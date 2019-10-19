Из Шарм-эш-Шейха: тур на целый день в Каир на самолете

Отправляйтесь в тур в Каир из Шарм-эш-Шейха на самолете, чтобы осмотреть некоторые из самых важных мест этого

4.2
104 отзыва
В группе
до 8 чел.
Отправляйтесь в тур в Каир из Шарм-эш-Шейха на самолете, чтобы осмотреть некоторые из самых важных мест этого исторического города.

Посетите знаменитые Великие пирамиды и Большого сфинкса, осмотрите Египетский музей и впечатляющий базар Хан аль-Халили.
Из Шарм-эш-Шейха: тур на целый день в Каир на самолете
Из Шарм-эш-Шейха: тур на целый день в Каир на самолете
Из Шарм-эш-Шейха: тур на целый день в Каир на самолете
Из Шарм-эш-Шейха: тур на целый день в Каир на самолете
Из Шарм-эш-Шейха: тур на целый день в Каир на самолете
Из Шарм-эш-Шейха: тур на целый день в Каир на самолете
Из Шарм-эш-Шейха: тур на целый день в Каир на самолете

Что вы увидите 🤩

  • Великая пирамида Гизы
  • Исламский Каир
  • Хан аль-Халили
  • Плато Гиза
  • Сфинкс
  • Пирамиды Гизы
  • Египетский музей древностей
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Совершите однодневный тур в Каир с выездом из Шарм-эш-Шейха, включающий перелет в обе стороны
  2. Посетите одни из самых удивительных достопримечательностей Каира, включая Великие пирамиды и Египетский музей
  3. Отведайте великолепный обед в ресторане местной кухни в Каире
Представитель туроператора заедет за вами в отель в Шарм-эш-Шейхе. После этого вы отправитесь в аэропорт Шарм-эш-Шейха и полетите в Каир. В аэропорту Каира вас также встретит и сопроводит представитель туроператора.
Гид-египтолог будет сопровождать ваш на экскурсии в великую пирамиду Гизы, которая является единственным сохранившимся чудом из семи чудес Древнего мира. На плато Гизы вы увидите не только великую пирамиду Хуфу, известного также как Хеопс, но и пирамиду Хефрена, пирамиду Микерина, долину храма Хефрена и легендарного Большого сфинкса. Этот удивительный комплекс сооружений был построен почти 5000 лет назад.
Далее вас отвезут в Египетский музей, в котором находится около 150 000 артефактов тысячелетней цивилизации Древнего Египта. Экспозиция этого музея считается самой крупной и ценной коллекцией египетского искусства в мире. Воспользуйтесь шансом полюбоваться невероятными сокровищами мальчика-фараона Тутанхамона.
После музея у вас будет возможность побродить по старейшему базару на Ближнем Востоке, Хан аль-Халили, где вы погрузитесь в атмосферу жизни исламского Каира многовековой давности. Базар относится к 1382 году н. э. и является лишь одним из интересных мест в Каире, которые вам предстоит увидеть, чтобы ощутить неподдельный вкус этого древнего города.
В конце дня вас доставят в аэропорт Каира, где вы сядете на обратный рейс в Шарм-эш-Шейх.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до вашего отеля в Шарм-эш-Шейхе
  • Все трансферы на частном автомобиле с кондиционером
  • Билет на самолет в обе стороны: Шарм-эш-Шейх – Каир – Шарм-эш-Шейх
  • Англоязычный гид-египтолог во время вашего путешествия
  • Входные билеты, если выбран соответствующий вариант
  • Обед в местном ресторане
  • Шопинг-туры в Каире
  • Все налоги и сборы за обслуживание
Что не входит
  • Любые дополнительные расходы, не указанные в программе тура
  • Чаевые
  • Плата за вход в достопримечательности
  • Личные расходы
  • Дополнительные мероприятия
  • Виза
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
Важная информация
  • Гиды, говорящие на французском, итальянском, испанском и русском языках, доступны за дополнительную плату в размере 10€ с человека
Требования к участникам
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

R
19 окт 2019
Я знал заранее, что один день для всех этих вещей оставит очень мало времени для каждой остановки, и это произошло. Я бы предпочел пропустить папирус и духи (даже если бы это было интересно) и было бы больше времени для музея и пирамид, но потом, я думаю, я мог бы провести там недели, и все же этого было бы недостаточно … Я был предупреждены другими отзывами о дополнительных услугах, за которые вы должны заплатить, чтобы они меня не расстроили, но есть определенные «дополнительные» расходы. Мечеть, прогулка на лодке и т. Д. Наш гид был очень хорошо осведомлен, хорош и энергичен (не знаю, как правильно написать его имя, звучит примерно так, как Сарвахд), а мой водитель в Шарм-эль-Шейх, Мохаммед (более простое имя, даже если написание меняется), был очень полезно (и не неприятно веселый в 04.30). В целом я прекрасно провел время, очень хорошее и приятное мгновенное путешествие основных моментов области. Идите в маленькую пирамиду вместо великой, особенно если у вас есть клаустрофобия,
A
17 окт 2019
Я забронировал Частный тур и в итоге получил две немецкие семьи + финская пара. Так что я провел весь день в ожидании, и это было очень неприятно. Посещение музея в порядке, но самое лучшее - это пирамиды и сфинкс, слишком плохо, наш гид не справляется с графиком посещения сфинкса, который мы видели только издалека … Полуденная трапеза в столовом ресторане, совсем не велик …
g
25 сен 2019
Интересный, но очень утомительный опыт, Каир с его 22 миллионами жителей заставляет всех чувствовать себя, особенно на улице, всегда заблокированными и забитыми, это означает, что только автобус между различными поездками тратит много времени. Наш гид Айман был невероятным, профессиональным и безупречным, с отличным итальянским языком и полным знанием истории. Фантастические пирамиды и верблюд, очень интересный музей, каирский рынок, чтобы жить абсолютно. Постоянно из тура я бы убрал остановки в парфюмерно-парфюмерном магазине, где они просто хотят продавать продукты, эти полчаса могли бы распространять их в других местах программы. Экскурсия на лодке по Нилу (по желанию) мы этого не делали, это нас не вдохновляло, вокруг были только отели, мы были в фургоне, в то время как другие решили это сделать. Позитивный опыт, чтобы сделать
Ещё 101 отзыв

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