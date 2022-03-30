Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет
Во время экскурсии мы посетим главные исторические достопримечательности Египта: плато Гиза со всемирно известными Египетскими пирамидами, считающимися одним из семи чудес света. Увидим легендарный Большой Сфинкс — самую большую в мире монолитную скульптуру, а также заглянем в Египетский музей — один из крупнейших музеев мира с богатейшей коллекцией древнеегипетских артефактов.
Программа
Дорога займет около 7 часов. В пути сделаем остановки. После посещения Египетского музея, отправимся на прогулку по Нилу на катере. Далее нас ждет вкусный обед в ресторане и посещение пирамид. На обратной дороге заедем на парфюмерную фабрику и в музей папируса.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
трансфер,
обед,
входные билеты на указанные достопримечательности,
услуги русскоговорящего гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
напитки,
личные расходы,
прогулка по Нилу.
Ответы на вопросы
Что входит
трансфер
обед
услуги русскоговорящего гида
Что не входит
напитки
личные расходы
прогулка по Нилу
входные билеты на указанные достопримечательности, необходимо доплатить в автобусе (25$)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ресепшен вашего отеля
Завершение: ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: понедельник, среда, суббота в 01:30
Экскурсия длится около 20 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Внимание! Пожалуйста, уточните время приезда автобуса в ваш отель за сутки
1. Пожалуйста, сообщите нам номер комнаты, а не только отель. Нам будет проще найти вас перед экскурсией
2. Свяжитесь с нами в ватсап по номеру +20 102 766 0085 для финального подтверждения за сутки до экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
понедельник, среда, суббота в 01:30
Mohamed — ваш гид в Хургаде
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