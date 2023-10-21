Не просто тур, где только пляж, отель и «всё включено» — настоящее погружение в египетскую историю и культуру от влиятельной империи до современных курортов. Отправимся в 3-дневное путешествие по пустыням — переночуем в палатках посреди бескрайних песков! Совершим круиз на корабле по Нилу, почитаемой египтянами реке, по берегам которой увидим храмы богов. Увидим чудо света — пирамиду Хеопса — и ещё несколько величайших архитектурных памятников античности. Спустимся внутрь одной из пирамид! Побываем в городе, где останавливались Уинстон Черчилль и Агата Кристи, и отдохнём у Красного моря.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиями.

Условия отмены:

100% возврат — в течение 24 часов после бронирования.

50% возврат — от 14 до 4 дней до начала тура (за вычетом фактически понесенных расходов = не менее 15% от полной стоимости тура).

Без возврата — за 3 дня до начала тура.