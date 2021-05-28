Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите пирамиду Хеопса — одно из семи чудес Древнего мира
Полюбуйтесь уникальной красотой Сфинкса
Откройте для себя исторические факты и артефакты во всемирно известном Египетском музее
Оцените шопинг на рынке Хан-эль-Халили
По прибытии в Каир вас встретит египтолог, который будет сопровождать вас на протяжении всего тура. Тур начнется в Гизе, где вы сможете полюбоваться на знаменитые и впечатляющие пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также увидите всемирно известный Сфинкс.
Тур также включает в себя посещение долины храмов. После перерыва на вкуснейший обед вы отправитесь на экскурсию в Египетский музей. Там вы сможете полюбоваться сокровищами молодого фараона Тутанхамона и оценить более 120 000 шедевров египетского искусства и артефактов. Во второй половине дня можете отправиться на шопинг на рынок Хан-эль-Халили.
По окончании тура вас доставят в аэропорт Каира на обратный рейс до Хургады, где вас ждет прямой трансфер до отеля.
Ответы на вопросы
Что входит
Все трансферы на автомобиле с кондиционером
Внутренние авиарейсы (Хургада – Каир/Каир – Хургада)
Гид
Безалкогольные напитки во время трансфера
Плата за вход во все достопримечательности, указанные в маршруте
Обед в отличном ресторане
Что не входит
Напитки в ресторане
Все, что не указано в маршруте
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 8 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Удобная одежда
Не допускаются
Домашние животные
Важная информация
Свяжитесь с туроператором при бронировании и укажите имена и номера паспортов всех путешественников, а также желаемое время трансфера из вашего отеля в Хургаде
Трансфер от/до любого отеля в Хургаде осуществляется бесплатно. За дополнительную плату возможен трансфер от/до курортов Макади, Сахль-Хашиш, Сома-Бей, Эль-Гуна и Сафага
При обратном рейсе в 20:00 гид доставит вас сразу в аэропорт. При вылете в 22:00 гид может показать вам местные магазины и кафе либо можете отправиться в аэропорт и дождаться рейса там
Требования к участникам
Вы должны заполнить анкету путешественника
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 146 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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5
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
Jan
28 мая 2021
(Чешская Республика)
Это был очень долгий день, но интересный и полный чудес! Наш гид Габри был восхитителен, прекрасно информирован, хорошо впитался и всегда был готов помочь нам. Могу порекомендовать этому парню сделать 100%
H
Hayley
17 мар 2020
(Великобритания)
Эта поездка была просто потрясающей. Нас забрали вовремя в 3.45 из нашего отеля и отвезли в аэропорт на рейс в Каир. Когда мы приехали, нас встретил наш гид Габри, который был очень дружелюбен, очень хорошо осведомлен и был просто потрясающим. Было слишком рано для пирамид, поэтому Габри пригласил нас на местный завтрак и чай. Затем мы пошли к пирамидам и покатались на верблюде. Затем мы пошли в Spinx, а затем в музей папайи, после чего пообедали. После обеда мы пошли в парфюмерный магазин, а затем в музей. Мы доплатили за ранний рейс, поэтому после того, как мы не пошли на рынок, мы пошли в аэропорт. Какой чудесный день. Спасибо, Габри, ты был фантастическим.
C
Carl
12 мар 2020
(Великобритания)
Мы были в небольшой группе, в которую входили голландская пара, шведская пара и американская пара с их ребенком. Нами руководил Габри. Замечательно, весело и интересно. Завтракали и обедали, держали подальше от «торгашей». Но самое приятное было то, что они не заставляли нас покупать ненужные нам дополнительные услуги. Мы чувствовали себя неконтролируемыми, что делало поездку более приятной. Другие гости тоже совершили поездку, очень дружелюбно и с ними было очень легко общаться.
S
Sital
8 мар 2020
(Великобритания)
У нас был замечательный день, путешествуя к пирамидам, нам нужно было зайти в гробницу и посмотреть историю в музее, а также отведать прекрасный египетский фалафель на завтрак и потрясающий обед.
J
Jessica
17 фев 2020
(США)
Один из самых запоминающихся дней в моей жизни! День начался немного неустойчиво из-за задержки нашего рейса на два часа. Наш гид позаботился о том, чтобы мы могли увидеть все, что хотели, даже несмотря на то, что мы были в сжатой временной шкале. Она остановилась у придорожной лавки и купила нам фалафель и египетский хлеб, которые были такими восхитительными. Envy, наш гид, был теплым и гостеприимным. Она сделала этот день таким веселым! У нас совершенно не могло быть лучшего времени. Всем рекомендую.
