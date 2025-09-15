Круиз по Нилу

Один из самых увлекательных туристических маршрутов — это завораживающее путешествие для любителей истории. Вы увидите древний исторический Египет в комфортабельных условиях! Теплоходы курсируют от Асуана до Луксора и обратно, останавливаясь по пути в Ком Омбо, Эдфу, Эсне. Ваша экскурсия ⛳ начнётся с посещения Луксора. На восточном берегу Нила, в «городе живых» расположились два храма — Карнакский и Луксорский.

Жемчужиной Египта — Луксор

Первый город 🏙️, который вы посетите, будет Луксор. После обзорной экскурсии 🧭 вы отправитесь обратно на лайнер и продолжите своё путешествие по Нилу в отличных условиях. Во время путешествия вы будете наслаждаться закатами удивительной красоты. Рядом с городом Эсна по пути будут шлюзы. Прохождение данного отрезка пути запечалится в памяти. Карнакский храм (на выбор)Самое величайшее сооружение Древнего Египта. Этот храм построен в честь Фиванской триады — Амон-Ра, Мут — его жены и Хопса — их сына. Возводили Карнакский храм на протяжении двух тысячелетий. Общая площадь составляет 2 км² И, конечно, самым интересным будет храм Амон-Ра. Это большой религиозный комплекс, состоящий из 10 пилонов. Главное божество храма — это египетский бог Амон Ра. Перед храмом вы увидите и аллею сфинксов.

Луксорский храм (на выбор)

Жемчужина среди архитектурных памятников Древнего Египта. Он является примером силы фараонов и выдержан в традициях градостроения того времени. Храм располагается на месте Фив — древней столицы ⭐️ Египта. Этот храм поражает не только грандиозностью строительства, но и изящными колоннами, совершенствованными формами. Общая длина храмового сооружения составляет около 260 м. У центрального входа находятся массивные пилоны высотой 20 м и длиной 70 м. У северного входа — огромные четыре колосса-монолита и обелиск. Основателем этого храма был Аменхотеп III в период расцвета Нового царства. А фараоны Тутанхамон и Хоремхет построили двор с 74 колоннами, фараон Рамсес II занимался расширением Луксорского храма. Здесь вы сами выбираете, какой из этих храмов захотите посетить — или Карнаский или Луксорский.

Эдфу и Храм бога Хора

По Нилу курсируют шикарные четырёх- и пяти- звездные лайнеры. Вы будете плыть как фараон, соприкасаясь с историей Египта, увидите потрясающие закаты солнца. Постарайтесь это запечатлеть не только в памяти, но и с помощью фотоаппаратуры. Вблизи города Эсна корабль будет проходить шлюзы. Эсна расположена на западном берегу Нила между Кеной и Асуаном. За пределами города находится старая нильская плотина, которая была построена еще в 1906 году. По плотине проходит шоссе. Чтобы держать разницу в высоте уровней воды, в Эсне находятся шлюзы для прохождения через них судов. И первая историческая остановка у вас в городе Эдфу. Город 🏙️ находится южнее Луксора на 70 км. В Эдфу родился первый фараон Мина, который объединил две части Египта в одно целое. Эдфу — удивительное святилище бога с соколиной головой — Хора.

Гор ⛰️ (Хор) был первоначально богом неба, глаза которого — Солнце ☀️ и Луна. Позже он ассиминировался в популярный миф об Осирисе и Исиде в качестве ребенка этой божественной пары. Храм бога Хора (Гора) был заложен в основу Птолемеем III Эвергентом в 237 году до нашей эры. Только в 57 году до нашей эры вся эта постройка, длившаяся 180 лет, была завершена. Храм сохранился лучше других памятников древности почти в цельном виде. Огромный пилон с двумя соколами из чёрного гранита разделен внутри на четыре этажа с комнатами. Многочисленные надписи и изображения на всех стенах храма имеют разную тематику — это миф о Горе, гимны ему, дарственные надписи. Храм был окружен высокой кирпичной стеной, часть которой сохранилась и до наших дней.

