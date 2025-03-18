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весь отпуск! Нас сопровождал гид Махир, приехал за нами на комфортной машине с кондиционером, спросил про наши пожелания по маршруту и построил день так, чтобы мы успели посмотреть максимум из того, что запланировали. Махир очень позитивный и доброжелательный гид, сразу зарядил нас своей энергией, и весь день прошёл на одном дыхании! За один день мы посетили Пирамиды Гизы, Каирскую Цитадель и рынок Хан-эль-Халили, параллельно Махир рассказывал нам не только про эти места, но и про историю и культуру Египта. В качестве приятного дополнения - Махир еще и прекрасный фотограф, пофотографировал нас возле всех достопримечательностей, фото получились отличные! Также он рассказал нам про египетскую кухню, дал рекомендации по ресторанам и посещению достопримечательностей, которые мы запланировали в остальные дни. Если у вас есть такая возможность, я бы посоветовала провести с гидом не один, а два-три дня, потому что без него мы бы точно не узнали столько всего интересного про Египет и не получили бы таких невероятных впечатлений!