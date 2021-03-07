Каир и Гиза: тур по главным местам на день из Хургады

Изучите столицу Египта на 20-часовой экскурсии по Каиру и плато Гиза с трансфером с курортов на Красном море: из

4.6
867 отзывов
В группе
до 100 чел.
Изучите столицу Египта на 20-часовой экскурсии по Каиру и плато Гиза с трансфером с курортов на Красном море: из Хургады, Макади, Эль Гуны и Сома-Бей.

Посетите Великие пирамиды Египта в Гизе, осмотрите античные реликвии в Египетском музее и многое другое.
Каир и Гиза: тур по главным местам на день из Хургады
Каир и Гиза: тур по главным местам на день из Хургады
Каир и Гиза: тур по главным местам на день из Хургады
Каир и Гиза: тур по главным местам на день из Хургады
Каир и Гиза: тур по главным местам на день из Хургады
Каир и Гиза: тур по главным местам на день из Хургады
Каир и Гиза: тур по главным местам на день из Хургады
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Откройте последний сохранившийся монумент из 7 чудес Древнего мира
  2. Исследуйте древние пирамиды на плато Гиза
  3. Посмотрите на античные реликвии Древнего Египта в музее Египта
  4. Внесите разнообразие в экскурсии с катанием на верблюде и другими дополнительными возможностями
  5. Узнайте больше о фараонах Древнего Египта
Отправляйтесь в путешествие во времени, чтобы оценить наследие Египет времен фараонов, в ходе тура на день в Каир и Гизу на комфортабельном транспорте с кондиционером от Красного моря.
После трансфера из отеля полюбуйтесь прекрасными пейзажами по дороге в столицу Египта. Водитель сделает остановку по вашему желанию. В Каире посетите Египетский музей на площади Тахрир и откройте для себя одну из самых больших коллекций реликвий Древнего Египта в мире. Посмотрите вживую на сокровища, которые рассказывают историю одной из самых развитых культур.
Дополнительно вы сможете посетить комнату Мумий, чтобы узнать о процессе мумификации и увидеть мумии некоторых членов королевской семьи времен фараонов.
В обед отправляйтесь в Гизу, чтобы увидеть Великие пирамиды и Сфинкса на плато Гизы. Полюбуйтесь этим последним монументом из семи чудес древнего мира, построенном более 4,5 тысяч лет назад, служащим вечной могилой для фараонов Хеопса, Хафра и Микерина.
Полюбуйтесь на таинственную статую Сфинкса с головой фараона и телом льва. Дополнительные мероприятия в Гизе за отдельную плату включают в себя посещение Большой или Маленькой Пирамид, катание на верблюде или посещение музея Солнечной ладьи, где вы увидите легендарную ладью, которую фараон Хеопс построил для своего плавания по загробному миру.
Тур завершится вечером обратным трансфером до вашего отеля.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в отель/из отеля и между достопримечательностями на транспорте высокого класса с кондиционером
  • Экскурсии с гидом на вашем языке
  • Входные билеты в перечисленные выше достопримечательности
  • Обед в местном ресторане
Что не входит
  • Чаевые водителям и гидам
  • Еда и напитки
  • Любые услуги, неперечисленные в блоке «что включено»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 20 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Летняя шляпа
Не допускаются
  • Курение
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Дополнительные мероприятия предлагаются по желанию за отдельную плату и включают в себя: посещение комнаты Мумий в Египетском Музее катание на верблюде вокруг пирамид вход в Большую пирамиду в Гизе вход в Маленькую пирамиду в Гизе посщение музея Солнечной Ладьи в Гизе
Не подходит для следующих категорий людей
  • Беременные женщины
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 867 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
624
4
158
3
53
2
20
1
12
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
T
7 мар 2021
(Швейцария)
Наш тур в Каир и Гизу был потрясающим! Нас вовремя подобрал в отеле водитель - наш гид уже разговаривал по телефону, который вкратце объяснил нам ход дня. Затем мы поехали в Каир, где наш дружелюбный и компетентный гид Ахмед сел и сопровождал нас весь день. Мы чувствовали, что всегда находимся в очень надежных руках, будь то в Египетском музее, возле пирамид или на улицах Каира, где мы сами не могли проехать метр без аварий.
V
28 янв 2021
(Германия)
Klare Empfehlung. Es war zwar wirklich ein langer Tag, aber wir konnten gut im Mini Van schlafen und somit die Zeit в Kairo wirklich genießen. Aufgrund der Epidemielage работает быстро по логову пирамиды! Die Fahrer waren sehr verantwortungsbewusst und der Guide Ahmed einfach toll und sehr mitreißend. Das Mittagessen war sehr basic, aber völlig ausreichend. Wir haben zusätzlich noch eine Bootsfahrt auf dem Nil gemacht (около 5 евро на человека дополнительно). Wir Waren von 2 Uhr nachts bis 21 Uhr abends unterwegs.
P
10 ноя 2020
(Швейцария)
Это была отличная поездка из Хургады в Каир. Поездка - долгая и утомительная поездка, но вы были вознаграждены, увидев пирамиды на месте. Наш водитель был очень надежным, заслуживающим доверия и отличной компанией. Наш гид Ахмед также является отличным гидом, которого вы могли бы пожелать. Он опытный гид с 30-летним профессиональным опытом, заставил нас смеяться и многое объяснил, и хотел бы заказать его снова в следующий раз, когда мы должны поехать в Каир, я могу только порекомендовать этот отпуск или однодневную поездку, это было весело, когда вы находятся в Если вы хотите купить, это 11 часов езды туда и обратно. У нас был лучший гид и лучший водитель.

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