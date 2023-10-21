Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне

Посетить 5 городов, отправиться с ночёвкой в Сахару и увидеть сокровища древней империи

Описание
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Ответы на вопросы
Не просто тур, где только пляж, отель и «всё включено» — настоящее погружение в египетскую историю и культуру от влиятельной империи до современных курортов.

Отправимся в 3-дневное путешествие по пустыням — переночуем в палатках посреди бескрайних песков! Совершим круиз на корабле по Нилу, почитаемой египтянами реке, по берегам которой увидим храмы богов.

Увидим чудо света — пирамиду Хеопса — и ещё несколько величайших архитектурных памятников античности.

Спустимся внутрь одной из пирамид! Побываем в городе, где останавливались Уинстон Черчилль и Агата Кристи, и отдохнём у Красного моря.
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
Ближайшие даты:
21
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиями.

Условия отмены:
100% возврат — в течение 24 часов после бронирования.
50% возврат — от 14 до 4 дней до начала тура (за вычетом фактически понесенных расходов = не менее 15% от полной стоимости тура).
Без возврата — за 3 дня до начала тура.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Каир

Встретим вас вечером в аэропорту Каира и отвезём в отель. Отдыхаем после дороги.

Прилёт в КаирПрилёт в Каир
2 день

Сокровища Каира

Сегодня вы познакомитесь с крупнейшим городом в Африке — Каиром. Прогуляетесь по историческому центру и посетите знаменитый Египетский музей, хранящий свыше 120 тысяч экспонатов. Приготовьтесь погружаться в богатую историю и культуру древней империи — мумии, саркофаги, сокровища Тутанхамона, ювелирные украшения, керамические изделия, погребальная маска из золота и многое другое.

Исследуем юг Каира, где сохранились христианские церкви: Святой Варвары, Святого Сергия и Вакха и знаменитую Висящую церковь (Святой Девы Марии). Зайдём в местный ресторан на обед. Затем отправимся гулять по улочкам исламской части города. Начнём с красивейших ворот, пройдёмся по главной улице, увидим старый арабский базар и почувствуем аромат специй.

Вечером вернёмся в отель.

Сокровища КаираСокровища КаираСокровища КаираСокровища КаираСокровища КаираСокровища КаираСокровища КаираСокровища КаираСокровища Каира
3 день

Египетские пирамиды

Невозможно представить поездку в Египет без известных на весь мир пирамид. Сегодня увидим величайшие архитектурные памятники античности и даже сможем спуститься внутрь одной из пирамид.

Сначала увидим пирамиду Джосера, которая считается древнейший в мире сохранившейся крупной каменной архитектурной постройкой. В Дахшуре посетим «Ломаную» и «Розовую» пирамиды в королевском некрополе. Полюбуемся единственным уцелевшим чудом света — пирамидой Хеопса. Она же является самой большой и достигает в высоту 146 метров. Там же, в Гизе, рассмотрим ещё две и сфотографируемся с легендарным стражем Сфинксом.

Вечером вернёмся в отель.

Египетские пирамидыЕгипетские пирамидыЕгипетские пирамидыЕгипетские пирамидыЕгипетские пирамидыЕгипетские пирамидыЕгипетские пирамидыЕгипетские пирамидыЕгипетские пирамидыЕгипетские пирамиды
4 день

Приключения в пустыне

Вы готовы к приключениям? Встанем пораньше и отправимся в Сахару! Выезжаем в 07:00. В пути около 5 часов.

Перед нами откроются бескрайние песчаные просторы, мир без влаги и со множеством скальных образований, высеченных ветром. После обеда начнём знакомиться с достопримечательностями: Чёрной пустыней, Чёрной и Хрустальной горами. Посетим горячий источник. Вы побываете в местах, где находятся чёрные вулканические холмы. Когда-то здесь извергался долерит.

Продолжим путь по бездорожью до Белой пустыни. Заедем в регион Агапат, засмотримся на песчаные дюны и интересной формы скальные образования и встретим один из самых необычных закатов в нашей жизни. Сделаем барбекю и посидим у костра.

В пустыни мы можем ночевать только в палатках. Ради видов и ощущений стоит отказаться на пару ночей от привычного комфорта города.

Приключения в пустынеПриключения в пустынеПриключения в пустынеПриключения в пустынеПриключения в пустынеПриключения в пустынеПриключения в пустынеПриключения в пустынеПриключения в пустынеПриключения в пустынеПриключения в пустыне
5 день

День в пустыне

Представьте, что вы проснётесь посреди бескрайней пустыни, пески которой подсвечиваются золотыми лучами солнца. Встретим наше доброе утро вкусным завтраком и отправимся исследовать просторы далее. Нас ждут горы, скальные образования, дюны, «волшебный» источник, гробницы римских мумий и десятки эффектных фотографий!

