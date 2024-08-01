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и она нас не разочаровала! Мы посетили все достопримечательности о которых только можно было мечтать за такой короткий срок и погрузились полностью в мир древнего Египта! Гид с радостью вносил маленькие изменения в маршруте, как только слышал наши пожелания и давал хорошие рекомендации. Цена соответствует качеству. Вам с ним будет спокойно и вы насладитесь экскурсией на 100%!! Очень рекомендуем! Нам понравилось:))