Заказ дополнительных услуг

Индивидуальная экскурсия в Хургаде: программа на заказ

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Экскурсия по индивидуальной предварительно согласованной программе.
Заказ дополнительных услуг
Заказ дополнительных услуг
Заказ дополнительных услуг
Заказ дополнительных услуг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Программа данной экскурсии составляется и предварительно согласовывается с заказчиком.

Программа

  • Трансфер от отелей до причала.
  • Отплытие около 09:00 утра.
  • Остановки для снорклинга/дайвинга.
  • Барбекю-обед и освежающие напитки.
  • Посещение Белого острова (иногда, во время прилива, остров может быть скрыт под водой).
  • Трансфер в отель приблизительно к 16:30-17:00 часам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Предварительно согласованные и подтвержденные услуги
Когда и сколько длится?
Когда: Среда в 08:40
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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