После полевого обеда вернёмся в кемпинг на второй ночлег в пустыне. Вновь разведём костёр и душевно пообщаемся под звёздным небом.

День в пустынеДень в пустынеДень в пустынеДень в пустынеДень в пустынеДень в пустынеДень в пустынеДень в пустыне
6 день

Возвращение в Каир и перелёт на юг страны

В первую половину дню вернёмся в цивилизацию в Каир. А ближе к вечеру отправляемся на вылет в южный пограничный город Египта, именуемый «воротами Африки» — Асуан. Заселимся в отель и отдохнём.

Возвращение в Каир и перелёт на юг страныВозвращение в Каир и перелёт на юг страныВозвращение в Каир и перелёт на юг страныВозвращение в Каир и перелёт на юг страны
7 день

Асуан и заселение на корабль

После завтрака выселяемся из отеля. Сегодня исследуем окрестности Асуана. Посетим монументальный храм, посвящённый богине Исиде. Увидим чудо инженерной мысли, которое спасло страну от ежегодных разливов Нила — самую большую плотину мира. Сделаем фотографии островов по обе стороны реки.

Сейчас Асуан является модным курортом, а когда-то почитался фараонами за большие запасы высококачественного гранита. Здесь останавливались Уинстон Черчилль и Агата Кристи. Отсюда отправляются на круизы по Нилу. И мы тоже во второй половине дня заселимся на корабль на 3 ночи и отправимся в водное путешествие по почитаемой египтянами реке. По легендам, считается, что в глубинах Нила обитает бог Себек. Именно в его честь по берегам строили храмы и устраивали жертвоприношения.

Асуан и заселение на корабльАсуан и заселение на корабльАсуан и заселение на корабльАсуан и заселение на корабльАсуан и заселение на корабль
8 день

Круиз по Нилу

Проснёмся на корабле и расслабленно проведём весь день. Дадим себе возможность отдохнуть, выспаться и накупаться в бассейнах. Если такой размеренный и неспешный отдых не для вас, в первую половину дня перед отплытием корабля организуем поездку в храмовый комплекс Абу-Симбел за доплату.

Наш круиз начинается вечером. Приготовьтесь наслаждаться сменяющимися пейзажами и развлечениями, предоставляемыми командой судна. Закат встретим у храма Ком-Омбо, единственного сохранившегося сооружения древнеегипетского города Нубет.

Круиз по НилуКруиз по НилуКруиз по НилуКруиз по Нилу
9 день

Эдфу и Луксор

Ранним утром желающие смогут прокатиться на лошади в экипаже и посетить древний храм Эдфу, рисунки на стенах которого иллюстрируют важнейшее историческое событие — конфликт между Гором и Сетом. Ближе к вечеру окажемся в Луксоре, разделённом Нилом на 2 берега. В Древнем Египте считалось, что они символизируют жизнь и смерть.

Эдфу и ЛуксорЭдфу и ЛуксорЭдфу и ЛуксорЭдфу и ЛуксорЭдфу и ЛуксорЭдфу и ЛуксорЭдфу и Луксор
10 день

Неповторимый Луксор

Сегодня получше познакомимся с Луксором — столицей Верхнего Египта. Он имеет весомое значение в египтологии, с него началась история государства. Мы отправимся в путешествие по скалистому ущелью — Долине царей. Исследуем гробницы фараонов, заглянем в храм царицы Хатшепсут. Обязательно посетим лучшие храмы Египта — Луксорский и Карнакский. Первый был домом жены Амона-Ра, богини-матери Мут, и их сына, лунного бога Хонсу. Второй впечатлит вас своими колоннадами с иероглифическими письменами, аллеей с сотнями каменных сфинксов и огромными обелисками.

Переночуем в Луксоре в отеле.

Неповторимый ЛуксорНеповторимый ЛуксорНеповторимый ЛуксорНеповторимый ЛуксорНеповторимый ЛуксорНеповторимый ЛуксорНеповторимый ЛуксорНеповторимый ЛуксорНеповторимый ЛуксорНеповторимый Луксор
11 день

Красное море

Пора на море — после завтрака выезжаем в Хургаду, где заселимся в отель на побережье и будем наслаждаться морским отдыхом оставшиеся дни путешествия. В пути около 4 часов.

Вы сможете искупаться, поплавать с маской и рассмотреть коралловые рифы, позагорать на пляже и дополнить свой отдых любыми другими развлечениями.

Красное мореКрасное мореКрасное мореКрасное море
12 день

День в вашем распоряжении

Каждый выберет себе отдых и занятия по душе. Гид подскажет, как можно провести время, куда сходить и что посмотреть. Наслаждайтесь солнцем, бесконечными пляжами Хургады, Красным морем и всевозможными развлечениями одного из самых популярных курортов мира.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
13 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Каира, вечер
Завершение: Аэропорт Хургады, в первую половину дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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