Белая и Черная пустыня за 2 дня из Каира

Полная перезагрузка вдали от цивилизации, под звездным небом и в окружении фантастических видов

Уснувший океан в пустыне, утопающие в пальмах поселения, вулканические горы — вас ждет необыкновенный Египет без туристов! За 2 дня вы исследуете Белую пустыню с «заснеженными» фигурами и гору из кристаллов.

Поужинаете и переночуете в палатке под звездами.

Побываете в оазисе Бахария в Черной пустыне и Музее мумий.

А мы обеспечим комфортную организацию на всех этапах.
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Каира
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Каира
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Каира
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Каира
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Каира
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Каира
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Каира
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Каира
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Каира
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Каира
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Каира
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Каира
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Каира
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Каира

Что вас ожидает

День 1: инопланетная Белая пустыня

Приготовьтесь преодолеть 500 км через Сахару; по пути предусмотрена остановка для отдыха и завтрака. По прибытии в Белую пустыню вы пересядете на джипы и отправитесь исследовать уникальный национальный парк Египта. Здесь желтый песок словно присыпан снегом и повсюду стоят известняковые творения природы, напоминающие животных и грибы. Кроме того, вас удивит Кристальная гора — гряда холмов, в чьих разломах сверкают кристаллы кальцита.

Вы поужинаете и проводите день, любуясь розовым закатом, а затем ярчайшими звездами пустыни.

День 2: Черная пустыня, оазис Бахария и Музей мумий

После завтрака в Белой пустыне и дороги вас ждут пламенно-черные горы и пальмовые рощи среди песков. Вы побываете в ближайшем к Каиру оазисе — Бахарии. Увидите, как живут здесь люди, и по желанию искупаетесь в местных горячих источниках. Конечно, мы покажем вам достопримечательности Бахарии: Музей золотых мумий с наглядными экспонатами и две древнеегипетские гробницы.

Организационные детали

  • Все транспортные расходы, питание и проживание включены в стоимость
  • Тур можно организовать и для большего количества участников (до 8). Стоимость: группа из 4 чел. — 220€/чел. ; группа из 5-8 чел. — 200€/чел.
  • Если вы заказываете тур для себя одного/одной, то стоимость составит 450€
  • Скидка для детей 6-12 лет — 50%. Детям до 6 лет бесплатно.

Как проходит тур

  • Это поездка без экскурсии с сопровождающим из нашей команды, который не говорит по-русски (но с вами на связи всегда буду я и другие наши русскоязычные сотрудники)
  • Переезды до пустыни и обратно осуществляются на комфортном транспорте с кондиционером (легковое авто или минивэн). По самой пустыне — на подготовленных джипах.
  • Ночевка организована в удобной палатке в пустыне (кемпинг)
  • Дорога из Каира до Белой пустыни занимает 3, 5 часа, по пути будет остановка для отдыха и завтрака
  • Начало и окончание тура у вашего отеля в Каире, Хургаде или Шарме

Питание

  • Завтраки: яйца, сыр, фасоль, хлеб, джем, чай, кофе и сок
  • Пикники: свежие овощи, сыр, тунец, сардины, чипсы и фрукты
  • Ужин: суп, курица или говядина, рис или макароны, овощи, чай и кофе
  • Всегда доступна вода

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля в Каире, Хургаде или Шарме
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Саид
Саид
Наша компания уже более 15 лет известна на туристическом рынке, мы лидеры продаж экскурсий в Северо-Восточной Африке и на Ближнем Востоке. В компании работают более 100 русскоговорящих высококвалифицированных менеджеров и гидов. Наши основные направления — это продажа квартиры/виллы «под ключ» в Египте, аренда недвижимости и, конечно, насыщенный отдых в Египте, организация экскурсий и туров из Хургады, Каира, Шарм-эль-Шейха, Табы и Марса Алам.
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каира

🎩Индивидуальные🧒Для детей🏡Выездные🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Каире

Белая и Черная пустыня на 2 дня
1д 12ч
$250
за 1 чел.
Белая и Черная пустыня на 2 дня
Откройте для себя удивительные природные достопримечательности, которых вам не увидеть больше нигде...
Ежедневно начинается 6:00 и обратно через день в 15:00
Из Каира — в Западную пустыню на 2 дня!
Индивидуальный тур
13ч
300
за 1-4 чел.
Из Каира — в Западную пустыню на 2 дня!
Джип-сафари, ночевка в пустыне, природные заповедники и фантастические пейзажи
Исламский Каир
Индивидуальная экскурсия
$150
за 1 чел.
Исламский Каир
Погрузитесь в таинственный и завораживающий исламский мир Каира
Ежедневно в 9:00
Нетипичный Каир
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-6 чел.
Нетипичный Каир
Ощутить дух древней Саккары, пройти по рынку мастеров, посетить Город мусорщиков и проплыть по Нилу
Христианский Каир
Индивидуальная экскурсия
$120
за 1 чел.
Христианский Каир
Каир хранит в себе многообразие культурно-исторических памятников и археологических ценностей, в нем...
Ежедневно в 9:30
Оазис Бахария из Каира
Индивидуальная экскурсия
5
1
1д 6ч
$285
за 1 чел.
Оазис Бахария из Каира
Не упустите возможность посетить сказочный оазис Бахария, отдыхая в Каире
Ежедневно в 6:00
Трансфер в Шарм-эль-Шейх из Каира
Индивидуальный трансфер
$250
за 1-8 чел.
Трансфер в Шарм-эль-Шейх из Каира
Встречаем в любой точке Каира и кратчайшим путём доставим Вас в Шарм-Эль-Шейх
По договоренности
Многоликий Каир
Индивидуальная экскурсия
4.9
25
150
за 1-6 чел.
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб — раскрыть характер древнего города
Каир "All Inclusive" - фараонский, коптский и исламский
Индивидуальная экскурсия
10ч
$180
за 1-6 чел.
Каир "All Inclusive" - фараонский, коптский и исламский
Если Вы являетесь ценителем египтологии и Вас интересует история Египта - одной из самых древних цивилизаций,...
Ежедневно по договоренности
Самобытный Каир
Индивидуальная экскурсия
170
153
за 1-4 чел.
Самобытный Каир
Мечети, храмы, цитадель и «город мусорщиков» на насыщенной экскурсии по египетской столице
Гастрономический Каир
Индивидуальная экскурсия
200
за 1-10 чел.
Гастрономический Каир
Погулять по историческому центру, заглянуть в аутентичные кафе и попробовать национальные блюда
Знакомьтесь, Каир!
Индивидуальная экскурсия
4.8
37
140
за 1-5 чел.
Знакомьтесь, Каир!
Посетить пирамиды Гизы и другие «визитные карточки» египетской столицы с профессиональным гидом
У нас ещё много экскурсий 😎 в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Каире
🇪🇬