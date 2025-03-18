Экскурсии в Каире

Найдено 163 экскурсии в Каире, цены от $27, скидки до 45%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
На машине
На микроавтобусе
8 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Транзит в Каире: уникальная экскурсия по историческим местам
Используйте свою пересадку в Каире максимально эффективно: погрузитесь в историю древних пирамид и культурное наследие города
Начало: В аэропорту или другом месте
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
$215 за всё до 10 чел.
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара
На машине
8 часов
-
15%
29 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара - индивидуальная экскурсия
История Египта не ограничивается только Гизой. Посетите Мемфис, Дахшур и Саккару, чтобы увидеть уникальные пирамиды и древние артефакты
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
$217$255 за всё до 3 чел.
Трансфер по Каиру и не только
На машине
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер в Каире: комфортное перемещение по городу и за его пределы
Забудьте о заботах по поиску транспорта в Каире. Трансфер с фиксированным тарифом - ваш ключ к беззаботному путешествию
Начало: У нужного вам места
Завтра в 10:00
22 мар в 10:00
$38 за всё до 10 чел.
От пирамид до музея: знакомство с историей древнего Египта
На машине
8 часов
-
30%
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Красота каирских садов, парков и пирамид
Погрузитесь в атмосферу Каира и Гизы: аквариум, парки и древние пирамиды. Уникальное путешествие для всей семьи, полное открытий и впечатлений
22 мар в 09:00
23 мар в 09:00
$112$160 за всё до 6 чел.
Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
На машине
11 часов
-
40%
16 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Каиру и Александрии
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где переплетаются европейские и арабские традиции. Увидите важные памятники и получите незабываемые впечатления
Начало: Возле отеля
Завтра в 08:00
23 мар в 08:00
$174$290 за всё до 3 чел.
Лучшее в Каире за 1 день - всё включено
На машине
8 часов
6 отзывов
Круиз
Лучшее в Каире за 1 день
Посетите главные достопримечательности Каира за один день: пирамиды Гизы, Египетский музей и прогулка по Нилу на фелуке. Всё включено в стоимость
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
22 мар в 08:30
$140 за человека
Влюбиться в Каир за 1 день
На машине
8 часов
-
15%
146 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Каир за 1 день: Пирамиды, музей и базар
Погрузитесь в историю и культуру Каира: от Древних пирамид до живописного базара Хан аль-Халили
Завтра в 07:30
22 мар в 07:30
$220$258 за всё до 4 чел.
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
На машине
8 часов
-
20%
59 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара
Откройте для себя тайны древних пирамид и храмов в компании опытного гида. Индивидуальное путешествие в сердце Египта
Начало: В вашем отеле
22 мар в 08:00
23 мар в 08:00
$176$220 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
На машине
На микроавтобусе
8 часов
175 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия в Каир: Пирамиды, музеи, история
Откройте для себя Каир в комфортной экскурсии с личным гидом, адаптируя маршрут под свои интересы
Начало: В любой точке Каира/Гизы
Завтра в 08:00
24 мар в 08:00
$180 за всё до 3 чел.
Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
На автобусе
6 часов
-
15%
35 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Каир: история, культура и прогулки с личным гидом-египтянином
Откройте для себя красоту и загадки Каира в компании опытного гида. Путешествие по историческим местам и водам Нила ждет вас
Начало: Где место нахождения туристов в Каире
Завтра в 08:00
23 мар в 08:00
$184$216 за всё до 8 чел.
Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
8 часов
-
44%
126 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Главное в Каире: увлекательная экскурсия в мини-группе
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Каира: от древних пирамид до красочных коптских храмов
