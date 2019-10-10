О, МОЙ БОГ! Тур был замечательным. Мы сделали это за день до того, как поехали домой в Калифорнию. это действительно был способ закончить наш отпуск. Это было так мило и красиво. Единственный минус, который я должен сказать, это то, что фургон, чтобы забрать нас, опоздал на 15 минут, что заставило меня нервничать, так как я прочитал обзор, в котором говорилось, что одну женщину вообще не подобрали. Гид был замечательным, обед на борту лодки был хорошим, это была египетская еда. О, другая жалоба была там не было воды в бутылках. у них был небольшой кулер для воды с еще меньшими чашками. Мой муж начал чувствовать себя обезвоженным после подводного плавания. Я любил Утопию, это было так красиво. Если у вас есть водные туфли, наденьте их, когда они останавливаются там, потому что в песке есть острые раковины. Я забыл надеть мой. Лодка со стеклянным дном как бы сосала. Стекло было грязным и маленьким, так что вы действительно могли видеть что угодно, и не все, кого они собрали на лодке, смо