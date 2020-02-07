Полюбуйтесь величественной Великой пирамидой Гизы и сокровищами Египетского музея. Гид-египтолог поможет вам узнать больше о Каире во время этого однодневного тура.

Рано утром вас заберут из отеля в Хургаде на микроавтобусе с кондиционером и отвезут в аэропорт Хургады, откуда вы вылетите в Каир. По прибытии вас встретит гид-египтолог и начнет тур с посещения знаменитого плато Гизы.

Полюбуйтесь Великой пирамидой, одним из семи древних чудес света, двумя другими пирамидами и таинственным Сфинксом, Отцом Ужаса древних фараонов.

Тур включает также посещение Заупокойного храма напротив Великого Сфинкса. Затем вы остановитесь на обед в хорошем ресторане.

После обеда вы с гидом посетите старый город Каира, после чего отправитесь во всемирно известный Египетский музей. Построенный французским архитектором Марселем Дюрноном в стиле неоклассицизма, этот музей насчитывает более 120 000 предметов египетского искусства и древностей.

Затем у вас будет свободное время в Каире, после чего вы вернетесь в аэропорт для перелета в Хургаду. Из аэропорта вас отвезут обратно в ваш отель.