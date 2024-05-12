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- ААлександр12 мая 2024Мы путешесвовали с 5 детьми в многомиллионом Каире. Мухаммед прекрасно организовал нашу поездку так, что мы не попали в пробки,
- ООльга27 марта 2024Прекрасная экскурсия в древность…. Если хотите получить массу интересных фактов, изложенных гидом- историком по образованию, то вам сюда!!! Интересный рассказ,
- VVladimir25 марта 2024Отлично организованная экскурсия. Имад подобрал нам отличного гида - Ахмеда, который отлично говорит по-русски, является египтологом и прекрасно разбирается в
- ВВладимир30 декабря 2023Емад! Большое спасибо Быстро, оперативно,очень профессионально!
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Однодневные»
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