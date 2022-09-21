Суббота, понедельник, четверг, в 09:45 из отеля, обратно в 12:30

Что вас ждет:

Благодаря этой поездке у вас будут незабываемые впечатления от дельфинов в Хургаде. Вас заберут прямо из отеля на комфортной машине, и отвезут в мир дельфинов на невероятное 1-часовое шоу, где вы сможете поближе познакомиться с этими существами.

Когда вы доберетесь туда, вы станете свидетелем остроумия и обаяния этих удивительных животных, выполняя трюки перед зрителями. Это идеальная поездка для тех, кто хочет увидеть дельфинов или хорошо провести время с друзьями или семьей!