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Описание
Об экскурсии:
Вы ищете новый способ познакомиться с Хургадой? Райский остров — идеальное место, чтобы провести весь день на солнце. Проведите день на пляже Хургады и соберите несколько впечатлений, чтобы расслабиться в непринужденной атмосфере. Вы проводите время с маской и трубкой, наслаждаясь плаванием и изучением Райского острова в течение дня.
Программа:
Поездка на корабле на Райский остров.
Исследуйте остров за 2 часа.
Ныряйте с маской и аквалангом в самых удивительных местах Красного моря.
Наслаждайтесь отдыхом на корабле и обедом.
Развлекайтесь водными видами спорта, наслаждайтесь банановыми лодками и планшетами.
Воскресенье, вторник, пятница, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер туда и обратно на автомобиле с кондиционером
8-часовая прогулка на корабле
Две остановки на красивом и большом рифе для снорклинга в открытом море
Безалкогольные напитки и обед
Оборудование для снорклинга
Профессиональный гид-снорклинг
Посещение острова на два часа
Катание на банане и таблетке (квадро)
Что не входит
Трансфер из Макади, Сахль-хашеш, Ахия за дополнительную плату в размере 5$ с человека
Трансфер из Сафага, Эль-Гуна, Сома-Бей за дополнительную плату в размере 10$ с человека или 25$ за микроавтобус до 6 человек в обе стороны
Напитки на райском острове не включены в стоимость
Личные расходы
Чаевые
Место начала и завершения?
в холле отеля возле ресепшена
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье, вторник, пятница, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Благодарю за бронирование у нас!
Ваше бронирование было подтверждено. Сообщите нам свой отель и номер комнаты, чтобы мы могли сообщить службе безопасности отеля и сообщить вам точное время вашего сбора в холле отеля в ближайшее время. Перед поездкой загрузите Viber или WhatsApp на свой телефон и напишите нам по номеру телефона:
+20 102 394 7790
Мы вышлем вам более подробную информацию о том, что взять с собой, время выезда и другие рекомендации после бронирования. Сообщите нам номер вашего отеля и номера, который вы можете сообщить, когда вас заберут!, чтобы сообщить службе охраны отеля, и мы предоставим вам точное время встречи и другие рекомендации после бронирования. Обязательно приходите в холле вашего отеля по крайней мере за 10 минут до выезда, чтобы мы могли дать вам любые последние инструкции и убедиться, что все готово для вас!
Управляется Bookatour
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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