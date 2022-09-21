Дельфин-шоу

Благодаря этой экскурсии у вас будут незабываемые впечатления от дельфинов в Хургаде

Благодаря этой экскурсии у вас будут незабываемые впечатления от дельфинов в Хургаде.

Вас заберут прямо из отеля и отвезут на комфортной машине, которая доставит вас в мир дельфинов на невероятное 1-часовое шоу, где вы сможете поближе познакомиться с этими особыми существами.
Дельфин-шоу
Дельфин-шоу
Дельфин-шоу
Дельфин-шоу
Ближайшие даты:
22
сен
24
сен
26
сен
29
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1
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3
окт
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окт
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Описание

Что вас ждет:

Благодаря этой поездке у вас будут незабываемые впечатления от дельфинов в Хургаде. Вас заберут прямо из отеля на комфортной машине, и отвезут в мир дельфинов на невероятное 1-часовое шоу, где вы сможете поближе познакомиться с этими существами.
Когда вы доберетесь туда, вы станете свидетелем остроумия и обаяния этих удивительных животных, выполняя трюки перед зрителями. Это идеальная поездка для тех, кто хочет увидеть дельфинов или хорошо провести время с друзьями или семьей!

Суббота, понедельник, четверг, в 09:45 из отеля, обратно в 12:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно с кондиционером
  • Входной билет
  • Сопровождающий гид
Что не входит
  • (Трансфер из < Макади, Сахль-хашеш, Ахия > за дополнительную плату в размере 5 $ с человека)
  • (Трансфер из < Сафага, Эль-Гуна, Сома-Бей > за дополнительную плату в размере 10 $ с человека)
  • Или
  • 25$ за микроавтобус до 6 человек в обе стороны.
  • ✖️ В стоимость не входят напитки на острове Парадайз. оранжевый остров
  • ✖️ Личные расходы.
  • ✖️ Чаевые
Место начала и завершения?
в холле отеля возле ресепшена
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, понедельник, четверг, в 09:45 из отеля, обратно в 12:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Благодарю за бронирование у нас!
  • Ваше бронирование было подтверждено. Сообщите нам свой отель и номер комнаты, чтобы мы могли сообщить службе безопасности отеля и сообщить вам точное время вашего сбора в холле отеля в ближайшее время. Перед поездкой загрузите Viber или WhatsApp на свой телефон и напишите нам по номеру телефона:
  • +20 102 394 7790
  • Мы вышлем вам более подробную информацию о том, что взять с собой, время выезда и другие рекомендации после бронирования. Обязательно приходите в холле вашего отеля по крайней мере за 10 минут до выезда, чтобы мы могли дать вам любые последние инструкции и убедиться, что все готово для вас!
  • Управляется Bookatour
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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