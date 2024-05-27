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Из Каира в Западную пустыню: незабываемое приключение на 2 дня
Погрузитесь в мир необычайных пейзажей и тишины пустыни. Эта экскурсия подарит вам воспоминания, которые останутся с вами навсегда
Начало: Где место нахождения туристов в Каире или из аэроп...
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
496$447 за всё до 3 чел.
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Индивидуальная
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Тайны Древнего Египта: пирамиды, музеи и исторические рынки Каира
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, узнайте секреты фараонов и насладитесь красотой Египта в комфортной обстановке
Начало: Возле ресепшен отеля
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
186$103 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина китов и оазис Фаюм: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в загадки Древнего Египта, посетив Долину китов и оазис Фаюм. Уникальная экскурсия с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
Начало: В вашем отеле в Каире
7 авг в 08:00
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от $323 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай27 мая 2024Экскурсия получилась отличной. Ахмед прекрасно знает материал, интересно рассказывает. Маршрут составлен оптимально. Мы успели осмотреть дополнительный объект: проехали к Цитадели. Отдельная благодарность водителю, движение в Каире сложное. Очень много впечатлений. Спасибо!
- ЮЮлия19 мая 2024Интересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машине. Условия на одну ночь приемлемы, размещение было в палатках, вкусный национальный ужин.
- ТТагир19 мая 2024Гид - Валид. Экскурсия в общем хорошая. Встретили у отеля, привезли в Саккару, потом в Гизу, после в музей и привезли
- ссюзанна11 мая 2024У нас был гид Мухаммад. Он отлично подгадал время в музее и на пирамидах далее между наплывами туристов. И мы могли спокойно везде походить без толп. Обеспечивал водичкой. Интересно рассказывал. Большое спасибо!
- ЕЕлена22 апреля 2024Большое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. Все трансферы были вовремя. Гиды настоящие профессионалы! Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым! Вернемся еще раз!
- ЕЕкатерина17 апреля 2024Спасибо большое Мухаммеду. Прекрасный маршрут, за которой успели множество всего: мы посетили пустыню, покатались на барханах на внедорожнике, пили чай у
- ННаталья11 декабря 2023Были с мужем на экскурсии 04.12.2023, очень понравилось. Спасибо Мохаммеду за интересный рассказ и ответы на все вопросы. Впечатлили пустынные виды, скелеты, окаменелости. Яркие эмоции от поездки на джипе по пустыне. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «За городом и природа»
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