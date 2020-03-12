Каир и Гиза: тур на день из Хургады с обедом

Пересеките египетскую пустыню в 20-часовом автобусном туре

4.3
1336 отзывов
Входной билет
Пересеките египетскую пустыню в 20-часовом автобусном туре.

Посмотрите основные моменты Старого города Каира и плато Гиза.

Полюбуйтесь пирамидами Гизы и Великим Сфинксом.
Каир и Гиза: тур на день из Хургады с обедом
Каир и Гиза: тур на день из Хургады с обедом
Каир и Гиза: тур на день из Хургады с обедом
Каир и Гиза: тур на день из Хургады с обедом
Каир и Гиза: тур на день из Хургады с обедом
Каир и Гиза: тур на день из Хургады с обедом
Каир и Гиза: тур на день из Хургады с обедом
Каир и Гиза: тур на день из Хургады с обедом
Каир и Гиза: тур на день из Хургады с обедом
Каир и Гиза: тур на день из Хургады с обедом
Каир и Гиза: тур на день из Хургады с обедом
Каир и Гиза: тур на день из Хургады с обедом
Каир и Гиза: тур на день из Хургады с обедом
Каир и Гиза: тур на день из Хургады с обедом
Каир и Гиза: тур на день из Хургады с обедом
Каир и Гиза: тур на день из Хургады с обедом
Каир и Гиза: тур на день из Хургады с обедом
Каир и Гиза: тур на день из Хургады с обедом
Каир и Гиза: тур на день из Хургады с обедом
Каир и Гиза: тур на день из Хургады с обедом
Каир и Гиза: тур на день из Хургады с обедом

Что вы увидите 🤩

  • Пирамиды Гизы
  • Египетский музей древностей
  • Valley Temple of Khafre, Egypt
  • Площадь Тахрир
  • Старый Каир
  • Великая пирамида Гизы
  • Плато Гиза
  • Сфинкс
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Взгляните на захватывающие дух пирамиды Гизы, одно из самых древних Чудес света
  2. Прогуляйтесь по Старому городу Каира
  3. Посетите Египетский музей на площади Тахрир
  4. Полюбуйтесь пирамидой Хеопса – самой древней на плато Гизы
  5. Узнайте все о постройке пирамид от вашего гида-египтолога
  6. Осмотрите знаменитую статую Большого Сфинкса
Откройте для себя «Город тысячи минаретов» во время однодневной экскурсии по Каиру с трансфером в обе стороны на автобусе из Хургады. Расслабьтесь в комфорте с кондиционером в долгом путешествии, любуясь видом на Суэцкий залив.
По прибытии ваш частный гид-египтолог отвезет вас на плато Гиза, чтобы увидеть старейшее из 7 чудес древнего мира. Получите захватывающий вид на пирамиды Гизы, исследуя заупокойные храмы Хеопса, Хефрена и Микерина.
Узнайте историю строительства храмов и послушайте истории, лежащие в основе их легенд. Продолжите путь к Великому Сфинксу, гигантской статуе лежащего мифического зверя с телом льва и лицом фараона Хефрена.
Отправляйтесь в Храм в долине напротив, приписываемый фараону Хефру, и полюбуйтесь подвигом древней инженерии. После обеда отправляйтесь в центр Каира, чтобы исследовать артефакты Египетского музея на площади Тахрир.
Спроектированный французским архитектором Марселем Дурньоном, коллекции музея превышают 120000 шедевров от додинастического до фараоновского и греко-римского периодов. Узнайте об искусстве мумификации Древнего Египта перед обратным переездом в Хургаду.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы в Каир и Гизу и обратно на фургоне с кондиционером
  • Гид египтолога
  • Входные билеты
  • Обед в местном фирменном ресторане
  • Встреча в отеле и высадка
  • Быстрый вход в египетский музей
Что не входит
  • Круиз на лодке
  • Поездка на верблюдах
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Солнцезащитные очки
  • Летняя шляпа
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 1336 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
665
4
418
3
166
2
51
1
36
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
12 мар 2020
(Германия)
Нам очень понравилась эта поездка! Я бы рекомендовал его всем, кто думает об этом … перед поездкой мы немного волновались, особенно потому, что это занимает ок. 5 часов в одну сторону … но это было прекрасно … водители были ответственны, мы чувствовали себя в полной безопасности, также в Каире, где движение действительно хаотично:) мы сделали достаточно остановок, чтобы купить кофе, туалетные принадлежности и т. Д. Гид в Каире был прекрасен, говорил с таким энтузиазмом, также давал инсайдерские советы о жизни в Египте, где купить сувениры, где заказать поездку на верблюде у пирамид … Очень рекомендую прогулку на лодке по Нилу, стоит денег. . С нетерпением жду бронирования и поездки в Луксор, когда мы вернемся в следующий раз … Шукран!
R
12 мар 2020
Была отличная поездка, очень долгое путешествие туда и обратно. Один из водителей все время засыпал за рулем, и нам приходилось постоянно просить его, чтобы он просыпался! Пирамиды и Сфинкс были изюминкой нашего праздника, и нам даже пришлось зайти внутрь меньшей. Вас много беспокоят, но наш гид Ханна была очень мила и рассказала нам советы и рекомендации о том, где покупать и сколько платить. Каир - такое сумасшедшее место, такое беспокойное и динамичное, но Ханна внимательно следила за всеми и следила за тем, чтобы мы все знали, что делаем. Обед был очень средний, ресторан возле пирамид (Клеопатра). В целом определенно рекомендую.
V
8 мар 2020
(Хорватия)
У нас была очень хорошая однодневная поездка в Каир, чтобы посетить пирамиды, сфинг, египетский музей, тюлень на Ниле и хороший магазин масел, где вы можете купить лечебные масла и натуральные парфюмы. Все было идеально организовано, от Хургады до Каира и обратно. Также у нас была возможность выбрать то, что мы будем делать у пирамид. Чтобы сделать красивые фотографии, мы выбрали катание на верблюде, и это было фантастическое впечатление. Мы очень довольны этой поездкой и будем рекомендовать ее в любое время.

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