Богатый подводный мир, кристально чистые воды и необыкновенная красота острова

Много столетий назад на острове 🏝️ располагалось древнее княжество Иотав. Его жители занимались морской торговлей, имели экономические отношения с Аравией, Эфиопией и Египтом. Позднее княжество стало частью Византийской империи. Отсутствие на острове форм жизни способствует большому обилию рыб, чистоте моря 🌊 и невероятной прозрачности воды, которая завораживает своей красотой.

Можно увидеть и дельфинов 🐬, и черепах, и огромных рыб, а также разнообразные водоросли, губки, раковины и других представителей морских глубин. Подводный мир острова славится своей необыкновенной красотой и в наши дни считается одним из интереснейших в Египте. Кристально чистая вода, богатый подводный мир и причудливые полипы пользуются большой популярность у туристов.

Вы сможете увидеть это чудо природы своими глазами, поплавав с ластами и маской на рифах Гордон, Джексон и Вудхаус, названных в честь британских офицеров, которые посвятили много времени их изучению. На белоснежной яхте 🛥️ вам предложат вкусный обед под открытым небом. Каждый, кто побывает в этом загадочном месте, обязательно останется довольным!