружают природные рифы, среди которых вы можете заняться подводным плаванием. Исследуйте уникальный подводный мир и полюбуйтесь бесчисленными красочными рыбами и прекрасными кораллами.
После нескольких остановок для подводного плавания вы сможете отведать великолепный завтрак на борту судна и восстановить свои силы. После этого пересядьте на лодку со стеклянным дном и проведите незабываемые часы, любуясь подводным миром Красного моря, открывающимся под вашими ногами. В течение двух часов посмотрите на подводный мир в кристально чистых водах, окружающих остров Утопия.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля на автомобиле с кондиционером
  • Снаряжение для плавания с маской
  • Обед на борту судна
  • Напитки
  • Спасательные жилеты
  • Туалеты
  • Гид по подводному плаванию
  • Крытые зоны на борту судна
Что не входит
  • Личные расходы
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, возьмите с собой следующее:
  • Полотенце
  • Солнцезащитные очки
  • Солнцезащитный крем
  • Купальник
  • Фотоаппарат
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 101 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
4
26
3
15
2
3
1
9
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
L
10 окт 2019
(США)
О, МОЙ БОГ! Тур был замечательным. Мы сделали это за день до того, как поехали домой в Калифорнию. это действительно был способ закончить наш отпуск. Это было так мило и красиво. Единственный минус, который я должен сказать, это то, что фургон, чтобы забрать нас, опоздал на 15 минут, что заставило меня нервничать, так как я прочитал обзор, в котором говорилось, что одну женщину вообще не подобрали. Гид был замечательным, обед на борту лодки был хорошим, это была египетская еда. О, другая жалоба была там не было воды в бутылках. у них был небольшой кулер для воды с еще меньшими чашками. Мой муж начал чувствовать себя обезвоженным после подводного плавания. Я любил Утопию, это было так красиво. Если у вас есть водные туфли, наденьте их, когда они останавливаются там, потому что в песке есть острые раковины. Я забыл надеть мой. Лодка со стеклянным дном как бы сосала. Стекло было грязным и маленьким, так что вы действительно могли видеть что угодно, и не все, кого они собрали на лодке, смо
C
7 авг 2019
(Египет)
Сначала мы должны были путешествовать далеко, но поездка сделала все правильно. 1-я остановка с бананом и скамейкой за катером. 2-я остановка подводного плавания. Тогда обед. Затем с небольшой гласностью, что имя не было разрешено иметь. Всего 2 м2 стекла. На утопию острова. Прекрасный остров с белыми пляжами, множеством ракушек. Путеводитель был очень дружелюбным и искал различных животных, таких как лобстеры и морские звезды
M
22 мар 2017
(Германия)
Нас забрали из отеля вовремя. Дорога до Сафаги была очень удобной в маленьком автобусе. Сами, наш гид, уже ждал нас и дал всем необходимое снаряжение для снорклинга. Остров Утиопия фантастический. Карибский стиль с мелким белым песчаным пляжем. Кораллы здесь еще живы. Огромные стаи рыб плавали вокруг нас. Большое спасибо Сами и всей команде за этот великий день.

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