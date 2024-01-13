Встретим вас в аэропорту Каира и поедем заселяться в отель. После этого у вас будет свободное время, которое вы можете посвятить дополнительной экскурсии в Александрию.

В 09:00 стартуем из отеля и направляемся в Каирский музей. Его коллекция расположилась в более чем 100 залах. На протяжении двух часов гид будет рассказывать вам об основных экспонатах. После этого вас ждёт обед в египетском ресторане, а затем поедем в Гизу.

В третьем по величине городе Египта осмотрим Большого сфинкса и комплекс пирамид: Хеопса, Хефрена и Микерина. Далее (по желанию) посетим фабрику масел и Музей папируса.

К 17:00 вернёмся в отель.