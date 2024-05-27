За городом и природа – экскурсии в Каире

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Каире, цены от $103, скидки до 45%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня
Джиппинг
скидка
10%
24 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Каира в Западную пустыню: незабываемое приключение на 2 дня
Погрузитесь в мир необычайных пейзажей и тишины пустыни. Эта экскурсия подарит вам воспоминания, которые останутся с вами навсегда
Начало: Где место нахождения туристов в Каире или из аэроп...
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
496$447 за всё до 3 чел.
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
На машине
скидка
45%
33 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Древнего Египта: пирамиды, музеи и исторические рынки Каира
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, узнайте секреты фараонов и насладитесь красотой Египта в комфортной обстановке
Начало: Возле ресепшен отеля
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
186$103 за всё до 4 чел.
Долина китов и оазис Фаюм
На машине
Джиппинг
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина китов и оазис Фаюм: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в загадки Древнего Египта, посетив Долину китов и оазис Фаюм. Уникальная экскурсия с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
Начало: В вашем отеле в Каире
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
от $323 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    27 мая 2024
    Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
    Экскурсия получилась отличной. Ахмед прекрасно знает материал, интересно рассказывает. Маршрут составлен оптимально. Мы успели осмотреть дополнительный объект: проехали к Цитадели. Отдельная благодарность водителю, движение в Каире сложное. Очень много впечатлений. Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня
    Интересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машине. Условия на одну ночь приемлемы, размещение было в палатках, вкусный национальный ужин.
    Интересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машинеИнтересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машинеИнтересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машинеИнтересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машинеИнтересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машинеИнтересная экскурсия, потрясающие места, стоит того, чтобы потратить в пути 5-6 часов на машине
  • Т
    Тагир
    19 мая 2024
    Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
    Гид - Валид. Экскурсия в общем хорошая. Встретили у отеля, привезли в Саккару, потом в Гизу, после в музей и привезли
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    обратно. Единственное отмечу что гид рассказывал только основную информацию во время экскурсии по пирамидам, и я, когда гулял самостоятельно вокруг пирамиды, просто просил у ChatGPT рассказать интересные факты про пирамиды. И потом просто слушал что он рассказывает. Что наверное даже круче.

  • с
    сюзанна
    11 мая 2024
    Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
    У нас был гид Мухаммад. Он отлично подгадал время в музее и на пирамидах далее между наплывами туристов. И мы могли спокойно везде походить без толп. Обеспечивал водичкой. Интересно рассказывал. Большое спасибо!
    У нас был гид Мухаммад. Он отлично подгадал время в музее и на пирамидах далее между
  • Е
    Елена
    22 апреля 2024
    Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня
    Большое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. Все трансферы были вовремя. Гиды настоящие профессионалы! Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым! Вернемся еще раз!
    Большое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. ВсеБольшое спасибо Мухаммеду за отличную организацию нашей поездки! Любая наша просьба была исполнена на 100%. Все
  • Е
    Екатерина
    17 апреля 2024
    Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня
    Спасибо большое Мухаммеду. Прекрасный маршрут, за которой успели множество всего: мы посетили пустыню, покатались на барханах на внедорожнике, пили чай у
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    озера, ужинали в уютном кемпинге, пили у костра бедуинский чай! Чудесные выходные, эту поездку запомним надолго! Все было безопасно и интересно. Спасибо команде. PS: лучше брать с собой средство от насекомых. Оказывается в пустыне очень много Комаров;)

  • Н
    Наталья
    11 декабря 2023
    Долина китов и оазис Фаюм
    Были с мужем на экскурсии 04.12.2023, очень понравилось. Спасибо Мохаммеду за интересный рассказ и ответы на все вопросы. Впечатлили пустынные виды, скелеты, окаменелости. Яркие эмоции от поездки на джипе по пустыне. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «За городом и природа»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Долина китов и оазис Фаюм
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Старый город
  9. Синагога Бен Эзра
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в августе 2024
Сейчас в Каире в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 103 до 447 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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