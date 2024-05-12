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истории Египта. Было очень интересно обсудить с ним Каир, историю пирамид. Сам маршрут тоже был очень хорошо продуман: кроме посещения собственно пирамид в Гизе посетили более древние пирамиды в Саккаре и даже побывали внутри двух других пирамид в Дахшуре. Идеальная экскурсия для того, чтобы. Самостоятельно такой визит на один день организовать невозможно.