А вы встречали когда-нибудь восход солнца в пустыне
А вы встречали когда-нибудь восход солнца в пустыне? С нашим путешествием на квадроцыклах вы подарите себе незабываемые впечатления! Вы будете весело кататься на квадрациклах, а после— созерцать с большой песчаной горы восход солнца прямо над Красным морем.
И этот пейзаж вы не забудите никогда! Это настоящее романтическое приключение для тех, кто устал от стандартных экскурсий и хочет новых уникальных ощущений. .
И этот пейзаж вы не забудите никогда! Это настоящее романтическое приключение для тех, кто устал от стандартных экскурсий и хочет новых уникальных ощущений. .
А вы встречали когда-нибудь восход солнца в пустыне?
С нашим путешествием на квадроцыклах вы подарите себе незабываемые впечатления! Вы будете весело кататься на квадрациклах, а после— созерцать с большой песчаной горы восход солнца прямо над Красным морем. И этот пейзаж вы не забудите никогда!
Это настоящее романтическое приключение для тех, кто устал от стандартных экскурсий и хочет новых уникальных ощущений. .
🚩 Начало: забираем с отля
🏁 Место завершения: отвезем всех туристов до отеля
Что входит
- Транспорт
- Катание на квадроцикле
- Смотреть рассвет солнца с вершиной горы
Что не входит
- диск
Важная информация
катание на квадроциклах и смотреть восход солнца с вершиной горы
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Травекс Т.
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