А вы встречали когда-нибудь восход солнца в пустыне?

С нашим путешествием на квадроцыклах вы подарите себе незабываемые впечатления! Вы будете весело кататься на квадрациклах, а после— созерцать с большой песчаной горы восход солнца прямо над Красным морем. И этот пейзаж вы не забудите никогда!

Это настоящее романтическое приключение для тех, кто устал от стандартных экскурсий и хочет новых уникальных ощущений. .