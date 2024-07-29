читать дальше

значимостью. Стоя перед Великой пирамидой Хеопса, ощущаешь себя частью древней цивилизации. Экскурсовод поделился множеством интересных фактов, что сделало посещение еще более увлекательным. Старый музей Каира — настоящая сокровищница древностей. Коллекция артефактов впечатляет разнообразием и богатством. Особенно запомнились экспонаты из гробницы Тутанхамона, которые переносят в мир древнеегипетской роскоши и загадок. Организация экскурсии была на высшем уровне: всё прошло гладко, без задержек. Благодарю за такую великолепную возможность прикоснуться к истории и культуре Египта. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в атмосферу древнего мира и получить массу ярких впечатлений! Гид был Мустафа - отличный гид!!!