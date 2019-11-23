Поездка на фелуке была абсолютно красивой. Наша поездка началась незадолго до заката, что было идеально. Лодка предназначена для небольшой интимной обстановки, комфортно вмещающей до 10-15 человек. Нам повезло, что мы проехали эту поездку наедине с собой. Капитан был дружелюбен, и мы чувствовали себя в безопасности, плывя по реке Нил. Это был последний тур в нашей поездке, и мы были очень рады, что нас встретил Надер, гид нашего первого тура (круиз с ужином по Нилу). Он был таким же великим проводником, как и в первый раз. Он дружелюбный, спокойный, информативный и просто приятно находиться рядом. Он заставил нас чувствовать себя в безопасности, радушно и радушно оказаться в Египте. Он дал нам информацию, но также дал нам время просто изучить все сайты. Оглядываясь назад, нам хотелось бы, чтобы у нас был Надер для всех туров и аттракционов, которые мы заказывали через Get your Guide / Emo Tours. Когда мы вернемся в Египет, мы надеемся, что он будет нашим проводником. Мы рекомендуем пое