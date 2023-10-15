Луксор — настоящий музей под открытым небом. Здесь сохранилось множество монументальных памятников — крупных храмов, гробниц и впечатляющих статуй. Мы поедем в места, о которых слагали легенды. Вы увидите Карнакский храм и Долину Царей, прокатитесь по Нилу и услышите истории о знаменитой женщине-фараоне, главной усыпальнице египетских правителей и многом другом.

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Описание

Что вас ожидает

Карнакский храм

Посетим крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта. Вы увидите гипостильный зал с 144 колоннами, возведёнными в 14–13 веках до нашей эры при фараонах Сети I и Рамсесе II. Узнаете об истории храма и его секретах.

Прогулка на лодке по Нилу

После рукотворных красот полюбуетесь природными пейзажами и колоритной атмосферой Египта на водном мини-путешествии (1 час).

Погребальный храм Хатшепсут

Найдём его в основании отвесных скал Дейр эль-Бахри. Для египтян этот храм имеет особое значение — в древности его называли священнейшим из священных. Гид расскажет о единственной женщине-фараоне, в честь которой создано это строение. А ещё вы узнаете, чем именно оно отличается от остальных монументальных сооружений Древнего Египта.

Долина Царей

Главное место захоронения большинства фараонов неспроста находится на западном берегу Нила. Для древних египтян запад означал «закат», «смерть». Поэтому они сооружали гробницы именно здесь. Гид расскажет подробнее об этом и других фактах из истории Древнего Египта, а также покажет захоронения Тутанхамона, Сети I, Рамсеса II, первосвященников и другой элиты той эпохи.

Колоссы Мемнона

На этом месте стоял один из самых великих храмов нового Царства, который был разрушен из-за землетрясения. От былого великолепия остались лишь две огромные 20-метровые статуи, изображающие восседающего на троне фараона Аменхотепа III.

Тайминг маршрута

04:30 — начало экскурсии

09:00 — Карнакский храм

12:15 — прогулка на лодке по Нилу (7-10 минут)

12:30 — обед

13:30 — погребальный храм Хатшепсут

14:30 — Долина Царей

16:30 — Колоссы Мемнона

17:15 — Банановый остров (поездка по желанию на остров с банановой рощей и красивыми пейзажами)

20:00 — возвращение в Хургаду

Организационные детали