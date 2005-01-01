Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

Что вас ждет
Восьмичасовая прогулка на яхте по Красному морю
Два погружения с аквалангом в коралловых рифах
Вкусный обед на яхте
Напитки в течение дня
Русскоговорящий опытный инструктор по дайвингу
Важно знать:
Меню обеда: рыба, салат, рис, паста, фрукты
Диск с видео вашего путешествия вы можете приобрести за дополнительную плату.
Что входит
аренда яхты
два погружения с аквалангом
обед на яхте
напитки
русскоязычный инструктор
Что не входит
диск с видео на память
Начало
🚩 Начало:
Заберем из отеля
🏁 Место завершения:
Доставим в отель
Время проведения:
Понедельник, четверг, суббота 8:00
Это групповая экскурсия
, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Условия возврата:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Травекс Т.
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