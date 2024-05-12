8 часов
Индивидуальная
до 11 чел.
Каир, Гиза и Саккара с личным гидом-профи на «лимузине» (можно РУБЛЯМИ)
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:30
$180 за всё до 11 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пирамиды на 5 часов
Начало: Место вашего пребывания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Классическая экскурсия по Каиру
Начало: Ваша гостиница
Расписание: Связаться и забронировать экскурсии можно каждый день недели с десяти утра до десяти вечера.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$85 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья12 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Ахмедом. Без проблем изменили маршрут по нашему запросу. Помогал договариваться с лошадками - договорился об очень
- РРоман6 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия. Ахмед знает очень много об истории Египта, прекрасно говорит по-русски и действительно старается сделать экскурсию увлекательной
- ИИрина22 апреля 2024Все прошло замечательно. После оформления заказа сразу связался гид, обсудили план экскурсии, время. В день экскурсии вовремя забрали. Смело рекомендую,
- ИИринп10 апреля 2024Экскурсия нам понравилась, очень интересно рассказывал гид историю древнего Египта в музеи, побывали на пирамидах. От посещения старого города мы отказалась, потому что в один день посетить 3 экскурсии это много.
- ННастя4 марта 2024Нас встретили в аэропорту, даже долго ждали, прошу прощения за это! Экскурсия прошла отлично, мы увидели пирамиды, древние и загадочные.
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Популярные экскурсии»
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