Откройте для себя удивительные природные достопримечательности, которых вам не увидеть больше нигде в мире.



Белая и Черная пустыня расположены между оазисами Бахария и Фарафра, а интересны они своими причудливыми скальными образованиями.



За два дня вы побываете в двух совершенно разных пустынях, поспите в палатке под звездным небом, увидите тысячелетние гробницы, посетите оазис Бахария и музей Золотой мумии.