Однодневные – экскурсии в Каире

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Каире, цены от $93, скидки до 55%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
На машине
скидка
10%
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
Погрузитесь в историю пирамид, начиная с древнейших гробниц до величественных сооружений. Узнайте тайны Серапеума и изменившийся цвет Розовой пирамиды
Начало: От места вашего пребывания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200$180 за всё до 4 чел.
Древние сокровища Египта: Гиза, Мемфис, пирамиды Саккары и Дахшура
На машине
скидка
55%
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Древние сокровища Египта: от пирамид Гизы до Дахшура
Путешествие во времени: откройте величие пирамид, тайны Мемфиса и загадки древних некрополей
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
205$93 за всё до 8 чел.
Из Каира - в прекрасную и загадочную Александрию
На машине
скидка
15%
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Каира - в прекрасную и загадочную Александрию
Попасть в точку переплетения восточной культуры и европейского наследия
Сегодня в 10:00
Завтра в 06:00
212$181 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    12 мая 2024
    Древние сокровища Египта: Гиза, Мемфис, пирамиды Саккары и Дахшура
    Мы путешесвовали с 5 детьми в многомиллионом Каире. Мухаммед прекрасно организовал нашу поездку так, что мы не попали в пробки,
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    но посмотрели Исторический музей, покатались по Нилу и посетили пирамиды. Перед отлетом успели вкусно пообедать. Мухаммед очень хороший и надежный гид! Мы получили намного больше, чем ожидали. Соотношение цены за программу и качество экскурсии превосходят ожидания. Мы хотим еще раз вернуться! Друзья, я всем советую Мухаммеда!

    Мы путешесвовали с 5 детьми в многомиллионом Каире. Мухаммед прекрасно организовал нашу поездку так, что мы
  • О
    Ольга
    27 марта 2024
    Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
    Прекрасная экскурсия в древность…. Если хотите получить массу интересных фактов, изложенных гидом- историком по образованию, то вам сюда!!! Интересный рассказ,
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    очень внимательный гид Валид. Он провел для нас две экскурсии: пирамиды и Каирский музей. Очень интересно, много материала. Спасибо всей команде! Рекомендую!

  • V
    Vladimir
    25 марта 2024
    Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
    Отлично организованная экскурсия. Имад подобрал нам отличного гида - Ахмеда, который отлично говорит по-русски, является египтологом и прекрасно разбирается в
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    истории Египта. Было очень интересно обсудить с ним Каир, историю пирамид. Сам маршрут тоже был очень хорошо продуман: кроме посещения собственно пирамид в Гизе посетили более древние пирамиды в Саккаре и даже побывали внутри двух других пирамид в Дахшуре. Идеальная экскурсия для того, чтобы. Самостоятельно такой визит на один день организовать невозможно.

    Отлично организованная экскурсия. Имад подобрал нам отличного гида - Ахмеда, который отлично говорит по-русски, является египтологомОтлично организованная экскурсия. Имад подобрал нам отличного гида - Ахмеда, который отлично говорит по-русски, является египтологомОтлично организованная экскурсия. Имад подобрал нам отличного гида - Ахмеда, который отлично говорит по-русски, является египтологом
  • В
    Владимир
    30 декабря 2023
    Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
    Емад! Большое спасибо Быстро, оперативно,очень профессионально!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
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  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Старый город
  9. Синагога Бен Эзра
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в августе 2024
Сейчас в Каире в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 93 до 181 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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