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
23 мар в 08:45
$43$77 за человека
Каир и окрестности за 2 дня
На машине
9 часов
-
45%
41 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Каир и окрестности за 2 дня: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все тайны Каира за два дня! Посетите пирамиды, музеи и исторические кварталы с нашим индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
23 мар в 08:30
$237$430 за всё до 4 чел.
Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
На машине
8 часов
-
10%
33 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
Погрузитесь в мир древних цивилизаций с экскурсией по Саккаре, Мемфису и Дахшуру. Уникальный шанс увидеть историю на ощупь
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
$129$143 за всё до 8 чел.
Древние сокровища Египта: Гиза, Мемфис, пирамиды Саккары и Дахшура
На машине
8 часов
-
30%
20 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Древние сокровища Египта: от пирамид Гизы до Дахшура
Путешествие во времени: откройте величие пирамид, тайны Мемфиса и загадки древних некрополей
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
$118$168 за всё до 8 чел.
Из Каира - в оазис Эль-Файюм
На машине
10 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каира в Эль-Файюм: оазис, деревня Тунис, заповедник и Долина китов
Откройте для себя красоту оазиса Эль-Файюм: уникальные деревня Тунис, заповедник Вади-эль-Райан и Долина китов в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
$300 за всё до 4 чел.
Из Каира в Луксор на самолете
Полеты на самолетах
13 часов
9 отзывов
Индивидуальная
Из Каира в Луксор на самолете: индивидуальная экскурсия
Перенеситесь на тысячелетия назад и исследуйте древние храмы и гробницы Луксора с профессиональным гидом-египтологом
Начало: У вашего отеля
23 мар в 04:30
24 мар в 04:30
$350 за человека
Каир, каким его мало кто видел
На машине
8 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мастер-класс «Египет, каким его мало кто видел» в Каире
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, насладитесь ужином у пирамид и узнайте традиции местных жителей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
22 мар в 10:00
$120 за всё до 6 чел.
В сердце египетских пирамид
На машине
4 часа
-
20%
38 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
В сердце египетских пирамид: путешествие по древнему Каиру
Откройте величие древнего Египта в уникальной экскурсии по пирамидам Гизы. Почувствуйте дух истории, заглянув внутрь древних гробниц
Начало: В вашем отеле
22 мар в 08:00
23 мар в 08:00
$90$112 за всё до 8 чел.
Многоликий Каир
На автобусе
8 часов
-
20%
136 отзывов
Водная прогулка
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Завтра в 08:30
22 мар в 08:30
$180$225 за всё до 7 чел.
Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
На машине
8 часов
-
45%
28 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Древнему Египту с гидом
Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
$129$234 за всё до 8 чел.
Пирамиды Гизы: сокровища Египта
На машине
8 часов
-
20%
69 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пирамиды Гизы и сокровища древнего Египта: эксклюзивное путешествие
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по пирамидам Гизы, Джосера и Мемфиса. Познакомьтесь с древней историей и культурой Египта
Начало: По договору с туристом
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
$186$232 за всё до 10 чел.
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
3 часа
-
9%
8 отзывов
Билет на борт
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Проведите незабываемый вечер на роскошном корабле, наслаждаясь огнями Каира, вкусной едой и захватывающим шоу. Бронируйте билеты сейчас
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Завтра в 19:00
22 мар в 19:00
$77$85 за человека
Экспресс-тур по Каиру: увидеть главное за 4 часа
На машине
4.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспресс-тур по Каиру: исторические сокровища и культура
Захватывающее путешествие по Каиру: от древних мечетей до прогулки по Нилу. Откройте для себя сокровища города за полдня
