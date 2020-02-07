Из Хургады: поездка на целый день в Каир и Гизу в древний египет

Узнайте больше об истории и культуре Древнего Египта во время однодневной экскурсии в Каир

4.6
612 отзывов
В группе
до 50 чел.
Узнайте больше об истории и культуре Древнего Египта во время однодневной экскурсии в Каир.

Вас заберут из отеля в Хургаде.

После перелета в Каир вы посетите пирамиды Гизы, увидите Сфинкса и Заупокойный храм, Египетский музей и многое другое.
Из Хургады: поездка на целый день в Каир и Гизу в древний египет
Из Хургады: поездка на целый день в Каир и Гизу в древний египет
Из Хургады: поездка на целый день в Каир и Гизу в древний египет
Из Хургады: поездка на целый день в Каир и Гизу в древний египет
Из Хургады: поездка на целый день в Каир и Гизу в древний египет
Из Хургады: поездка на целый день в Каир и Гизу в древний египет
Из Хургады: поездка на целый день в Каир и Гизу в древний египет
Из Хургады: поездка на целый день в Каир и Гизу в древний египет
Из Хургады: поездка на целый день в Каир и Гизу в древний египет
Из Хургады: поездка на целый день в Каир и Гизу в древний египет
Из Хургады: поездка на целый день в Каир и Гизу в древний египет
Из Хургады: поездка на целый день в Каир и Гизу в древний египет
Из Хургады: поездка на целый день в Каир и Гизу в древний египет
Из Хургады: поездка на целый день в Каир и Гизу в древний египет
Из Хургады: поездка на целый день в Каир и Гизу в древний египет
Из Хургады: поездка на целый день в Каир и Гизу в древний египет
Из Хургады: поездка на целый день в Каир и Гизу в древний египет

Что вы увидите 🤩

  • Пирамиды Гизы
  • Египетский музей древностей
  • Сфинкс
  • Valley Temple of Khafre, Egypt
  • Старый Каир
  • Великая пирамида Гизы
  • Международный аэропорт Хургада
  • Международный аэропорт Каир
  • Плато Гиза
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите Великую пирамиду Гизы, одно из семи чудес света Древнего мира
  2. Полюбуйтесь Великим Сфинксом и Заупокойным храмом
  3. Посмотрите на многочисленные древности во всемирно известном Египетском музее
Полюбуйтесь величественной Великой пирамидой Гизы и сокровищами Египетского музея. Гид-египтолог поможет вам узнать больше о Каире во время этого однодневного тура.
Рано утром вас заберут из отеля в Хургаде на микроавтобусе с кондиционером и отвезут в аэропорт Хургады, откуда вы вылетите в Каир. По прибытии вас встретит гид-египтолог и начнет тур с посещения знаменитого плато Гизы.
Полюбуйтесь Великой пирамидой, одним из семи древних чудес света, двумя другими пирамидами и таинственным Сфинксом, Отцом Ужаса древних фараонов.
Тур включает также посещение Заупокойного храма напротив Великого Сфинкса. Затем вы остановитесь на обед в хорошем ресторане.
После обеда вы с гидом посетите старый город Каира, после чего отправитесь во всемирно известный Египетский музей. Построенный французским архитектором Марселем Дюрноном в стиле неоклассицизма, этот музей насчитывает более 120 000 предметов египетского искусства и древностей.
Затем у вас будет свободное время в Каире, после чего вы вернетесь в аэропорт для перелета в Хургаду. Из аэропорта вас отвезут обратно в ваш отель.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы из Хургады на микроавтобусе с кондиционером
  • Гид-египтолог
  • Авиабилеты
  • Входные билеты на достопримечательности, указанные в описании
  • Обед в ресторане во время экскурсии
Что не входит
  • Трансферы из Макади, Сахл-хеша, Сома-Бэй, Эль-Гуны и Сафаги (5 евро на человека)
  • Напитки в ресторане
  • Любые дополнения, не упомянутые в описании
  • Круиз на лодке
  • Поездка на верблюдах
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 18 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 612 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
421
4
126
3
43
2
12
1
10
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
N
7 фев 2020
(Швейцария)
Нас забрали в четыре часа утра, а в шесть вылетели в Каир. Сначала мы пошли в мечеть, затем в Египетский музей и, совершив поездку по реке Нил (12 €), мы пошли на обед. Позже мы пошли в музей папируса, а затем в пирамиды. В конце концов мы пошли на мануфактуру бедуинов с маслами и ароматизаторами (вам не нужно ничего покупать, если вы не хотите). Ахмед очень хорошо провел нас в течение всего дня и разъяснил все вопросы. Мы вылетели в Хургаду в 21:30 и вернулись в отель около 23:00. Это был долгий, но очень впечатляющий день.
J
6 фев 2020
(Германия)
У нас все прошло отлично. Поездка была хорошо спланирована от начала до конца. Ничего навязчивого, отличный гид. Я бы сделал это снова в любое время. Конечно, здесь и там есть дополнительные расходы (прогулка на лодке, катание на верблюдах), но оно того стоит. Я бы поехал в этот тур снова в любое время.
M
26 ноя 2019
(Великобритания)
Отличный день! Отличный гид - Уилл был очень заботливым и не мог сделать достаточно для вас. Было здорово увидеть пирамиды в реальной жизни - очень рекомендую. Только минусы (которые не отвлекали от дня) были вам необходимы, чтобы заплатить 200 египетских фунтов на человека за поездку на лодке, а затем в аэропорту есть разумное ожидание вашего полета домой. В целом очень рекомендую, хорошее соотношение цены и качества и потрясающий опыт!

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