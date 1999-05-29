А вы встречали когда-нибудь восход солнца в пустыне

5
7 отзывов
А вы встречали когда-нибудь восход солнца в пустыне? С нашим путешествием на квадроцыклах вы подарите себе незабываемые впечатления! Вы будете весело кататься на квадрациклах, а после— созерцать с большой песчаной горы восход солнца прямо над Красным морем.

И этот пейзаж вы не забудите никогда! Это настоящее романтическое приключение для тех, кто устал от стандартных экскурсий и хочет новых уникальных ощущений. .
Восход солца в пустыне
Восход солца в пустыне
Восход солца в пустыне
Восход солца в пустыне
Восход солца в пустыне
Восход солца в пустыне
Восход солца в пустыне
А вы встречали когда-нибудь восход солнца в пустыне?
С нашим путешествием на квадроцыклах вы подарите себе незабываемые впечатления! Вы будете весело кататься на квадрациклах, а после— созерцать с большой песчаной горы восход солнца прямо над Красным морем. И этот пейзаж вы не забудите никогда!
Это настоящее романтическое приключение для тех, кто устал от стандартных экскурсий и хочет новых уникальных ощущений. .
🚩 Начало: забираем с отля
🏁 Место завершения: отвезем всех туристов до отеля
 Что входит
  • Транспорт
  • Катание на квадроцикле
  • Смотреть рассвет солнца с вершиной горы
 Что не входит
  • диск
Важная информация
катание на квадроциклах и смотреть восход солнца с вершиной горы
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Травекс Т.
Травекс Т.
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