C
Chris
15 фев 2020
Немного опасаясь бронирования, сначала бросил приложение, так как мы всегда бронировали, бросил представителя на сайте n. Однако, помимо задержки вылетающего рейса на 2 часа, что не было виной никого, день прошел так же гладко, как и рекламировалось. . Был доставлен из нашего отеля вовремя и был встречен нашим гидом, который был очень знающим, услужливым и отлично говорил по-английски. Эта поездка была блестящей, и она сделала ее еще лучше, изо всех сил стараясь сделать наш день как можно более незабываемым. Очень рекомендую, чтобы эта поездка была обязательной при поездке в Египет … Еще раз спасибо, гнев
C
Carmen
6 фев 2020
(Великобритания)
Время посадки было 3:30. Приехали в Каир в 6 утра. Прямо из аэропорта мы отправились в Старый Каир, что означало, что рынок был закрыт!! Вид на рынок был для меня главным событием, поэтому я был очень разочарован, мягко говоря. Когда я забронировал поездку, это было мероприятие, запланированное на послеобеденное время!!! Наш гид Габри был отличным, знающим, очень дружелюбным и вежливым. Весь день чувствовал себя в спешке, поскольку обратный рейс был в 17:00 (12 часов, а не 16, как описано в поездке) лично я считаю, что «необязательная» прогулка на лодке по Нилу и музей папируса были ловушками для туристов. И даже несмотря на то, что они говорят «необязательно», вы должны пойти и дождаться остальных, если вы не хотите участвовать. Мы потеряли не менее полутора часов в обоих занятиях, а это означало, что у нас было меньше времени, чтобы увидеть пирамиды. Я чувствовал, что не могу полностью увидеть территорию, что снова было одним из самых ярких моментов. Мы прилетели в аэропорт как раз
C
Carlos
22 янв 2020
(Великобритания)
Наш гид Энги Ашур изо всех сил старалась сделать этот опыт незабываемым. Она была информативной и дала нам много интересной информации. Она позволила нам идти в своем собственном темпе и не стала торопить нас с осмотром достопримечательностей. Я не думаю, что без этого выдающегося гида у нас был бы такой фантастический опыт.
G
Graham
18 янв 2020
(Великобритания)
Хорошо организованная и очень приятная поездка. Как всегда, руководство очень важно, и Амир был превосходен. Дополнительные остановки не указаны, но включены по усмотрению вашего гида. Упакованный день, но достаточно времени на плато пирамид. Могли бы остаться в музее дольше, но я думаю, что некоторые из участников могут сказать, что этого было достаточно. Дополнительная короткая поездка на лодке по Нилу за дополнительную плату не очень хорошо.
V
Vivienne
8 янв 2020
Нам пришлось поделиться гидом, так как первый из них говорил по-немецки. Нас отвезли в грязный ресторан на лодке с очень плохой едой. Затем вынудили посетить фабрику папироса, несмотря на то, что совершенно ясно дали понять, что мы не хотим идти! Кроме того, поездка длилась практически столько же, сколько и поездка в автобусе, в чем не было необходимости.
r
roxana
7 янв 2020
(Румыния)
В музее мы тратим почти час на покупку билетов и аудиозаписи, но гид, женщина, ничего нам не рассказала, так что забудьте об аудиозаписи. Она была не так уж профессиональна и не могла удерживать наше внимание. День был холодный и ветреный, и она дала нам 45 минут. сфотографировать сфинкса. В 17.00 она оставила нас ехать в аэропорт и ждать там 4 часа самолет. Тем временем другие туристы из других групп приезжали с радостью, показывая нам папирус и футболки, купленные на фабрике. С самого начала поездка пошла не так, потому что она осталась вне аэропорта, ожидая нас с маленькой карточкой. она не была так расстроена, потому что разговаривала с охранником очень мирно и счастливо, в то время как другие туристы ждали нас в фургоне почти час.
A
ALEXANDRA
5 янв 2020
(Румыния)
Цена очень похожа на цены других местных компаний.
MATTHIAS
27 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Поездка из Хургады в Каир была хорошо организована. Гид встретил нас в Каире и ответил на наши индивидуальные запросы. Большое спасибо.
B
Bernadette
24 ноя 2021
(Австрия)
Оригинал (de)
Действительно отличное путешествие! Мы рекомендуем! Все основные достопримечательности за короткое время
J
Jens
21 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Привет. Мы прекрасно провели время. Поездка была хорошо организована. Наш гид очень хорошо говорил по-немецки и был хорошим египтянином. Всем рекомендую. Мы с нетерпением ждем воссоединения.