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
$216 за всё до 10 чел.
Первое свидание с Каиром
На автобусе
8 часов
-
35%
201 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Первое свидание с Каиром: пирамиды, Саккара и музей
Узнайте, как строили пирамиды и кто управлял Древним Египтом. Посетите Саккару, Гизу и Каирский музей на индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
$129$198 за всё до 8 чел.
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
На машине
8 часов
-
40%
46 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в атмосферу Каира: пирамиды Гизы, Каирский музей и прогулка по Нилу. Уникальная экскурсия для ценителей истории
Начало: Из вашего отеля
22 мар в 08:30
23 мар в 08:30
$144$240 за всё до 2 чел.
Знакомьтесь, Каир
На машине
8 часов
99 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Каир: Индивидуальное путешествие по древним сокровищам
Откройте для себя тайны Каира: от величественных пирамид до загадочных коптских церквей. Эксклюзивный маршрут и личный гид
Начало: В холле отеля в центре города или около пирамиды
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
$200 за всё до 6 чел.
Ваш идеальный день в Каире
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Ваш идеальный день в Каире: Путешествие по древним сокровищам
Познайте историческое богатство Каира: пирамиды, музеи и замки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Любой отель в Каире или Гизе
Завтра в 07:00
22 мар в 07:00
$194 за всё до 2 чел.
Пирамиды Древнего Египта
На машине
8 часов
-
20%
108 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Древнего Египта
Погрузитесь в историю Древнего Египта, посетив пирамиды Джосера, Дахшура и Униса. Узнайте тайны строительства и истории фараонов
Начало: В отеле или в аэропорту, где место нахождения тури...
Завтра в 08:00
23 мар в 08:00
$192$240 за всё до 6 чел.
По Каиру с историком-египтологом
8 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в сердце Египта: Пирамиды, Сфинкс и сокровища музея
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд в компании историка-египтолога. Эта экскурсия изменит ваше представление о Древнем Египте
Начало: У вашего отеля
22 мар в 09:00
23 мар в 09:00
$194 за всё до 6 чел.
Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня
Джиппинг
13 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Каира в Западную пустыню: незабываемое приключение на 2 дня
Погрузитесь в мир необычайных пейзажей и тишины пустыни. Эта экскурсия подарит вам воспоминания, которые останутся с вами навсегда
Начало: Где место нахождения туристов в Каире или из аэроп...
23 мар в 08:00
24 мар в 08:00
$496 за всё до 3 чел.
Тайны древней Александрии
На машине
12 часов
-
15%
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны древней Александрии: индивидуальная экскурсия
Александрия - город с богатой историей. Посетите Римский амфитеатр, колонну Помпея и крепость Кайт-Бей. Узнайте о древних традициях и архитектуре
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
$255$300 за всё до 3 чел.
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
На машине
2 часа
6 отзывов
Аудиогид
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
Погрузитесь в магию ночного шоу у пирамид Гизы. Лазерные изображения и увлекательные рассказы о Древнем Египте ждут вас
Начало: У отеля
Завтра в 18:00
22 мар в 18:00
$70 за человека
Самобытный Каир
На машине
6 часов
-
15%
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия Самобытный Каир: история, архитектура и тайны
Откройте для себя уникальные районы Каира: от Коптского квартала до цитадели Саладина и монастыря, вырубленного в скале
Начало: На месте вашего пребывания
22 мар в 08:00
23 мар в 08:30
$170$200 за всё до 4 чел.
Четыре эпохи Каира: дворец Маниал, музей Мумий и Коптский квартал
На автобусе
8 часов
-
20%
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Четыре эпохи Каира: от дворца Маниал до Коптского квартала
Погрузитесь в удивительный мир истории Каира, открывая тайны древних фараонов, величественные дворцы и святыни трех религий
Начало: В отеле
Завтра в 09:00
22 мар в 08:00
$160$200 за всё до 4 чел.
