Что ещё посмотреть – экскурсии в Каире

Найдено 7 экскурсий в категории «Что ещё посмотреть» в Каире, цены от $49, скидки до 45%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
На машине
скидка
30%
42 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний Египет: Пирамиды Гизы, Мемфис, Саккара - Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя тайны древних пирамид и храмов в компании опытного гида. Индивидуальное путешествие в сердце Египта
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
220$154 за всё до 4 чел.
Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
На машине
скидка
45%
20 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Загадочные некрополи пустыни: путеводитель по Саккаре, Мемфису и Дахшуру
Погрузитесь в мир древних цивилизаций с экскурсией по Саккаре, Мемфису и Дахшуру. Уникальный шанс увидеть историю на ощупь
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
185$102 за всё до 8 чел.
Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
На машине
скидка
45%
25 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Древнему Египту с гидом
Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
183$101 за всё до 8 чел.
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара
На машине
25 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара - индивидуальная экскурсия
История Египта не ограничивается только Гизой. Посетите Мемфис, Дахшур и Саккару, чтобы увидеть уникальные пирамиды и древние артефакты
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
$194 за всё до 3 чел.
Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
На автобусе
скидка
20%
27 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Каир: история, культура и прогулки с личным гидом-египтянином
Откройте для себя красоту и загадки Каира в компании опытного гида. Путешествие по историческим местам и водам Нила ждет вас
Начало: Где место нахождения туристов в Каире
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
216$173 за всё до 8 чел.
Прогулка к закату на верблюдах
На верблюдах
25 отзывов
3 часа
Водная прогулка
Закатная прогулка на верблюдах у пирамид Гизы: эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, наслаждаясь закатом на фоне пирамид Гизы на спине верблюда. Незабываемые впечатления и качественный сервис
Начало: На ресепшн
Завтра в 15:00
6 авг в 15:00
$49 за человека
Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
На машине
скидка
40%
21 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Каира: Пирамиды Гизы, Дахшура, Мемфис и Саккара
Вас ждет уникальное путешествие по древним памятникам Египта. Пирамиды, храмы и музеи под открытым небом раскроют тайны древних цивилизаций
Начало: Возле респишан отеля
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
178$107 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    София
    1 августа 2024
    Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
    Отличный Гид! Мы изначально были заинтересованы в истории Каира и древнего Египта, по этому среди всех экскурсий выбрали именно эту,
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    и она нас не разочаровала! Мы посетили все достопримечательности о которых только можно было мечтать за такой короткий срок и погрузились полностью в мир древнего Египта! Гид с радостью вносил маленькие изменения в маршруте, как только слышал наши пожелания и давал хорошие рекомендации. Цена соответствует качеству. Вам с ним будет спокойно и вы насладитесь экскурсией на 100%!! Очень рекомендуем! Нам понравилось:))

  • И
    Илья
    29 мая 2024
    Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
    Отличная экскурсия. Успели все посмотреть. Разумное получение информации. Эмад не заваливает фактами, органично ведет рассказ. Считаю что самое то для того что бы посмотреть основные достопримечательности.
  • A
    Aleksandr
    26 мая 2024
    Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
    Хороший гид. Видно, что понимает то о чем говорит. Экскурсия была организована по высшему разряду, в том числе с ребенком
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    7-ми лет. Гид мастерски общался с ребенком. Второй день попросили провести экскурсию по-взрослому и это было просто великолепно. Всегда и везде заходили и заезжали без очередей. Посмотрели все что хотели. Ребенок в восторге от Каира. Побывали в таких местах, куда не возят массового туриста.

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Что ещё посмотреть»

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  2. Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
  3. Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
  4. 3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара
  5. Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Старый город
  9. Синагога Бен Эзра
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в августе 2024
Сейчас в Каире в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 49 до 194 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 185 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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