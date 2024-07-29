Все – экскурсии в Каире

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Каире, цены от $130, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
На машине
На микроавтобусе
163 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия в Каир: Пирамиды, музеи, история
Откройте для себя Каир в комфортной экскурсии с личным гидом, адаптируя маршрут под свои интересы
Начало: В любой точке Каира/Гизы
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
$130 за всё до 3 чел.
Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
На машине
На микроавтобусе
скидка
15%
21 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Транзит в Каире: уникальная экскурсия по историческим местам
Используйте свою пересадку в Каире максимально эффективно: погрузитесь в историю древних пирамид и культурное наследие города
Начало: В аэропорту или другом месте
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
215$183 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Каир
На машине
скидка
25%
95 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Каир: Индивидуальное путешествие по древним сокровищам
Откройте для себя тайны Каира: от величественных пирамид до загадочных коптских церквей. Эксклюзивный маршрут и личный гид
Начало: В холле отеля в центре города или около пирамиды
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
194$146 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Д
    29 июля 2024
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    Экскурсия по Каиру, включающая посещение пирамид Гизы и Старого музея, оставила незабываемые впечатления. Пирамиды Гизы поражают своим величием и исторической
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    значимостью. Стоя перед Великой пирамидой Хеопса, ощущаешь себя частью древней цивилизации. Экскурсовод поделился множеством интересных фактов, что сделало посещение еще более увлекательным. Старый музей Каира — настоящая сокровищница древностей. Коллекция артефактов впечатляет разнообразием и богатством. Особенно запомнились экспонаты из гробницы Тутанхамона, которые переносят в мир древнеегипетской роскоши и загадок. Организация экскурсии была на высшем уровне: всё прошло гладко, без задержек. Благодарю за такую великолепную возможность прикоснуться к истории и культуре Египта. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в атмосферу древнего мира и получить массу ярких впечатлений! Гид был Мустафа - отличный гид!!!

    Экскурсия по Каиру, включающая посещение пирамид Гизы и Старого музея, оставила незабываемые впечатления. Пирамиды Гизы поражаютЭкскурсия по Каиру, включающая посещение пирамид Гизы и Старого музея, оставила незабываемые впечатления. Пирамиды Гизы поражаютЭкскурсия по Каиру, включающая посещение пирамид Гизы и Старого музея, оставила незабываемые впечатления. Пирамиды Гизы поражаютЭкскурсия по Каиру, включающая посещение пирамид Гизы и Старого музея, оставила незабываемые впечатления. Пирамиды Гизы поражаютЭкскурсия по Каиру, включающая посещение пирамид Гизы и Старого музея, оставила незабываемые впечатления. Пирамиды Гизы поражаютЭкскурсия по Каиру, включающая посещение пирамид Гизы и Старого музея, оставила незабываемые впечатления. Пирамиды Гизы поражаютЭкскурсия по Каиру, включающая посещение пирамид Гизы и Старого музея, оставила незабываемые впечатления. Пирамиды Гизы поражаютЭкскурсия по Каиру, включающая посещение пирамид Гизы и Старого музея, оставила незабываемые впечатления. Пирамиды Гизы поражаютЭкскурсия по Каиру, включающая посещение пирамид Гизы и Старого музея, оставила незабываемые впечатления. Пирамиды Гизы поражаютЭкскурсия по Каиру, включающая посещение пирамид Гизы и Старого музея, оставила незабываемые впечатления. Пирамиды Гизы поражают
  • Л
    Лиза
    21 июля 2024
    Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
    Все было отлично и комфортно) гид тратил именно столько времени, сколько хотелось нам! Интересно и здорово!
  • О
    Ольга
    12 июля 2024
    Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
    Были с детьми в Каире пол дня. За это время успели посмотреть всё самое интересное, причем в удобном темпе, так
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    как самим хотелось. Экскурсия организована отлично. Мохаммед знает все самые интересные места, везде провёл, сделал нам самые классные фотки, помог сэкономить на билетах и даже свозил нас купить манго, как просили. Экскурсия однозначно стоила своих денег. И Мохаммед отлично говорит по русски, связались с ним сразу после заказа экскурсии, обсудили все детали и он всё время был на связи.

