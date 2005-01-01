Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

2д $ 145 за 1 чел.

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Каир и Александрия за 2 дня С нами вы покинете берег Красного моря на два дня и отправитесь в путешествие по Каиру и Александрии

Каждый день кроме ПТ в 01:30 (в зависимости от местоположения отеля)