8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия в Каир: Пирамиды, музеи, история
Откройте для себя Каир в комфортной экскурсии с личным гидом, адаптируя маршрут под свои интересы
Начало: В любой точке Каира/Гизы
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
$130 за всё до 3 чел.
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15%
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Транзит в Каире: уникальная экскурсия по историческим местам
Используйте свою пересадку в Каире максимально эффективно: погрузитесь в историю древних пирамид и культурное наследие города
Начало: В аэропорту или другом месте
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
215$183 за всё до 10 чел.
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25%
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Каир: Индивидуальное путешествие по древним сокровищам
Откройте для себя тайны Каира: от величественных пирамид до загадочных коптских церквей. Эксклюзивный маршрут и личный гид
Начало: В холле отеля в центре города или около пирамиды
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
194$146 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДД29 июля 2024Экскурсия по Каиру, включающая посещение пирамид Гизы и Старого музея, оставила незабываемые впечатления. Пирамиды Гизы поражают своим величием и исторической
- ЛЛиза21 июля 2024Все было отлично и комфортно) гид тратил именно столько времени, сколько хотелось нам! Интересно и здорово!
- ООльга12 июля 2024Были с детьми в Каире пол дня. За это время успели посмотреть всё самое интересное, причем в удобном темпе, так
- ААндрей12 июля 2024Были в начале июля проездом в Каире. На экскурсии у нас было всего пол дня. В аэропорту нас встретил удобный
- ЕЕлена5 июля 2024У нас была экскурсия по Каиру с Мухамедом. Он встретил нас в аэропорту,очень хорошо говорит по русски,предложил несколько вариантов. Экскурсия очень
- ССветлана10 мая 2024Спасибо Тимуру за экскурсию! Всё очень понравилось). Хорошо рассказывает, комфортное авто, помог купить входные билеты во все интересующие места (у нас были только наличные), прокатил по Нилу!
- ННаталья7 мая 2024Спасибо🙏💕 Замечательное приложение. Очень помогает при путешествии. Вы молодцы, что такой сайт создали👍☀💫🌟
- ППавло1 апреля 2024Отличная экскурсия, рекомендую!
- ЕЕкатерина31 марта 2024Были с подругой на индивидуальной экскурсии в Каире и это был лучший вариант. Во-первых, возможность самим выбрать что посещать, особо
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Все»
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