Вас ждет десятичасовая экскурсия к оазису Эль-Файюм. Вы посетите соленое озеро Карун, увидите потрясающих птиц, которые обитают на берегу. Далее отправитесь в музей Файюма, где увидите файюмские портреты, коллекцию статуй из археологических раскопок в этом регионе. Посмотрите озера природного заповедника Вади-эль-Райана, полюбуетесь водопадами и совершите прогулку на деревянной парусной лодке. В конце экскурсии пообедаете в местном ресторане в египетском стиле.

Оазис Эль-Файюм

Оазис представляет собой тектоническую впадину, которая находится на 43 м ниже уровня моря. В древности оазис называли садами Египта, а его размеры в несколько раз превышали нынешние. В этой местности по проекту фараона Аменемхета III, находившееся здесь соленое Меридово озеро, было превращено в искусственный водоем. Геологические исследования, которые проводились здесь, выявили следы определенных климатических изменений, что привело к трансформации местной фауны. Некоторые находки ученых поражают. Здесь были найдены останки древних животных, акул, крокодилов, гигантских черепах и даже кита. С нами у вас будет возможность увидеть этот необыкновенный памятник природы и узнать много интересного об истории этого места.