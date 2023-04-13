Прогулка на яхте их Хургады

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Программа данной экскурсии составляется и предварительно согласовывается с заказчиком.
Прогулка на яхте их Хургады
Прогулка на яхте их Хургады
Прогулка на яхте их Хургады
Прогулка на яхте их Хургады
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Описание

Программа данной экскурсии составляется и предварительно согласовывается с заказчиком.

Программа

Программа данной экскурсии составляется и предварительно согласовывается с заказчиком.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортный услуги Обед
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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