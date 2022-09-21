Воскресенье, вторник, пятница, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00

Эта однодневная поездка будет абсолютно отличной, вы сможете поплавать в масках в Красном море и покататься на банановой лодке на волнах.



Это время, чтобы расслабиться и повеселиться, наслаждаясь прекрасными пляжами и природной красотой Хургады. Для удобства гостей предоставляются обеды и напитки, а также все необходимое оборудование. В стоимость входит удобный трансфер туда и обратно.