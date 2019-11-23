Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Совершите круиз по Нлу и оцените потрясающие виды с борта фелуки
Полюбуйтесь на потрясающий закат над Нилом
Оцените ночную жизнь Каира
Оцените реку Нил во время круиза на традиционной фелуке. Встретьтесь с гидом в лобби вашего отеля и следуйте к причалу Нила в центре Каира, чтобы проплыть по той же реке, что и Клеопатра много веков назад. Совершите расслабляющий дневной круиз и проведите руками по поверхности Нила, нежась под теплым египетским солнцем.
Отправляйтесь в круиз и понаблюдайте на заходом солнца над Каиром с палубы либо поднимитесь на борт фелуки уже после заката и оцените ночной Каир с реки.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от / до отеля на автомобиле с кондиционером
Часовой круиз на фелуке по Нилу
Налог и сервисный сбор
Бутылка минеральной воды во время тура
Что не входит
Еда и напитки
Личные расходы
Чаевые по желанию
Дополнительные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Пожалуйста, для больших групп делайте запрос
Время трансфера будет подтверждено согласно выбранному расписанию
Возможна организация вечеринок в честь дня рождения во время круиза
С трансферами тур занимает 3-4 часа
Для вашего удобства тур может быть организован из Каира, Луксора или Асуана
Питание будет в местном ресторане
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 46 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
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Kimsue
23 ноя 2019
(США)
Какой это был потрясающий опыт! Наш гид Ахмед забрал нас из отеля, прождав в вестибюле более 20 минут. Нас проводили к реке, где мы наслаждались частной поездкой на фелуке на закате. Это было абсолютно красиво, и весь опыт Emo Tours был потрясающим и гладким. Я на 100% рекомендую эту компанию.
T
Taisha
27 янв 2019
(США)
Поездка на фелуке была абсолютно красивой. Наша поездка началась незадолго до заката, что было идеально. Лодка предназначена для небольшой интимной обстановки, комфортно вмещающей до 10-15 человек. Нам повезло, что мы проехали эту поездку наедине с собой. Капитан был дружелюбен, и мы чувствовали себя в безопасности, плывя по реке Нил. Это был последний тур в нашей поездке, и мы были очень рады, что нас встретил Надер, гид нашего первого тура (круиз с ужином по Нилу). Он был таким же великим проводником, как и в первый раз. Он дружелюбный, спокойный, информативный и просто приятно находиться рядом. Он заставил нас чувствовать себя в безопасности, радушно и радушно оказаться в Египте. Он дал нам информацию, но также дал нам время просто изучить все сайты. Оглядываясь назад, нам хотелось бы, чтобы у нас был Надер для всех туров и аттракционов, которые мы заказывали через Get your Guide / Emo Tours. Когда мы вернемся в Египет, мы надеемся, что он будет нашим проводником. Мы рекомендуем пое
L
Louie
26 окт 2018
(США)
Какой лучший способ закончить египетский тур, чем отправиться в плавание на традиционной фелуке? После бронирования на GYG я получил электронное письмо от Emo Tours, подтверждающее дату и время моего забора. Наш гид Мохаммед прибыл за пять минут до назначенного времени. Он был не только податлив, он был очень практичен, и с ним легко было справиться. Когда мы прибыли в док, оператор фелукки сказал, что мы не можем плыть из-за отсутствия ветра. Однако Мухаммед убедил оператора и мы отплыли. Мы отсутствовали в течение приблизительно 40 минут, просто блуждая вдоль Нила и принимая закат и представления. Это действительно мирный способ завершения путешествия по Египту. Я дал чаевые фелукке и Мохаммеду. Настоятельно рекомендую.