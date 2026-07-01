Индивидуальный тур из Хургады в Луксор: загадочные храмы и погружение в историю Древнего Египта
Узнать, почему колоссы Мемнона стали поющими, и побывать в Долине Царей
Начало: Хургада, заберём вас от вашего отеля, время по дог...
12 июл в 05:00
16 июл в 05:00
от $650 за всё до 8 чел.
Легенды, сокровища, история: индивидуальный тур из Хургады в Каир и Александрию
Пронестись сквозь эпохи в сопровождении гида-историка и узнать о современной жизни египтян
Начало: Холл вашего отеля в Хургаде, 3:00. Также возможна ...
11 июл в 02:00
12 июл в 02:00
от $950 за всё до 8 чел.
Гармоничный микс: пляжный отдых на Красном море и тайны Древнего Египта
Позагорать на двух главных курортах, рассмотреть архитектурные символы и нетривиальные локации
Начало: Аэропорт Хургады, по времени рейса
10 ноя в 08:00
$1850 за человека
Дендера, Абидос, Луксор: индивидуально по Древнему Египету
Погрузиться в тайны фараонов, увидеть Поющие колоссы Мемнона и исследовать храмы и рельефы
Начало: Хургада, ваш отель, 4:30
11 июл в 08:00
12 июл в 08:00
от $657 за всё до 8 чел.
Город мёртвых и город живых: индивидуальный тур по Луксору с гидом-историком
Прокатиться по Нилу, побывать на грандиозном кладбище и посмотреть на храмы в вечерней подсветке
Начало: Хургада, ваш отель, 5:00
14 июл в 05:00
17 июл в 05:00
от €800 за всё до 2 чел.
Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир: пирамиды Саккары и Гизы и «африканское» сафари
Изучить пирамиды и некрополи, послушать интересные рассказы гида-историка и погладить животных
Начало: Хургада, 2:00
13 июл в 02:00
17 июл в 02:00
от €800 за всё до 3 чел.
Из Хургады в Каир и Александрию. Индивидуальный тур по двум северным столицам
Познакомиться с главными достопримечательностями городов и провести ночь в отеле с видом на пирамиды
Начало: Хургада, у вашего отеля, 2:00-2:30
16 июл в 02:00
19 июл в 02:00
от €800 за всё до 2 чел.
Наследие Египта: обзорный тур по ключевым городам и местам
Увидеть знаменитые пирамиды и Большого сфинкса, прокатиться на корабле по Нилу и отдохнуть у моря
Начало: Аэропорт Хургады, по времени рейса
10 ноя в 08:00
$1600 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Туры на пятерых»
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- Индивидуальный тур из Хургады в Луксор: загадочные храмы и погружение в историю Древнего Египта;
- Легенды, сокровища, история: индивидуальный тур из Хургады в Каир и Александрию;
- Гармоничный микс: пляжный отдых на Красном море и тайны Древнего Египта;
- Дендера, Абидос, Луксор: индивидуально по Древнему Египету;
- Город мёртвых и город живых: индивидуальный тур по Луксору с гидом-историком.
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