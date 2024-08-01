скидка
30%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний Египет: Пирамиды Гизы, Мемфис, Саккара - Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя тайны древних пирамид и храмов в компании опытного гида. Индивидуальное путешествие в сердце Египта
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
220$154 за всё до 4 чел.
скидка
45%
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Загадочные некрополи пустыни: путеводитель по Саккаре, Мемфису и Дахшуру
Погрузитесь в мир древних цивилизаций с экскурсией по Саккаре, Мемфису и Дахшуру. Уникальный шанс увидеть историю на ощупь
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
185$102 за всё до 8 чел.
скидка
45%
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Древнему Египту с гидом
Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
183$101 за всё до 8 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара - индивидуальная экскурсия
История Египта не ограничивается только Гизой. Посетите Мемфис, Дахшур и Саккару, чтобы увидеть уникальные пирамиды и древние артефакты
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
$194 за всё до 3 чел.
скидка
20%
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Каир: история, культура и прогулки с личным гидом-египтянином
Откройте для себя красоту и загадки Каира в компании опытного гида. Путешествие по историческим местам и водам Нила ждет вас
Начало: Где место нахождения туристов в Каире
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
216$173 за всё до 8 чел.
3 часа
Водная прогулка
Закатная прогулка на верблюдах у пирамид Гизы: эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, наслаждаясь закатом на фоне пирамид Гизы на спине верблюда. Незабываемые впечатления и качественный сервис
Начало: На ресепшн
Завтра в 15:00
6 авг в 15:00
$49 за человека
скидка
40%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Каира: Пирамиды Гизы, Дахшура, Мемфис и Саккара
Вас ждет уникальное путешествие по древним памятникам Египта. Пирамиды, храмы и музеи под открытым небом раскроют тайны древних цивилизаций
Начало: Возле респишан отеля
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
178$107 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофия1 августа 2024Отличный Гид! Мы изначально были заинтересованы в истории Каира и древнего Египта, по этому среди всех экскурсий выбрали именно эту,
- ИИлья29 мая 2024Отличная экскурсия. Успели все посмотреть. Разумное получение информации. Эмад не заваливает фактами, органично ведет рассказ. Считаю что самое то для того что бы посмотреть основные достопримечательности.
- AAleksandr26 мая 2024Хороший гид. Видно, что понимает то о чем говорит. Экскурсия была организована по высшему разряду, в том числе с ребенком
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Что ещё посмотреть»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Каиру в августе 2024
Сейчас в Каире в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 49 до 194 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 185 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Каире на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 185 ⭐ отзывов, цены от $49. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь