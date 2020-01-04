Каир: тур на день на самолете из Хургады

Отправьтесь в часовой полет из Хургады в Каир на самолете и совершите незабываемое путешествие по столице Египта с

4.4
448 отзывов
В группе
до 8 чел.
Отправьтесь в часовой полет из Хургады в Каир на самолете и совершите незабываемое путешествие по столице Египта с гидом-египтологом.

Посетите знаменитые пирамиды Гизы, Сфинкса и Египетский музей.

Сходите за покупками на рынок Хан-эль-Халили.
Каир: тур на день на самолете из Хургады
Каир: тур на день на самолете из Хургады
Каир: тур на день на самолете из Хургады
Каир: тур на день на самолете из Хургады
Каир: тур на день на самолете из Хургады
Каир: тур на день на самолете из Хургады
Каир: тур на день на самолете из Хургады
Каир: тур на день на самолете из Хургады
Каир: тур на день на самолете из Хургады
Каир: тур на день на самолете из Хургады
Каир: тур на день на самолете из Хургады
Каир: тур на день на самолете из Хургады
Каир: тур на день на самолете из Хургады

Что вы увидите 🤩

  • Плато Гиза
  • Египетский музей древностей
  • Международный аэропорт Хургада
  • Международный аэропорт Каир
  • Пирамиды Гизы
  • Старый Каир
  • Пирамида Хефрена
  • Сфинкс
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите знаменитые пирамиды в Гизе
  2. Полюбуйтесь уникальной красотой Сфинкса
  3. Узнайте интересные факты из истории страны в Египетском музее
  4. Отправьтесь за покупками на рынок Хан-эль-Халили
Отправьтесь из Хургады в Каир на самолете, где вас ждет захватывающий однодневный тур. После трансфера из отеля в Хургаде в аэропорт на автомобиле с кондиционером вы полетите местным рейсом в Каир. В Каире вас встретит египтолог, который будет сопровождать вас на протяжении всего тура.
Тур начнется в Гизе, где вы посетите знаменитые пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также увидите Сфинкса. После перерыва на вкуснейший обед вы отправитесь на экскурсию в Египетский музей. Здесь вы можете полюбоваться сокровищами юного фараона Тутанхамона, а также другими историческими ценностями. Во второй половине дня вы сможете отправиться за покупками на рынок Хан-эль-Халили.
По окончании тура вас доставят в аэропорт Каира, откуда вы отправитесь обратно в Хургаду. По прибытии вас ждет обратный трансфер к отелю.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы на автомобиле с кондиционером
  • Внутренние рейсы (Хургада – Каир/Каир – Хургада)
  • Гид
  • Безалкогольные напитки во время трансфера
  • Плата за вход во все достопримечательности, указанные в маршруте
  • Обед в отличном ресторане
Что не входит
  • Напитки в ресторане
  • Все, что не указано в маршруте
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
Не допускаются
  • Домашние животные
Важная информация
  • Пожалуйста, свяжитесь с туроператором при бронировании и укажите имена и номера паспортов всех путешественников, а также желаемое время трансфера из вашего отеля в Хургаде
  • Трансфер от/до любого отеля в Хургаде предоставляется бесплатно. За дополнительную плату возможен трансфер от/до курортов Макади, Сахль-Хашиш, Сома-Бей, Эль-Гуна и Сафага
  • Если обратный рейс вылетает в 20:00, ваш гид доставит вас сразу в аэропорт если рейс вылетает в 22:00, гид может показать вам местные магазины и кафе, или вы можете отправиться в аэропорт и дождаться своего рейса там
Требования к участникам
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

N
4 янв 2020
Поехать в Каир на самолете действительно удобно и быстро. Я рекомендую. Однако день длинный, поэтому стоит заказать перекус для рюкзака. Обед был хорошим фуршетом с видом на пирамиды, но до этого у меня было время голодать без закуски. Также стоит зарезервировать туалетную бумагу в рюкзаке, так как ее часто нет в местных туалетах. За дополнительную плату небольшой тур по Нилу.
S
26 окт 2019
Проверьте, кто вас заберет из аэропорта Каира, так как мне и моему сыну пришлось ждать более часа, чтобы их забрать, что очень сложно и страшно, наш гид Тарват был потрясающим, он был фантастическим и огромное спасибо за взять нас вокруг и показать нам ваш прекрасный город.
N
5 мая 2019
aucune personnes nst venu nous chercher à lôtel, la personne avec qui avions, свяжитесь с нами по поводу того, какие приложения имеют большое значение при прибытии6 дней, пока я живу в этом городе, как отель, и так далее!! на посещение ле вознаграждения.
Ещё 445 отзывов

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