Древний город 🏙️ Ком-Омбо

Далее перед вами предстанет другой исторический город 🏙️ — Ком-Омбо. Прямо на берегу Нила, между городами Эдфу и Асуаном, расположен уникальный Храм Ком-Омбо. Он представляет из себя «двойной храм» — сооружение, посвященное сразу двум триадам божеств. Строительство этого необычного храма началось при Птолемее. Храм строился очень долго и окончательно строительство завершилось лишь в III веке нашей эры.

Одна часть здания посвящена почитавшемуся в облике крокодила Богу Себеку, вторая половина посвящена сокологоловому Богу Хоруру. В передней части храма устроено небольшое святилище в честь Хатхор. Сейчас там хранятся мумии крокодилов, происходящих из погребения, расположенного около храма. Судьба храма Ком-Омбо непроста. Большую его часть разрушили воды могущественного Нила и землетрясения. Вокруг самого храма Ком-Омбо под слоем песка лежит древнейший город! Основной достопримечательностью Храма Ком-Омбо является гипостильный зал, пятнадцать колонн которого объединены стенками. Верхняя часть колонн украшена лилиями и папирусом.

Асуан и Абу-Симбел — историческая сокровищница древнего Египта

И, наконец, Вы приплываете к древнейшему городу — Асуану. Этот живописный город 🏙️ расположен на восточном берегу Нила. Он находится на границе между Верхним Египтом и Нубией. В этом месте «белая» Африка встречается с «чёрной». Вы посетите Асуанскую плотину — совместное творение советских и египетских инженеров и рабочих. После строительства Суэцкого канала, Египет снова обратился за помощью к СССР и в 1960 году началось строительство плотины. Так к югу от города появилась огромная плотина, которая разделила Нил пополам. С одной стороны — самое большое в мире искусственное озеро Насера, а с другой — величественный Нил. Это самое масштабное сооружение XX века. В память о советско-арабской дружбе был воздвигнут гигантский лотос — 75 метров в высоту.

После ознакомления с Асуаном у вас остается свободный вечер и на утро вы пересаживаетесь в автобус для возвращения в Хургаду. Очень хотелось бы Вам посоветовать посетить незабываемый Абу-Симбел — другого такого случая Вам не представится! И поверьте мне, потраченные вами деньги в Абу-Симбел — ничто по сравнению с тем, что вы увидите. Это кладовая всей истории Египта!

«Среди жемчужин двух земель, являлся лучшим он по праву — и до сих пор Абу-Симбел царит на юге величаво…»

Пока другие будут спать в каютах, вы посетите незабываемую экскурсию ⛳. Дорога на автобусе 🚌 займёт около 3, 5 часов в один конец. Абу-Симбел — маленький городок в 280 км южнее Асуана, почти на границе с Суданом. Он расположен на территории Нубии. Вашему взгляду предстанут два храма — Рамсеса II и его жены Нефертари.

Храм Абу-Симбел

Был полностью высечен из скалы в XIII веке до нашей эры в честь победы фараона Рамсеса над хеттами. Перед вами предстают четыре колоссальные 20-ти метровые статуи Рамсеса II, сидящего на троне. Храм состоит из четырёх залов. В гипостильном зале стоят огромные статуи бога Осириса. В последнем, самом маленьком, находятся каменные изваяния богов Амона, Ра, Птаха и самого Рамсеса II.

Уникальная особенность состоит в том, что лишь два раза в год — 22 февраля и 22 октября — эти дни считаются днями рождения и коронации Рамсеса, вы можете наблюдать уникальное световое представление: в 6 часов утра первый луч солнца проникает через входной портал и освещает коридор длиной 65 метров. Он ни на секунду не коснется статуи бога Птаха, по 6 минут задержится на Амоне и Ра и в течение 12 минут будет ярко освещать Рамсеса II. Во время строительства Асуанской плотины Абу-Симбел оказался на территории водохранилища. Все сооружения комплекса были разобраны и перенесены на более высокое безопасное место. Это осуществлялось в течение 4 лет под эгидой ЮНЕСКО и специалистами из 50 стран мира!

Важная информация

Туристы, отдыхающие в отелях Сахль-Хашиш, Макади-Бей оплачивают дополнительный трансфер в обе стороны.