Из Каира к оазису Эль-Файюм с личным гидом

Вас ждет десятичасовая экскурсия к оазису Эль-Файюм

Вас ждет десятичасовая экскурсия к оазису Эль-Файюм.

Вы посетите соленое озеро Карун, увидите потрясающих птиц, которые обитают на берегу.

Далее отправитесь в музей Файюма, где увидите файюмские портреты, коллекцию статуй из археологических раскопок в этом регионе.

Посмотрите озера природного заповедника Вади-эль-Райана, полюбуетесь водопадами и совершите прогулку на деревянной парусной лодке.

В конце экскурсии пообедаете в местном ресторане в египетском стиле.
Из Каира к оазису Эль-Файюм с личным гидом
Из Каира к оазису Эль-Файюм с личным гидом
Из Каира к оазису Эль-Файюм с личным гидом
Из Каира к оазису Эль-Файюм с личным гидом
Из Каира к оазису Эль-Файюм с личным гидом

Что вы увидите 🤩

  • Оазис Эль-Файюм
  • Озеро Карун
  • Музей Файюма
  • Озеро Вади-эль-Райана и водопады.
Вас ждет десятичасовая экскурсия к оазису Эль-Файюм. Вы посетите соленое озеро Карун, увидите потрясающих птиц, которые обитают на берегу. Далее отправитесь в музей Файюма, где увидите файюмские портреты, коллекцию статуй из археологических раскопок в этом регионе. Посмотрите озера природного заповедника Вади-эль-Райана, полюбуетесь водопадами и совершите прогулку на деревянной парусной лодке. В конце экскурсии пообедаете в местном ресторане в египетском стиле.

Оазис Эль-Файюм

Оазис представляет собой тектоническую впадину, которая находится на 43 м ниже уровня моря. В древности оазис называли садами Египта, а его размеры в несколько раз превышали нынешние. В этой местности по проекту фараона Аменемхета III, находившееся здесь соленое Меридово озеро, было превращено в искусственный водоем. Геологические исследования, которые проводились здесь, выявили следы определенных климатических изменений, что привело к трансформации местной фауны. Некоторые находки ученых поражают. Здесь были найдены останки древних животных, акул, крокодилов, гигантских черепах и даже кита. С нами у вас будет возможность увидеть этот необыкновенный памятник природы и узнать много интересного об истории этого места.

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человек
Взрослый
$180
Детский (6-11 лет)
$90
Детский (0-5 лет)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Русскоговорящий гид
  • Входные билеты в локации согласно маршруту
  • Обед.
Место начала и завершения
Каир
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Саид С.
Саид С.
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