Оцените разнообразие Египта и отправляйтесь в Каир из Хургады.

Автомобиль с кондиционером доставит вас от отеля до аэропорта Хургады, откуда вы совершите рейс до Каира. По прибытии в столицу Египта вас будет ожидать гид-египтолог.

Путешествие начнется в Гизе, где вы посетите 3 крупнейшие и самые известные пирамиды Египта. Великая пирамида является самым старой и считается последним из 7 оставшихся чудес света. Верхушка пирамиды Хефрена все еще частично покрыта известняком. Пирамида Микерина окружен 3 другими, гораздо меньшими пирамидами.

Посетите ступенчатые пирамиды Саккары. Некрополь Саккары является другим важным местом захоронений нижнего Египта после Гизы. Самый большой и самый впечатляющий могильник имеет фараон Джосер из III династии Древнего Египта, правивший приблизительно в 2650-х годах. Он похоронен в знаменитой ступенчатой пирамиде.

Вы также побываете в Мемфисе – старой столице, где можно увидеть руины и гигантскую опрокинутую статую фараона Рамзеса II, а также алебастровый Сфинкс.

Во второй половине дня вы можете посетить рынок Хан аль-Халили, чтобы сделать покупки. Вы также побываете на знаменитом античном рынке в Каире.

После незабываемого дня возвращайтесь в аэропорт Каира вечером. Летите обратно в Хургаду. Там вас отвезут в отель после отличного дня в египетской столице.