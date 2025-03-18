Индивидуальная
до 10 чел.
Транзит в Каире: уникальная экскурсия по историческим местам
Используйте свою пересадку в Каире максимально эффективно: погрузитесь в историю древних пирамид и культурное наследие города
Начало: В аэропорту или другом месте
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
$215 за всё до 10 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара - индивидуальная экскурсия
История Египта не ограничивается только Гизой. Посетите Мемфис, Дахшур и Саккару, чтобы увидеть уникальные пирамиды и древние артефакты
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
$217
$255 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер в Каире: комфортное перемещение по городу и за его пределы
Забудьте о заботах по поиску транспорта в Каире. Трансфер с фиксированным тарифом - ваш ключ к беззаботному путешествию
Начало: У нужного вам места
Завтра в 10:00
22 мар в 10:00
$38 за всё до 10 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 6 чел.
Красота каирских садов, парков и пирамид
Погрузитесь в атмосферу Каира и Гизы: аквариум, парки и древние пирамиды. Уникальное путешествие для всей семьи, полное открытий и впечатлений
22 мар в 09:00
23 мар в 09:00
$112
$160 за всё до 6 чел.
-
40%
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Каиру и Александрии
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где переплетаются европейские и арабские традиции. Увидите важные памятники и получите незабываемые впечатления
Начало: Возле отеля
Завтра в 08:00
23 мар в 08:00
$174
$290 за всё до 3 чел.
Круиз
Лучшее в Каире за 1 день
Посетите главные достопримечательности Каира за один день: пирамиды Гизы, Египетский музей и прогулка по Нилу на фелуке. Всё включено в стоимость
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
22 мар в 08:30
$140 за человека
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Каир за 1 день: Пирамиды, музей и базар
Погрузитесь в историю и культуру Каира: от Древних пирамид до живописного базара Хан аль-Халили
Завтра в 07:30
22 мар в 07:30
$220
$258 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 3 чел.
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара
Откройте для себя тайны древних пирамид и храмов в компании опытного гида. Индивидуальное путешествие в сердце Египта
Начало: В вашем отеле
22 мар в 08:00
23 мар в 08:00
$176
$220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия в Каир: Пирамиды, музеи, история
Откройте для себя Каир в комфортной экскурсии с личным гидом, адаптируя маршрут под свои интересы
Начало: В любой точке Каира/Гизы
Завтра в 08:00
24 мар в 08:00
$180 за всё до 3 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 8 чел.
Каир: история, культура и прогулки с личным гидом-египтянином
Откройте для себя красоту и загадки Каира в компании опытного гида. Путешествие по историческим местам и водам Нила ждет вас
Начало: Где место нахождения туристов в Каире
Завтра в 08:00
23 мар в 08:00
$184
$216 за всё до 8 чел.
-
44%
Мини-группа
до 6 чел.
Главное в Каире: увлекательная экскурсия в мини-группе
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Каира: от древних пирамид до красочных коптских храмов
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
23 мар в 08:45
$43
$77 за человека
-
45%
Индивидуальная
до 4 чел.
Каир и окрестности за 2 дня: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все тайны Каира за два дня! Посетите пирамиды, музеи и исторические кварталы с нашим индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
23 мар в 08:30
$237
$430 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
Погрузитесь в мир древних цивилизаций с экскурсией по Саккаре, Мемфису и Дахшуру. Уникальный шанс увидеть историю на ощупь
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
$129
$143 за всё до 8 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 8 чел.
Древние сокровища Египта: от пирамид Гизы до Дахшура
Путешествие во времени: откройте величие пирамид, тайны Мемфиса и загадки древних некрополей
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
$118
$168 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каира в Эль-Файюм: оазис, деревня Тунис, заповедник и Долина китов
Откройте для себя красоту оазиса Эль-Файюм: уникальные деревня Тунис, заповедник Вади-эль-Райан и Долина китов в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Из Каира в Луксор на самолете: индивидуальная экскурсия
Перенеситесь на тысячелетия назад и исследуйте древние храмы и гробницы Луксора с профессиональным гидом-египтологом
Начало: У вашего отеля
23 мар в 04:30
24 мар в 04:30
$350 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Мастер-класс «Египет, каким его мало кто видел» в Каире
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, насладитесь ужином у пирамид и узнайте традиции местных жителей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
22 мар в 10:00
$120 за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 8 чел.
В сердце египетских пирамид: путешествие по древнему Каиру
Откройте величие древнего Египта в уникальной экскурсии по пирамидам Гизы. Почувствуйте дух истории, заглянув внутрь древних гробниц
Начало: В вашем отеле
22 мар в 08:00
23 мар в 08:00
$90
$112 за всё до 8 чел.
