Белая и Черная пустыня на 2 дня

Откройте для себя удивительные природные достопримечательности, которых вам не увидеть больше нигде...

Откройте для себя удивительные природные достопримечательности, которых вам не увидеть больше нигде в мире.

Белая и Черная пустыня расположены между оазисами Бахария и Фарафра, а интересны они своими причудливыми скальными образованиями.

За два дня вы побываете в двух совершенно разных пустынях, поспите в палатке под звездным небом, увидите тысячелетние гробницы, посетите оазис Бахария и музей Золотой мумии.
Белая и Черная пустыня на 2 дня
Белая и Черная пустыня на 2 дня
Белая и Черная пустыня на 2 дня
Белая и Черная пустыня на 2 дня

Что вы увидите 🤩

  • Белая пустыня и Кристальная гора
  • Национальный парк
  • Оазис Бахария
  • Черная пустыня
  • Музей Золотой мумии и гробницы
Программа тура
  • В первый день мы отправимся к Белой пустыне, расположившейся на востоке пустыни Сахара между оазисами Бахария и Фарафра. Расстояние от Каира до Белой пустыни – 500 км. Белая пустыня известна своими причудливыми меловыми карстовыми образованиями. Вы увидите здесь необычную Кристальную гору, понаблюдаете с высоты на чудесные виды всей пустыни и прогуляетесь по прекрасному национальному парку.
  • В конце первого дня нас ждёт вкусный ужин и ночевка под открытым звездным небом в палатке.
  • После завтрака в Белой пустыне мы направимся в не менее удивительную Черную пустыню, которая находится также между оазисами Бахария и Фарафра, но чуть севернее, ближе к Бахарии. Вы увидите очень любопытное сочетание осадочных пород с вулканическими, которые придают местности необыкновенный характерный оттенок. Здесь вы увидите следы вулканов, полюбуетесь видами, посетите местные достопримечательности – Музей Золотой мумии и увидите две древние египетские гробницы.
Что входит
  • Трансфер
  • Русскоговорящий гид
  • Входные билеты в локации согласно маршруту
  • Питание и размещение.
Место начала и завершения
Каир
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно начинается 6:00 и обратно через день в 15:00
Экскурсия длится около 1 дня 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Саид С.
Саид С.
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