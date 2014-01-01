Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Сафари-тур на квадроцикле по Аравийской пустыне

Прокатиться по песчаным дюнам и поужинать в деревне бедуинов, наслаждаясь танцевальным шоу

Ольга
Ольга – экскурсионное агентство из Хургады
Вас ждёт захватывающая поездка на квадроциклах и багги по пустыне, которая является частью знаменитой Сахары.

Вы прослушаете инструктаж и покорите египетские пески.

После на джипах отправитесь в деревню бедуинов, где для вас накроют ужин-барбекю, приготовят традиционный чай, раскурят кальян и станцуют 💃 народные танцы 💃.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €44 за человека

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Сафари-тур на квадроцикле по Аравийской пустыне
Сафари-тур на квадроцикле по Аравийской пустыне

Что вас ожидает

Трансфер к пустыне, инструктаж и мото-сафари. Мы встретим вас в холле отеля и отвезём в пустыню на джипах. Вы прослушаете инструктаж по управлению квадроциклами и багги. У вас будет час, чтобы вдоволь накататься на одном из транспортных средств — впечатления от сафари останутся с вами надолго!

Деревня бедуинов. После мы на джипах отправимся вглубь пустыни. В деревне вы познакомитесь с культурой, бытом и традициями бедуинов. А ещё сможете оседлать верблюда и пообщаться с пустынными змеями в местном террариуме.

Вечернее шоу и ужин. Для вас исполнят аутентичные восточные танцы 💃. Также вас ждёт шведский стол и ароматный традиционный чай, а желающим предложат раскурить кальян.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия ⛳, а активный отдых. С вами будет русскоязычный сопровождающий.
  • Место встречи — холл вашего отеля. Точное время встречи мы вышлем после бронирования. От отеля до станции в пустыне мы добираемся на джипах.
Начало и место завершения
🚩 в холле вашего отеля
Сафари-тур на квадроцикле по Аравийской пустыне
Сафари-тур на квадроцикле по Аравийской пустыне
Сафари-тур на квадроцикле по Аравийской пустыне
Сафари-тур на квадроцикле по Аравийской пустыне

Экскурсия проводится ежедневно в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Наша компания была основана в 2014 году и является ведущей туристической компанией Египта. Откройте красоты и культуру земли фараонов вместе с нами! Мы разрабатываем индивидуальные и групповые туры в Египте по вашим интересам и бюджету. Наши основные локации — Хургада, Каир, Луксор, Шарм-эль-Шейх и Марса Алам, откуда вы можете начать свое приключение в Египте. Вы получите наилучшее представление о достопримечательностях и секретах нашей страны. Мы делаем все, чтобы вас впечатлить!
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Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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