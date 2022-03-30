Пирамиды Гизы и Египетский музей: путешествие в Каир

Если вы на отдыхе в Египте и еще не видели пирамиды в Гизе - это большое упущение

Входной билет
Если вы на отдыхе в Египте и еще не видели пирамиды в Гизе — это большое упущение.

Без посещения Каира ваше египетское путешествие будет неполным.

Приглашаю вас в однодневное путешествие из Хургады в Каир.

Со мной вы увидите Египетские пирамиды и Большого Сфинкса в Гизе, прогуляетесь по залам Египетского музея и узнаете больше о временах фараонов.
Пирамиды Гизы и Египетский музей: путешествие в Каир
Пирамиды Гизы и Египетский музей: путешествие в Каир
Пирамиды Гизы и Египетский музей: путешествие в Каир
Пирамиды Гизы и Египетский музей: путешествие в Каир
Пирамиды Гизы и Египетский музей: путешествие в Каир
Пирамиды Гизы и Египетский музей: путешествие в Каир
Пирамиды Гизы и Египетский музей: путешествие в Каир
Пирамиды Гизы и Египетский музей: путешествие в Каир
Пирамиды Гизы и Египетский музей: путешествие в Каир
Пирамиды Гизы и Египетский музей: путешествие в Каир
Пирамиды Гизы и Египетский музей: путешествие в Каир

Что вы можете увидеть 🤩

  • Египетский музей
  • пирамиды Гизы
  • Сфинкс
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет

Во время экскурсии мы посетим главные исторические достопримечательности Египта: плато Гиза со всемирно известными Египетскими пирамидами, считающимися одним из семи чудес света. Увидим легендарный Большой Сфинкс — самую большую в мире монолитную скульптуру, а также заглянем в Египетский музей — один из крупнейших музеев мира с богатейшей коллекцией древнеегипетских артефактов.

Программа

Дорога займет около 7 часов. В пути сделаем остановки. После посещения Египетского музея, отправимся на прогулку по Нилу на катере. Далее нас ждет вкусный обед в ресторане и посещение пирамид. На обратной дороге заедем на парфюмерную фабрику и в музей папируса.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер,
  • обед,
  • входные билеты на указанные достопримечательности,
  • услуги русскоговорящего гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • напитки,
  • личные расходы,
  • прогулка по Нилу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер
  • обед
  • услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • напитки
  • личные расходы
  • прогулка по Нилу
  • входные билеты на указанные достопримечательности, необходимо доплатить в автобусе (25$)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ресепшен вашего отеля
Завершение: ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: понедельник, среда, суббота в 01:30
Экскурсия длится около 20 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Внимание! Пожалуйста, уточните время приезда автобуса в ваш отель за сутки
  • 1. Пожалуйста, сообщите нам номер комнаты, а не только отель. Нам будет проще найти вас перед экскурсией
  • 2. Свяжитесь с нами в ватсап по номеру +20 102 766 0085 для финального подтверждения за сутки до экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

понедельник, среда, суббота в 01:30

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