-
20%
Водная прогулка
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Завтра в 08:30
22 мар в 08:30
$180
$225 за всё до 7 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Древнему Египту с гидом
Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
$129
$234 за всё до 8 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Пирамиды Гизы и сокровища древнего Египта: эксклюзивное путешествие
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по пирамидам Гизы, Джосера и Мемфиса. Познакомьтесь с древней историей и культурой Египта
Начало: По договору с туристом
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
$186
$232 за всё до 10 чел.
-
9%
Билет на борт
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Проведите незабываемый вечер на роскошном корабле, наслаждаясь огнями Каира, вкусной едой и захватывающим шоу. Бронируйте билеты сейчас
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Завтра в 19:00
22 мар в 19:00
$77
$85 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспресс-тур по Каиру: исторические сокровища и культура
Захватывающее путешествие по Каиру: от древних мечетей до прогулки по Нилу. Откройте для себя сокровища города за полдня
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
$216 за всё до 10 чел.
-
35%
Индивидуальная
до 8 чел.
Первое свидание с Каиром: пирамиды, Саккара и музей
Узнайте, как строили пирамиды и кто управлял Древним Египтом. Посетите Саккару, Гизу и Каирский музей на индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
$129
$198 за всё до 8 чел.
-
40%
Индивидуальная
до 2 чел.
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в атмосферу Каира: пирамиды Гизы, Каирский музей и прогулка по Нилу. Уникальная экскурсия для ценителей истории
Начало: Из вашего отеля
22 мар в 08:30
23 мар в 08:30
$144
$240 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Каир: Индивидуальное путешествие по древним сокровищам
Откройте для себя тайны Каира: от величественных пирамид до загадочных коптских церквей. Эксклюзивный маршрут и личный гид
Начало: В холле отеля в центре города или около пирамиды
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
$200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Ваш идеальный день в Каире: Путешествие по древним сокровищам
Познайте историческое богатство Каира: пирамиды, музеи и замки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Любой отель в Каире или Гизе
Завтра в 07:00
22 мар в 07:00
$194 за всё до 2 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Древнего Египта
Погрузитесь в историю Древнего Египта, посетив пирамиды Джосера, Дахшура и Униса. Узнайте тайны строительства и истории фараонов
Начало: В отеле или в аэропорту, где место нахождения тури...
Завтра в 08:00
23 мар в 08:00
$192
$240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в сердце Египта: Пирамиды, Сфинкс и сокровища музея
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд в компании историка-египтолога. Эта экскурсия изменит ваше представление о Древнем Египте
Начало: У вашего отеля
22 мар в 09:00
23 мар в 09:00
$194 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Каира в Западную пустыню: незабываемое приключение на 2 дня
Погрузитесь в мир необычайных пейзажей и тишины пустыни. Эта экскурсия подарит вам воспоминания, которые останутся с вами навсегда
Начало: Где место нахождения туристов в Каире или из аэроп...
23 мар в 08:00
24 мар в 08:00
$496 за всё до 3 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны древней Александрии: индивидуальная экскурсия
Александрия - город с богатой историей. Посетите Римский амфитеатр, колонну Помпея и крепость Кайт-Бей. Узнайте о древних традициях и архитектуре
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
$255
$300 за всё до 3 чел.
Аудиогид
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
Погрузитесь в магию ночного шоу у пирамид Гизы. Лазерные изображения и увлекательные рассказы о Древнем Египте ждут вас
Начало: У отеля
Завтра в 18:00
22 мар в 18:00
$70 за человека
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия Самобытный Каир: история, архитектура и тайны
Откройте для себя уникальные районы Каира: от Коптского квартала до цитадели Саладина и монастыря, вырубленного в скале
Начало: На месте вашего пребывания
22 мар в 08:00
23 мар в 08:30
$170
$200 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Четыре эпохи Каира: от дворца Маниал до Коптского квартала
Погрузитесь в удивительный мир истории Каира, открывая тайны древних фараонов, величественные дворцы и святыни трех религий
Начало: В отеле
Завтра в 09:00
22 мар в 08:00
$160
$200 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Закатная прогулка на верблюдах у пирамид Гизы: эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, наслаждаясь закатом на фоне пирамид Гизы на спине верблюда. Незабываемые впечатления и качественный сервис
Начало: На ресепшн
Завтра в 15:00
22 мар в 15:00
$39 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Каиру
Однодневное путешествие на машине времени по Каиру. Фараонова деревня, Каирская цитадель и пирамиды Гизы ждут вас
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
$204
$255 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Исследуем Каир с детьми: пирамиды, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов
Увлекательная экскурсия по Каиру для детей: пирамиды Гизы, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов. Легкий игровой формат, интересные факты и загадки
Начало: В любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
Завтра в 08:00
24 мар в 08:00
$180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерняя прогулка в Каире: история и атмосфера Хан Эль Халили
Погрузитесь в вечерний Каир: аутентичная атмосфера базара, культурное наследие и уникальные впечатления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 21:00
Завтра в 18:00
$135 за всё до 10 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 8 чел.