Прогулка к закату на верблюдах
На верблюдах
3 часа
24 отзыва
Водная прогулка
Закатная прогулка на верблюдах у пирамид Гизы: эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, наслаждаясь закатом на фоне пирамид Гизы на спине верблюда. Незабываемые впечатления и качественный сервис
Начало: На ресепшн
Завтра в 15:00
22 мар в 15:00
$39 за человека
Каир для детей и взрослых
На машине
8 часов
-
20%
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Каиру
Однодневное путешествие на машине времени по Каиру. Фараонова деревня, Каирская цитадель и пирамиды Гизы ждут вас
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
$204$255 за всё до 5 чел.
Исследуем Каир с детьми
На машине
На микроавтобусе
8 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Исследуем Каир с детьми: пирамиды, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов
Увлекательная экскурсия по Каиру для детей: пирамиды Гизы, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов. Легкий игровой формат, интересные факты и загадки
Начало: В любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
Завтра в 08:00
24 мар в 08:00
$180 за всё до 3 чел.
Вечерняя прогулка в сердце Каира
На машине
3 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерняя прогулка в Каире: история и атмосфера Хан Эль Халили
Погрузитесь в вечерний Каир: аутентичная атмосфера базара, культурное наследие и уникальные впечатления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 21:00
Завтра в 18:00
$135 за всё до 10 чел.
Каир + Большой Египетский музей + комплекс Гизы
На машине
6 часов
-
30%
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Стать египтянином на 1 день: Погружение в культуру Каира
Почувствуйте дух настоящего Египта, погрузившись в жизнь его жителей и посетив самые значимые места
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
$129$183 за всё до 8 чел.
Пирамиды + Каир
На машине
На микроавтобусе
8 часов
-
35%
22 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Пирамиды Гизы и культурное наследие Каира: путешествие в сердце Египта
Погрузитесь в мир древних фараонов и современного Каира, выбрав экскурсию, которая оживит историю прямо перед вашими глазами
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
$130$200 за всё до 8 чел.
Персональный трансфер из аэропорта в Каир
На машине
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальный трансфер в Каире: удобство и безопасность
Индивидуальный трансфер из аэропорта до вашего отеля в Каире. Водитель встретит вас с табличкой и доставит до нужного адреса в любое время суток
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:30
$50 за всё до 8 чел.
Каир в вечерних огнях
На машине
6 часов
-
15%
7 отзывов
Водная прогулка
Каир в вечерних огнях: индивидуальная экскурсия
Вечерняя экскурсия по Каиру идеально подходит для тех, кто не любит жару. Насладитесь круизом по Нилу и прогулкой по Старому городу с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания в Каире
Сегодня в 21:00
Завтра в 18:00
$165$194 за всё до 6 чел.
Два дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни
На машине
13 часов
-
10%
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Два дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Белой и Чёрной пустыням Египта. Вас ждут удивительные пейзажи, ночёвка под звёздами и комфортные условия
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
$450$500 за всё до 3 чел.
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
На машине
4 часа
-
14%
14 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и Сфинкс - погружение в историю Египта
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним памятникам Гизы. Откройте для себя величие пирамид и тайны фараонов
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
$90$105 за всё до 8 чел.
Из Каира в Александрию - вторую столицу Египта
На машине
12 часов
-
25%
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Каира в Александрию - вторая столица Египта
Вас ждёт насыщенный день в Александрии. Катакомбы, амфитеатр, крепость и ювелирный музей откроют свои тайны. Индивидуальная экскурсия из Каира
Завтра в 20:00
22 мар в 08:00
$173$230 за всё до 8 чел.

