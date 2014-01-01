Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Трансфер к пустыне, инструктаж и мото-сафари. Мы встретим вас в холле отеля и отвезём в пустыню на джипах. Вы прослушаете инструктаж по управлению квадроциклами и багги. У вас будет час, чтобы вдоволь накататься на одном из транспортных средств — впечатления от сафари останутся с вами надолго!

Деревня бедуинов. После мы на джипах отправимся вглубь пустыни. В деревне вы познакомитесь с культурой, бытом и традициями бедуинов. А ещё сможете оседлать верблюда и пообщаться с пустынными змеями в местном террариуме.

Вечернее шоу и ужин. Для вас исполнят аутентичные восточные танцы 💃. Также вас ждёт шведский стол и ароматный традиционный чай, а желающим предложат раскурить кальян.

Организационные детали