Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Трансфер к пустыне, инструктаж и мото-сафари. Мы встретим вас в холле отеля и отвезём в пустыню на джипах. Вы прослушаете инструктаж по управлению квадроциклами и багги. У вас будет час, чтобы вдоволь накататься на одном из транспортных средств — впечатления от сафари останутся с вами надолго!
Деревня бедуинов. После мы на джипах отправимся вглубь пустыни. В деревне вы познакомитесь с культурой, бытом и традициями бедуинов. А ещё сможете оседлать верблюда и пообщаться с пустынными змеями в местном террариуме.
Вечернее шоу и ужин. Для вас исполнят аутентичные восточные танцы 💃. Также вас ждёт шведский стол и ароматный традиционный чай, а желающим предложат раскурить кальян.
Организационные детали
Обратите внимание: это не экскурсия ⛳, а активный отдых. С вами будет русскоязычный сопровождающий.
Место встречи — холл вашего отеля. Точное время встречи мы вышлем после бронирования. От отеля до станции в пустыне мы добираемся на джипах.
Начало и место завершения
🚩 в холле вашего отеля
Экскурсия проводится ежедневно в 12:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Наша компания была основана в 2014 году и является ведущей туристической компанией Египта. Откройте красоты и культуру земли фараонов вместе с нами! Мы разрабатываем индивидуальные и групповые туры в Египте по вашим интересам и бюджету. Наши основные локации — Хургада, Каир, Луксор, Шарм-эль-Шейх и Марса Алам, откуда вы можете начать свое приключение в Египте. Вы получите наилучшее представление о достопримечательностях и секретах нашей страны. Мы делаем все, чтобы вас впечатлить!