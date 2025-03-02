8 дней
В объятиях Красного моря: снорклинг, подводный мир и отдых на яхте
Поплавать с дельфинами и черепахами, пройти обучение по фридайвингу и рассмотреть кораллы
Начало: Аэропорт Хургады (по согласованию возможен другой)...
2 мар в 08:00
4 мая в 08:00
$2 242 за человека
скидка
10%
2 дня
Стать ближе к богам и фараонам: из Хургады в Дендеру и Луксор
Посетить древние храмы и усыпальницы, пройти по Аллее сфинксов и покататься на лодке по Нилу
Начало: Ваш отель в Хургаде, 4:00 - 5:00
4 дек в 04:00
8 дек в 04:00
155$140 за человека
2 дня
Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир: пирамиды Саккары и Гизы и «африканское» сафари
Понаблюдать за животными и послушать увлекательные рассказы гида-историка о жизни фараонов
Начало: Хургада, 2:00
6 дек в 02:00
13 дек в 02:00
€800 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «8 марта»
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