Что посмотреть в Каире на экскурсиях?

Каир полон уникальных достопримечательностей, это и древние пирамиды Гизы и улочки Старого Каира, древние мечети, копские церкви, арабские поселения, внушительная цитадель Саладина и минареты мечети султана Хасана, а также многочисленные музеи и нескончаемые уличные рынки

Местные экскурсоводы

Каир колоритный город, который непременно стоит посетить. Чтобы лучше понять столицу Египта и его традиции, рекомендуем воспользоваться экскурсиями. В нашем каталоге вы найдете самые актуальные и интересные, вам необходимо только выбрать подходящие, все остальные организационные вопросы возьмут на себя профессиональные гиды

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Andrei
    18 марта 2025
    Прогулка к закату на верблюдах
    Невероятные виды на пустыню и пирамиды на закате. Получились красивые фото! Сын в восторге от прогулки на верблюдах, это был его первый раз. Хорошая организация прогулки. Всем довольны, всем советую!
    Невероятные виды на пустыню и пирамиды на закате. Получились красивые фото! Сын в восторге от прогулкиНевероятные виды на пустыню и пирамиды на закате. Получились красивые фото! Сын в восторге от прогулкиНевероятные виды на пустыню и пирамиды на закате. Получились красивые фото! Сын в восторге от прогулкиНевероятные виды на пустыню и пирамиды на закате. Получились красивые фото! Сын в восторге от прогулки
  • A
    Andrei
    18 марта 2025
    Сердце средневекового Каира
    Очень интересная прогулка по Каиру получилась! Первым делом посетили Каирский музей, потом доехали до старого города и долго гуляли по
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    базару, прошли по всей улице Муизз, гид Ахмед нас заводил в разные мечети, бани и другие исторические места. Очень красиво и интересно! Вся прогулка сопровождалась увлекательным рассказом об истории Каира и людях, которые его населяли и строили. Во второй половине дня поехали в Цитадель. Посмотрели невероятно красивую мечеть Мухаммеда Али и национальный музей оружия. Из цитадели открываются красивые виды на Каир. Благодарен Саиду и гиду Ахмеду за интереснейшую экскурсию по старому городу. Всем советую!!!!

    Очень интересная прогулка по Каиру получилась! Первым делом посетили Каирский музей, потом доехали до старого городаОчень интересная прогулка по Каиру получилась! Первым делом посетили Каирский музей, потом доехали до старого городаОчень интересная прогулка по Каиру получилась! Первым делом посетили Каирский музей, потом доехали до старого городаОчень интересная прогулка по Каиру получилась! Первым делом посетили Каирский музей, потом доехали до старого городаОчень интересная прогулка по Каиру получилась! Первым делом посетили Каирский музей, потом доехали до старого городаОчень интересная прогулка по Каиру получилась! Первым делом посетили Каирский музей, потом доехали до старого городаОчень интересная прогулка по Каиру получилась! Первым делом посетили Каирский музей, потом доехали до старого городаОчень интересная прогулка по Каиру получилась! Первым делом посетили Каирский музей, потом доехали до старого городаОчень интересная прогулка по Каиру получилась! Первым делом посетили Каирский музей, потом доехали до старого городаОчень интересная прогулка по Каиру получилась! Первым делом посетили Каирский музей, потом доехали до старого города
  • А
    Алёна
    17 марта 2025
    От пирамид до музея: знакомство с историей древнего Египта
    Посетили с семьей экскурсию по Каиру. Экскурсия насыщенная, плавали по Нилу, посетили музей и пирамиды. Руби организовала трансфер из Александрии в Каир и обратно.
  • Е
    Елизавета
    16 марта 2025
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    В наш первый день в Каире забронировали экскурсию на весь день с гибким маршрутом, и это было лучшее решение за
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    весь отпуск! Нас сопровождал гид Махир, приехал за нами на комфортной машине с кондиционером, спросил про наши пожелания по маршруту и построил день так, чтобы мы успели посмотреть максимум из того, что запланировали. Махир очень позитивный и доброжелательный гид, сразу зарядил нас своей энергией, и весь день прошёл на одном дыхании! За один день мы посетили Пирамиды Гизы, Каирскую Цитадель и рынок Хан-эль-Халили, параллельно Махир рассказывал нам не только про эти места, но и про историю и культуру Египта. В качестве приятного дополнения - Махир еще и прекрасный фотограф, пофотографировал нас возле всех достопримечательностей, фото получились отличные! Также он рассказал нам про египетскую кухню, дал рекомендации по ресторанам и посещению достопримечательностей, которые мы запланировали в остальные дни. Если у вас есть такая возможность, я бы посоветовала провести с гидом не один, а два-три дня, потому что без него мы бы точно не узнали столько всего интересного про Египет и не получили бы таких невероятных впечатлений!

