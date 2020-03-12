Откройте для себя «Город тысячи минаретов» во время однодневной экскурсии по Каиру с трансфером в обе стороны на автобусе из Хургады. Расслабьтесь в комфорте с кондиционером в долгом путешествии, любуясь видом на Суэцкий залив.

По прибытии ваш частный гид-египтолог отвезет вас на плато Гиза, чтобы увидеть старейшее из 7 чудес древнего мира. Получите захватывающий вид на пирамиды Гизы, исследуя заупокойные храмы Хеопса, Хефрена и Микерина.

Узнайте историю строительства храмов и послушайте истории, лежащие в основе их легенд. Продолжите путь к Великому Сфинксу, гигантской статуе лежащего мифического зверя с телом льва и лицом фараона Хефрена.

Отправляйтесь в Храм в долине напротив, приписываемый фараону Хефру, и полюбуйтесь подвигом древней инженерии. После обеда отправляйтесь в центр Каира, чтобы исследовать артефакты Египетского музея на площади Тахрир.

Спроектированный французским архитектором Марселем Дурньоном, коллекции музея превышают 120000 шедевров от додинастического до фараоновского и греко-римского периодов. Узнайте об искусстве мумификации Древнего Египта перед обратным переездом в Хургаду.