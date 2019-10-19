Представитель туроператора заедет за вами в отель в Шарм-эш-Шейхе. После этого вы отправитесь в аэропорт Шарм-эш-Шейха и полетите в Каир. В аэропорту Каира вас также встретит и сопроводит представитель туроператора.

Гид-египтолог будет сопровождать ваш на экскурсии в великую пирамиду Гизы, которая является единственным сохранившимся чудом из семи чудес Древнего мира. На плато Гизы вы увидите не только великую пирамиду Хуфу, известного также как Хеопс, но и пирамиду Хефрена, пирамиду Микерина, долину храма Хефрена и легендарного Большого сфинкса. Этот удивительный комплекс сооружений был построен почти 5000 лет назад.

Далее вас отвезут в Египетский музей, в котором находится около 150 000 артефактов тысячелетней цивилизации Древнего Египта. Экспозиция этого музея считается самой крупной и ценной коллекцией египетского искусства в мире. Воспользуйтесь шансом полюбоваться невероятными сокровищами мальчика-фараона Тутанхамона.

После музея у вас будет возможность побродить по старейшему базару на Ближнем Востоке, Хан аль-Халили, где вы погрузитесь в атмосферу жизни исламского Каира многовековой давности. Базар относится к 1382 году н. э. и является лишь одним из интересных мест в Каире, которые вам предстоит увидеть, чтобы ощутить неподдельный вкус этого древнего города.

В конце дня вас доставят в аэропорт Каира, где вы сядете на обратный рейс в Шарм-эш-Шейх.