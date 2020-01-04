Отправьтесь из Хургады в Каир на самолете, где вас ждет захватывающий однодневный тур. После трансфера из отеля в Хургаде в аэропорт на автомобиле с кондиционером вы полетите местным рейсом в Каир. В Каире вас встретит египтолог, который будет сопровождать вас на протяжении всего тура.

Тур начнется в Гизе, где вы посетите знаменитые пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также увидите Сфинкса. После перерыва на вкуснейший обед вы отправитесь на экскурсию в Египетский музей. Здесь вы можете полюбоваться сокровищами юного фараона Тутанхамона, а также другими историческими ценностями. Во второй половине дня вы сможете отправиться за покупками на рынок Хан-эль-Халили.

По окончании тура вас доставят в аэропорт Каира, откуда вы отправитесь обратно в Хургаду. По прибытии вас ждет обратный трансфер к отелю.