В первый день мы отправимся к Белой пустыне, расположившейся на востоке пустыни Сахара между оазисами Бахария и Фарафра. Расстояние от Каира до Белой пустыни – 500 км. Белая пустыня известна своими причудливыми меловыми карстовыми образованиями. Вы увидите здесь необычную Кристальную гору, понаблюдаете с высоты на чудесные виды всей пустыни и прогуляетесь по прекрасному национальному парку.
В конце первого дня нас ждёт вкусный ужин и ночевка под открытым звездным небом в палатке.
После завтрака в Белой пустыне мы направимся в не менее удивительную Черную пустыню, которая находится также между оазисами Бахария и Фарафра, но чуть севернее, ближе к Бахарии. Вы увидите очень любопытное сочетание осадочных пород с вулканическими, которые придают местности необыкновенный характерный оттенок. Здесь вы увидите следы вулканов, полюбуетесь видами, посетите местные достопримечательности – Музей Золотой мумии и увидите две древние египетские гробницы.
Что входит
Трансфер
Русскоговорящий гид
Входные билеты в локации согласно маршруту
Питание и размещение.
Место начала и завершения
Каир
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно начинается 6:00 и обратно через день в 15:00
Экскурсия длится около 1 дня 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.