Стать египтянином на 1 день: Погружение в культуру Каира
Почувствуйте дух настоящего Египта, погрузившись в жизнь его жителей и посетив самые значимые места
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
$129
$183 за всё до 8 чел.
-
35%
Индивидуальная
до 8 чел.
Пирамиды Гизы и культурное наследие Каира: путешествие в сердце Египта
Погрузитесь в мир древних фараонов и современного Каира, выбрав экскурсию, которая оживит историю прямо перед вашими глазами
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
$130
$200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальный трансфер в Каире: удобство и безопасность
Индивидуальный трансфер из аэропорта до вашего отеля в Каире. Водитель встретит вас с табличкой и доставит до нужного адреса в любое время суток
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:30
$50 за всё до 8 чел.
-
15%
Водная прогулка
Каир в вечерних огнях: индивидуальная экскурсия
Вечерняя экскурсия по Каиру идеально подходит для тех, кто не любит жару. Насладитесь круизом по Нилу и прогулкой по Старому городу с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания в Каире
Сегодня в 21:00
Завтра в 18:00
$165
$194 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Два дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Белой и Чёрной пустыням Египта. Вас ждут удивительные пейзажи, ночёвка под звёздами и комфортные условия
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
$450
$500 за всё до 3 чел.
-
14%
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и Сфинкс - погружение в историю Египта
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним памятникам Гизы. Откройте для себя величие пирамид и тайны фараонов
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
$90
$105 за всё до 8 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Каира в Александрию - вторая столица Египта
Вас ждёт насыщенный день в Александрии. Катакомбы, амфитеатр, крепость и ювелирный музей откроют свои тайны. Индивидуальная экскурсия из Каира
Завтра в 20:00
22 мар в 08:00
$173
$230 за всё до 8 чел.
Каир полон уникальных достопримечательностей, это и древние пирамиды Гизы и улочки Старого Каира, древние мечети, копские церкви, арабские поселения, внушительная цитадель Саладина и минареты мечети султана Хасана, а также многочисленные музеи и нескончаемые уличные рынки
Каир колоритный город, который непременно стоит посетить. Чтобы лучше понять столицу Египта и его традиции, рекомендуем воспользоваться экскурсиями. В нашем каталоге вы найдете самые актуальные и интересные, вам необходимо только выбрать подходящие, все остальные организационные вопросы возьмут на себя профессиональные гиды
Последние отзывы на экскурсии
- AAndrei18 марта 2025Невероятные виды на пустыню и пирамиды на закате. Получились красивые фото! Сын в восторге от прогулки на верблюдах, это был его первый раз. Хорошая организация прогулки. Всем довольны, всем советую!
- AAndrei18 марта 2025Очень интересная прогулка по Каиру получилась! Первым делом посетили Каирский музей, потом доехали до старого города и долго гуляли по
- ААлёна17 марта 2025Посетили с семьей экскурсию по Каиру. Экскурсия насыщенная, плавали по Нилу, посетили музей и пирамиды. Руби организовала трансфер из Александрии в Каир и обратно.
- ЕЕлизавета16 марта 2025В наш первый день в Каире забронировали экскурсию на весь день с гибким маршрутом, и это было лучшее решение за
- ИИгорь15 марта 2025Я благодарен Ибрагиму за очень содержательную экскурсию, но, главное, за уютное и заботливое отношение ко мне и к моей семье! Ибрагим
- ААнастасия15 марта 2025Спасибо за великолепные два дня нашему гиду Шерифу. Мы немного скорректировали программу экскурсии под себя, и взяли два дня с
- ЕЕлизавета14 марта 2025Валид отличный русскоговорящий гид! Мы провели прекрасно время наслаждаясь рассказами о древних пирамидах и жизни древнего Египта! Валид прибыл в
- ЕЕлена14 марта 2025Остались в полном восторге от экскурсии. Ибрагим прекрасный рассказчик, очень хорошо владеет русским языком, подстроил экскурсионный маршрут под наши желания.
- AAleksei14 марта 2025Всё прошло просто отлично! Грамотно выстроенный маршрут и вся информация по сути и делу! Однозначно рекомендую!
- ТТатьяна14 марта 2025Экскурсия нам понравилась. Маршрут построен хорошо, по пути расскажут много интересного. Сторгуются где надо, что приятно) всюду довезут, подождут, отвезут обратно) в общем, если еще приедем, то пойдем на другую экскурсию к ним же) нашего гида зовут Махмуд.
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру
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Сколько стоит экскурсия по Каиру в марте 2025
Сейчас в Каире можно забронировать 163 экскурсии от 27 до 700 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 2370 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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