Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ждет

Во время экскурсии мы посетим главные исторические достопримечательности Египта: плато Гиза со всемирно известными Египетскими пирамидами, считающимися одним из семи чудес света. Увидим легендарный Большой Сфинкс — самую большую в мире монолитную скульптуру, а также заглянем в Египетский музей — один из крупнейших музеев мира с богатейшей коллекцией древнеегипетских артефактов.

Программа

Дорога займет около 7 часов. В пути сделаем остановки. После посещения Египетского музея, отправимся на прогулку по Нилу на катере. Далее нас ждет вкусный обед в ресторане и посещение пирамид. На обратной дороге заедем на парфюмерную фабрику и в музей папируса.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

трансфер,

обед,

входные билеты на указанные достопримечательности,

услуги русскоговорящего гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: