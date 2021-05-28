По прибытии в Каир вас встретит египтолог, который будет сопровождать вас на протяжении всего тура. Тур начнется в Гизе, где вы сможете полюбоваться на знаменитые и впечатляющие пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также увидите всемирно известный Сфинкс.

Тур также включает в себя посещение долины храмов. После перерыва на вкуснейший обед вы отправитесь на экскурсию в Египетский музей. Там вы сможете полюбоваться сокровищами молодого фараона Тутанхамона и оценить более 120 000 шедевров египетского искусства и артефактов. Во второй половине дня можете отправиться на шопинг на рынок Хан-эль-Халили.

По окончании тура вас доставят в аэропорт Каира на обратный рейс до Хургады, где вас ждет прямой трансфер до отеля.