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Морская прогулка на яхте на остров Тиран

Саид С.
Саид С. – Гид из Каира
Отправляйтесь с нами на морскую экскурсию ⛳ на яхте 🛥️ на остров 🏝️ Тиран.

Название острова произошло от древней бедуинской легенды.

Что именно гласил рассказ, вы сможете узнать, совершив захватывающее морское путешествие.
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Морская прогулка на яхте на остров Тиран
Морская прогулка на яхте на остров Тиран

Что вы увидите

  • остров Тиран
Богатый подводный мир, кристально чистые воды и необыкновенная красота острова
Много столетий назад на острове 🏝️ располагалось древнее княжество Иотав. Его жители занимались морской торговлей, имели экономические отношения с Аравией, Эфиопией и Египтом. Позднее княжество стало частью Византийской империи. Отсутствие на острове форм жизни способствует большому обилию рыб, чистоте моря 🌊 и невероятной прозрачности воды, которая завораживает своей красотой.
Можно увидеть и дельфинов 🐬, и черепах, и огромных рыб, а также разнообразные водоросли, губки, раковины и других представителей морских глубин. Подводный мир острова славится своей необыкновенной красотой и в наши дни считается одним из интереснейших в Египте. Кристально чистая вода, богатый подводный мир и причудливые полипы пользуются большой популярность у туристов.
Вы сможете увидеть это чудо природы своими глазами, поплавав с ластами и маской на рифах Гордон, Джексон и Вудхаус, названных в честь британских офицеров, которые посвятили много времени их изучению. На белоснежной яхте 🛥️ вам предложат вкусный обед под открытым небом. Каждый, кто побывает в этом загадочном месте, обязательно останется довольным!
Морская прогулка на яхте на остров Тиран
Морская прогулка на яхте на остров Тиран
Морская прогулка на яхте на остров Тиран
Морская прогулка на яхте на остров Тиран

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Саид С.
Саид С.
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