  • А
    Андрей
    12 июля 2024
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    Были в начале июля проездом в Каире. На экскурсии у нас было всего пол дня. В аэропорту нас встретил удобный
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    вместительный автомобиль. Учитывая все наши пожелания и запросы составили программу. И отправились познавать этот чудесный и колоритный мир. Хоссам очень внимательный обходительный, галантный гид, показал нам сказочный волшебный Каир. Ну и вообще, кто ещё сможет рассказать о Египте лучше чем египтянин, с прекрасным русским языком? Спасибо организаторам! Остались очень довольны. Будем рекомендовать друзьям/знакомым.

    Были в начале июля проездом в Каире. На экскурсии у нас было всего пол дня. В
  • Е
    Елена
    5 июля 2024
    Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
    У нас была экскурсия по Каиру с Мухамедом. Он встретил нас в аэропорту,очень хорошо говорит по русски,предложил несколько вариантов. Экскурсия очень
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    интересная,время прошло очень быстро,не смотря на жаркую погоду. Рекомендую его и ставлю высшую оценку. Мохамед прямо владеет русским языком, пирамиды посмотрели по городу интересная прогулялись по реке Нил. море впечатлений.

  • С
    Светлана
    10 мая 2024
    Знакомьтесь, Каир
    Спасибо Тимуру за экскурсию! Всё очень понравилось). Хорошо рассказывает, комфортное авто, помог купить входные билеты во все интересующие места (у нас были только наличные), прокатил по Нилу!
    Спасибо Тимуру за экскурсию! Всё очень понравилось). Хорошо рассказывает, комфортное авто, помог купить входные билеты воСпасибо Тимуру за экскурсию! Всё очень понравилось). Хорошо рассказывает, комфортное авто, помог купить входные билеты воСпасибо Тимуру за экскурсию! Всё очень понравилось). Хорошо рассказывает, комфортное авто, помог купить входные билеты воСпасибо Тимуру за экскурсию! Всё очень понравилось). Хорошо рассказывает, комфортное авто, помог купить входные билеты воСпасибо Тимуру за экскурсию! Всё очень понравилось). Хорошо рассказывает, комфортное авто, помог купить входные билеты воСпасибо Тимуру за экскурсию! Всё очень понравилось). Хорошо рассказывает, комфортное авто, помог купить входные билеты воСпасибо Тимуру за экскурсию! Всё очень понравилось). Хорошо рассказывает, комфортное авто, помог купить входные билеты во
  • Н
    Наталья
    7 мая 2024
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    Спасибо🙏💕 Замечательное приложение. Очень помогает при путешествии. Вы молодцы, что такой сайт создали👍☀💫🌟
  • П
    Павло
    1 апреля 2024
    Знакомьтесь, Каир
    Отличная экскурсия, рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    31 марта 2024
    Знакомьтесь, Каир
    Были с подругой на индивидуальной экскурсии в Каире и это был лучший вариант. Во-первых, возможность самим выбрать что посещать, особо
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    не привязываться ко времени, нет спешки и суеты. Во-вторых, спасибо огромное нашему гиду Тимуру. Весёлый, отзывчивый, интересный рассказчик истории, а главное без нудных фактов из Википедии. На любой вопрос отвечал, советовал что посмотреть в Каире, за что ему огромное спасибо!

    Были с подругой на индивидуальной экскурсии в Каире и это был лучший вариант. Во-первых, возможность самим

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
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  3. Знакомьтесь, Каир
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Старый город
  9. Синагога Бен Эзра
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в августе 2024
Сейчас в Каире в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 183 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 279 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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