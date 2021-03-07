Отправляйтесь в путешествие во времени, чтобы оценить наследие Египет времен фараонов, в ходе тура на день в Каир и Гизу на комфортабельном транспорте с кондиционером от Красного моря.

После трансфера из отеля полюбуйтесь прекрасными пейзажами по дороге в столицу Египта. Водитель сделает остановку по вашему желанию. В Каире посетите Египетский музей на площади Тахрир и откройте для себя одну из самых больших коллекций реликвий Древнего Египта в мире. Посмотрите вживую на сокровища, которые рассказывают историю одной из самых развитых культур.

Дополнительно вы сможете посетить комнату Мумий, чтобы узнать о процессе мумификации и увидеть мумии некоторых членов королевской семьи времен фараонов.

В обед отправляйтесь в Гизу, чтобы увидеть Великие пирамиды и Сфинкса на плато Гизы. Полюбуйтесь этим последним монументом из семи чудес древнего мира, построенном более 4,5 тысяч лет назад, служащим вечной могилой для фараонов Хеопса, Хафра и Микерина.

Полюбуйтесь на таинственную статую Сфинкса с головой фараона и телом льва. Дополнительные мероприятия в Гизе за отдельную плату включают в себя посещение Большой или Маленькой Пирамид, катание на верблюде или посещение музея Солнечной ладьи, где вы увидите легендарную ладью, которую фараон Хеопс построил для своего плавания по загробному миру.

Тур завершится вечером обратным трансфером до вашего отеля.