  • И
    Игорь
    15 марта 2025
    Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
    Я благодарен Ибрагиму за очень содержательную экскурсию, но, главное, за уютное и заботливое отношение ко мне и к моей семье! Ибрагим
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    помогал не только в планировании маршрута экскурсии (кроме Великих Пирамид мы посетили Египетский музей (тот, который в центре Каира — советуем его, а не новодел у Пирамид!), Коптский квартал и проехались по Каиру), но и показал, где можно пообедать (к сожалению, в Рамадан Ибрагим не смог присоединиться к нам), помог с покупкой лекарств в аптеке и т. д. Да, забыл написать, что Ибрагим помог мне еще перед поездкой в выборе гостиницы, а потом с трансфером из аэропорта. В стране, где ты ждешь, что тебя могут обмануть — встреча с таким человеком — находка, сравнимая с золотой маской Тутанхамона! Рекомендую двумя руками! 🌟🌟🌟🌟🌟

    Я благодарен Ибрагиму за очень содержательную экскурсию, но, главное, за уютное и заботливое отношение ко мне и к моей семье!
  • А
    Анастасия
    15 марта 2025
    Каир + Большой Египетский музей + комплекс Гизы
    Спасибо за великолепные два дня нашему гиду Шерифу. Мы немного скорректировали программу экскурсии под себя, и взяли два дня с
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    гидом. В первый день мы посетили комплекс Гизы и Большой Египетский музей. Очень насыщенно, очень интересно. Во второй день мы погуляли по старому городу и прокатились по Нилу. Тоже было очень увлекательно послушать про историю ислама, историю Каира и Египта, освежиться на речной прогулке. Всем рекомендуем, нашей семье очень понравилось.

  • Е
    Елизавета
    14 марта 2025
    Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы
    Валид отличный русскоговорящий гид! Мы провели прекрасно время наслаждаясь рассказами о древних пирамидах и жизни древнего Египта! Валид прибыл в
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    назначенное время и забрал нас из отеля на индивидуальную экскурсию. С ним мы обходили очереди за билетами. Машина была с кондеем и очень комфортная! Валид очень вежливый и воспитанный гид. Старался нам во всем помогать. Все прошло интересно, комфортно и безопасно! Обязательно рекомендую эту экскурсию тем, кто хочет сэкономить время на автобусы и покупку билетов простаивая в больших очередях. Также для тех кто заботиться о своей безопасности и комфорте. Для людей с детьми экскурсия также отлично подходит! Спасибо Валид за прекрасный и интересный день! В следующий раз обязательно вернемся к Вам на экскурсию в пустыню! Удачи)

  • Е
    Елена
    14 марта 2025
    Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
    Остались в полном восторге от экскурсии. Ибрагим прекрасный рассказчик, очень хорошо владеет русским языком, подстроил экскурсионный маршрут под наши желания.
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    Посетили такие невероятные места в Каире, которые без Ибрагима не смогли бы самостоятельно пройти. Весь маршрут прошли без спешки, передвигались на комфортабельном авто с хорошим водителем. Так же отмечу, что все организационные вопросы по экскурсии решались чётко и своевременно. Всем очень довольны, однозначно рекомендуем экскурсии с Ибрагимом.

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  • A
    Aleksei
    14 марта 2025
    Каир и окрестности за 2 дня
    Всё прошло просто отлично! Грамотно выстроенный маршрут и вся информация по сути и делу! Однозначно рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    14 марта 2025
    Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
    Экскурсия нам понравилась. Маршрут построен хорошо, по пути расскажут много интересного. Сторгуются где надо, что приятно) всюду довезут, подождут, отвезут обратно) в общем, если еще приедем, то пойдем на другую экскурсию к ним же) нашего гида зовут Махмуд.

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру

Самые популярные экскурсии в Каире
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
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Что посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
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  3. Крепость Саладина
  4. Базар Хан Эль Халили
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  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в марте 2025
Сейчас в Каире можно забронировать 163 экскурсии от 27 до 700 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 2370 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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