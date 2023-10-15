Погружение в историю: поездка из Хургады в Луксор в мини-группе

Отправиться в путешествие по страницам загадочной древней эпохи

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Луксор — настоящий музей под открытым небом.

Здесь сохранилось множество монументальных памятников — крупных храмов, гробниц и впечатляющих статуй. Мы поедем в места, о которых слагали легенды.

Вы увидите Карнакский храм и Долину Царей, прокатитесь по Нилу и услышите истории о знаменитой женщине-фараоне, главной усыпальнице египетских правителей и многом другом.
Погружение в историю: поездка из Хургады в Луксор в мини-группе
Погружение в историю: поездка из Хургады в Луксор в мини-группе
Погружение в историю: поездка из Хургады в Луксор в мини-группе
Погружение в историю: поездка из Хургады в Луксор в мини-группе
Погружение в историю: поездка из Хургады в Луксор в мини-группе
Погружение в историю: поездка из Хургады в Луксор в мини-группе
Погружение в историю: поездка из Хургады в Луксор в мини-группе
Погружение в историю: поездка из Хургады в Луксор в мини-группе
Погружение в историю: поездка из Хургады в Луксор в мини-группе
Погружение в историю: поездка из Хургады в Луксор в мини-группе
Погружение в историю: поездка из Хургады в Луксор в мини-группе
Погружение в историю: поездка из Хургады в Луксор в мини-группе
Погружение в историю: поездка из Хургады в Луксор в мини-группе
Погружение в историю: поездка из Хургады в Луксор в мини-группе
Погружение в историю: поездка из Хургады в Луксор в мини-группе
Погружение в историю: поездка из Хургады в Луксор в мини-группе
Погружение в историю: поездка из Хургады в Луксор в мини-группе
Погружение в историю: поездка из Хургады в Луксор в мини-группе
Погружение в историю: поездка из Хургады в Луксор в мини-группе
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Карнакский храм

Посетим крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта. Вы увидите гипостильный зал с 144 колоннами, возведёнными в 14–13 веках до нашей эры при фараонах Сети I и Рамсесе II. Узнаете об истории храма и его секретах.

Прогулка на лодке по Нилу

После рукотворных красот полюбуетесь природными пейзажами и колоритной атмосферой Египта на водном мини-путешествии (1 час).

Погребальный храм Хатшепсут

Найдём его в основании отвесных скал Дейр эль-Бахри. Для египтян этот храм имеет особое значение — в древности его называли священнейшим из священных. Гид расскажет о единственной женщине-фараоне, в честь которой создано это строение. А ещё вы узнаете, чем именно оно отличается от остальных монументальных сооружений Древнего Египта.

Долина Царей

Главное место захоронения большинства фараонов неспроста находится на западном берегу Нила. Для древних египтян запад означал «закат», «смерть». Поэтому они сооружали гробницы именно здесь. Гид расскажет подробнее об этом и других фактах из истории Древнего Египта, а также покажет захоронения Тутанхамона, Сети I, Рамсеса II, первосвященников и другой элиты той эпохи.

Колоссы Мемнона

На этом месте стоял один из самых великих храмов нового Царства, который был разрушен из-за землетрясения. От былого великолепия остались лишь две огромные 20-метровые статуи, изображающие восседающего на троне фараона Аменхотепа III.

Тайминг маршрута

04:30 — начало экскурсии
09:00 — Карнакский храм
12:15 — прогулка на лодке по Нилу (7-10 минут)
12:30 — обед
13:30 — погребальный храм Хатшепсут
14:30 — Долина Царей
16:30 — Колоссы Мемнона
17:15 — Банановый остров (поездка по желанию на остров с банановой рощей и красивыми пейзажами)
20:00 — возвращение в Хургаду

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе, услуги русскоговорящего гида-египтолога, обед и входные билеты в храмы
  • Трансфер из загородных районов Макади, Сафага и Сахл Хашиш оплачивается отдельно — $5
  • По вашему желанию после основной программы можно отправиться на Банановый остров. Стоимость — $10 с человека.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

во вторник, четверг и воскресенье в 04:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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