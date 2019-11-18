Хургада: тур по пирамидам, Мемфису и Саккаре на самолете

Оцените прекрасный тур на день по Каиру из Хургады

4.2
60 отзывов
В группе
до 8 чел.
Оцените прекрасный тур на день по Каиру из Хургады.

Посетите вместе с египтологом знаковые пирамиды Гизы, Сфинкс, ступенчатые пирамиды Саккары, а также Мемфис.

Воспользуйтесь комфортным трансфером от вашего отеля в Хургаде до аэропорта.
Хургада: тур по пирамидам, Мемфису и Саккаре на самолете
Хургада: тур по пирамидам, Мемфису и Саккаре на самолете
Хургада: тур по пирамидам, Мемфису и Саккаре на самолете
Хургада: тур по пирамидам, Мемфису и Саккаре на самолете
Хургада: тур по пирамидам, Мемфису и Саккаре на самолете
Хургада: тур по пирамидам, Мемфису и Саккаре на самолете
Хургада: тур по пирамидам, Мемфису и Саккаре на самолете
Хургада: тур по пирамидам, Мемфису и Саккаре на самолете
Хургада: тур по пирамидам, Мемфису и Саккаре на самолете
Хургада: тур по пирамидам, Мемфису и Саккаре на самолете
Хургада: тур по пирамидам, Мемфису и Саккаре на самолете

Что вы увидите 🤩

  • Алебастровый сфинкс
  • Старый Каир
  • Пирамида Хефрена
  • Сфинкс
  • Пирамиды Гизы
  • Саккара
  • Плато Гиза
  • Пирамида Микерина
  • Хан аль-Халили
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Улетите из Хургады в Каир в тур на целый день
  2. Полюбуйтесь на пирамиды в Гизе
  3. Осмотрите Сфинкс
  4. Пообедайте в Каире
  5. Прогуляйтесь по базару Хан аль-Халили
  6. Посетите ступенчатые пирамиды Саккары и Мемфис
Оцените разнообразие Египта и отправляйтесь в Каир из Хургады.
Автомобиль с кондиционером доставит вас от отеля до аэропорта Хургады, откуда вы совершите рейс до Каира. По прибытии в столицу Египта вас будет ожидать гид-египтолог.
Путешествие начнется в Гизе, где вы посетите 3 крупнейшие и самые известные пирамиды Египта. Великая пирамида является самым старой и считается последним из 7 оставшихся чудес света. Верхушка пирамиды Хефрена все еще частично покрыта известняком. Пирамида Микерина окружен 3 другими, гораздо меньшими пирамидами.
Посетите ступенчатые пирамиды Саккары. Некрополь Саккары является другим важным местом захоронений нижнего Египта после Гизы. Самый большой и самый впечатляющий могильник имеет фараон Джосер из III династии Древнего Египта, правивший приблизительно в 2650-х годах. Он похоронен в знаменитой ступенчатой пирамиде.
Вы также побываете в Мемфисе – старой столице, где можно увидеть руины и гигантскую опрокинутую статую фараона Рамзеса II, а также алебастровый Сфинкс.
Во второй половине дня вы можете посетить рынок Хан аль-Халили, чтобы сделать покупки. Вы также побываете на знаменитом античном рынке в Каире.
После незабываемого дня возвращайтесь в аэропорт Каира вечером. Летите обратно в Хургаду. Там вас отвезут в отель после отличного дня в египетской столице.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы на автомобиле с кондиционером
  • Внутренние рейсы (Хургада/Каир/Хургада)
  • Частный гид
  • Безалкогольные напитки во время трансфера
  • Доступ к достопримечательностям, указанным в программе
  • Обед
Что не входит
  • Напитки в ресторане
  • Те или иные дополнительные услуги, не указанные в программе
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
Важная информация
  • Бесплатный трансфер возможен из Эль-Гуны, Хургады и Макади-Бей
  • Гиды, говорящие на французском, итальянском, испанском и русском языках, доступны за дополнительную плату в размере 10€ с человека
Требования к участникам
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 60 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
16
3
9
2
3
1
2
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
18 ноя 2019
(Германия)
В целом это была очень хорошая поездка. К сожалению, было отрицательно, что нам сказали за день до этого, что рейс будет отменен, что не было правдой. Тогда нам пришлось заплатить еще 20 евро, несмотря на фактически включенный трансфер. Гиду дали неверную информацию, и он хотел провести с нами другой тур по Каиру с музеем. К счастью, мы смогли быстро разобраться с этим. Гид и водитель были действительно очень хороши и изо всех сил старались подготовить хороший день. Единственное, что раздражало, - это постоянно жадные сторожевые псы на пирамидах.
M
20 июля 2019
(Германия)
Все было хорошо организовано, нас забрали из отеля около 4:00 утра. 6:00 утра самолет отправился в Каир. Поскольку нас было всего три немецких языка, у нас был целый день наш гид, и мы договорились о том, что мы хотим увидеть. Он рассказал много интересного, и вы могли бы сказать, что он делает эту работу сердцем и душой. Он также показал нам Allstadt, кроме туризма. В 18:00 самолет вернулся, и в 19:30 мы вернулись в отель. Можно только рекомендовать!!! Гид назывался Хоссейн:-)
M
21 июня 2019
(Германия)
Для нас, в целом, удачной поездки и хорошего дня. Мы заказали тур по пирамиде с Гизой и Саккарой. Действительно впечатляет и абсолютно стоит посмотреть. У нас был частный гид и водитель. Что было практично и приятно. Оба были дружелюбны, и гид также хорошо говорил по-немецки. Он был в состоянии ответить на все вопросы хорошо. Что касается. Были недоразумения относительно объема забронированных услуг. Гид хотел сначала поехать в Египет. Отправьте в музей и порекомендовали просто сбросить ступенчатые пирамиды. Мы не согласились с этим. Посещение папирусной мануфактуры и парфюмерного магазина также было частью программы и, на мой взгляд, излишним.

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