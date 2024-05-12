Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Каире, цены от $85. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Каир, Гиза и Саккара с личным гидом-профи на «лимузине» (можно РУБЛЯМИ)
Пешая
На лимузине
21 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 11 чел.
Каир, Гиза и Саккара с личным гидом-профи на «лимузине» (можно РУБЛЯМИ)
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:30
$180 за всё до 11 чел.
Пирамиды на 5 часов
2 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пирамиды на 5 часов
Начало: Место вашего пребывания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 3 чел.
Классическая экскурсия по Каиру
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Классическая экскурсия по Каиру
Начало: Ваша гостиница
Расписание: Связаться и забронировать экскурсии можно каждый день недели с десяти утра до десяти вечера.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$85 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Классическая экскурсия по Каиру
    Очень понравилась экскурсия с Ахмедом. Без проблем изменили маршрут по нашему запросу. Помогал договариваться с лошадками - договорился об очень
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    хорошей цене!! И главное очень интересный рассказ об истории Египта. Так же хочу отметить, что Ахмед много знает не только о своей вере, но и о православной и с удовольствием рассказывает о наших святынях, коих оказалось не мало в Египте. Наши самые теплые отзывы и рекомендации!

  • Р
    Роман
    6 мая 2024
    Классическая экскурсия по Каиру
    Нам очень понравилась экскурсия. Ахмед знает очень много об истории Египта, прекрасно говорит по-русски и действительно старается сделать экскурсию увлекательной
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    и в удобном для путешественников формате. Также стоит отметить комфортный автомобиль, опытного водителя и то, что все было без спешки и суеты. Понравилось то, что Ахмед помог найти ресторан в старом городе после окончания экскурсии. Рекомендую!

  • И
    Ирина
    22 апреля 2024
    Пирамиды на 5 часов
    Все прошло замечательно. После оформления заказа сразу связался гид, обсудили план экскурсии, время. В день экскурсии вовремя забрали. Смело рекомендую,
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    все вовремя, очень интересно и самое главное сумма в конце абсолютно совпала с оговоренной изначально! Никаких лишних доплат, все как договорились.

  • И
    Иринп
    10 апреля 2024
    Классическая экскурсия по Каиру
    Экскурсия нам понравилась, очень интересно рассказывал гид историю древнего Египта в музеи, побывали на пирамидах. От посещения старого города мы отказалась, потому что в один день посетить 3 экскурсии это много.
  • Н
    Настя
    4 марта 2024
    Пирамиды на 5 часов
    Нас встретили в аэропорту, даже долго ждали, прошу прощения за это! Экскурсия прошла отлично, мы увидели пирамиды, древние и загадочные.
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    Имад очень интересно и подробно рассказывал и отвечал на все вопросы, тактично общался. Водитель был вежлив, учитывают все предпочтения. Всё понравилось. Супер. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Популярные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Каир, Гиза и Саккара с личным гидом-профи на «лимузине» (можно РУБЛЯМИ)
  2. Пирамиды на 5 часов
  3. Классическая экскурсия по Каиру
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Старый город
  9. Синагога Бен Эзра
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в августе 2024
Сейчас в Каире в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 180. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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