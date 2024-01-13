Увидеть величественный храм Ком-Омбо, отдохнуть на теплоходе и погулять по Долине царей
Всего за 9 дней мы успеем и познакомиться с главными достопримечательностями, и отправиться в круиз, и отдохнуть, ни в чём себе не отказывая, ведь в Шарм-эль-Шейхе «всё включено».
Желающие смогут подняться на Каирскую башню, посетить Хан эль-Халили и увидеть красочное шоу «Танура».
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мар
мар
апр
апр
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|123 000 ₽
Описание
Организационные детали
Оформить визу возможно по прилёте в Египет.
Программа тура по дням
Прилёт в Каир
Встретим вас в аэропорту Каира и поедем заселяться в отель. После этого у вас будет свободное время, которое вы можете посвятить дополнительной экскурсии в Александрию.
В 09:00 стартуем из отеля и направляемся в Каирский музей. Его коллекция расположилась в более чем 100 залах. На протяжении двух часов гид будет рассказывать вам об основных экспонатах. После этого вас ждёт обед в египетском ресторане, а затем поедем в Гизу.
В третьем по величине городе Египта осмотрим Большого сфинкса и комплекс пирамид: Хеопса, Хефрена и Микерина. Далее (по желанию) посетим фабрику масел и Музей папируса.
К 17:00 вернёмся в отель.
Свободный день в Каире и дополнительные экскурсии
Сегодня вы сможете самостоятельно погулять по столице или отправиться на дополнительные экскурсии.
Дополнительные экскурсии
В 07:00 вас заберут из отеля. По приезде в Александрию вы отправитесь исследовать местные достопримечательности. Погуляете по садам дворца Монтаза, который сейчас служит президентской резиденцией. Он расположен на холме, поэтому вы сможете полюбоваться потрясающими видами на море. Посетим крепость Кайт-Бей, построенную на месте одного из Семи Чудес света, Александрийского маяка. Насладитесь пейзажами со смотровой площадки и, если захотите, заглянете в музей, чтобы познакомиться с экспозицией предметов быта Римской и Османской империй. Осмотрим Александрийский мусейон — центр науки и культуры.
К 16:00 вернёмся в отель.
Желающим предлагаем включить в свою программу вечернюю экскурсию по Каиру с ужином и развлекательным представлением на яхте. Стартуем в 15:00. Посетим Каирскую башню, с которой открывается потрясающая панорама на город. Затем заглянем на знаменитый базар Хан эль-Халили, чтобы погрузиться в неповторимую атмосферу самого большого рынка на территории современной Африки. Завершим вечер круизом на яхте. Поужинаем и посмотрим яркое танцевальное шоу «Танура».
К 22:00 вернёмся в отель.
Переезд в Луксор: храм Хатшепсут и Долина царей
Утром покидаем Каир и летим в Луксор. По прибытии отправимся на экскурсию. Первым делом переместимся в Дейр-эль-Бахри и побываем в храме Хатшепсут, полностью высеченном внутри горы. После этого посетим Долину царей. Здесь похоронены правители Древнего Египта. В рамках экскурсии зайдём в 3 гробницы. Желающие смогут за дополнительную плату увидеть места захоронений Тутанхамона и Рамзеса VI.
Во второй половине дня размещаемся на теплоходе, где вы пообедаете и поужинаете.
Карнакский и Луксорский храмы
Сначала отправимся в Карнакский храм, который правильнее назвать комплексом, ведь здесь находится несколько монументальных сооружений. Этот ансамбль — настоящий музей под открытым небом. Следующая египетская святыня, которую мы осмотрим, — Луксорский храм. Он возведён в честь древнеегипетского солнечного бога Амона-Ра. Именно здесь проходил фестиваль Опет, праздник бракосочетания Амона и Мут.
После обеда поплывём в Эсну. По пути насладимся видами египетской деревни, пройдём через шлюз близ города, а затем проследуем к Эдфу. На борту вы сможете пообедать, поужинать и отдохнуть, посетив вечерние и ночные представления.
Храм Гора в Эдфу и храм Ком-Омбо
Первым делом направимся в храм Гора, до которого доберёмся на кэбе. Этот архитектурный памятник украшен барельефами и является вторым по величине после Карнакского храма. Его масштабы очаровывают и восхищают.
Вернёмся на теплоход и проследуем в Ком-Омбо, чтобы увидеть храм Себека и Гора. Согласно некоторым данным, его строили на протяжении четырёхсот лет. Северная часть святилищ храма посвящена культу Гора, а южная — культу Себека.
Затем поплывём в Асуан.
Обзорная экскурсия в Асуане
Позавтракав, отправимся исследовать Асуан. Этот город расположился на наиболее живописном месте на Ниле. Посетим новую Асуанскую плотину и осмотрим Незаконченный обелиск из розового гранита.
Обед и ужин — также на борту.
Перелёт в Шар-эль-Шейх
Утром покидаем теплоход и едем в аэропорт, чтобы перебраться в Шарм-эль-Шейх (сделаем пересадку в Каире). По прибытии заселимся в 5-звёздочный отель, где будем отдыхать в режиме «всё включено».
Разместившись в номерах, пойдём релаксировать на пляже.
День релакса
Сегодня продолжаем отдыхать и принимать солнечные ванны.
Окончание тура
Для вас будет организован индивидуальный трансфер до аэропорта. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Каира, время зависит от времени вашего прибытия. Рекомендуем прилетать накануне вечером или рано утром. Экскурсионная программа начинается в 09:00Завершение: Аэропорт Шарм-эль-Шейха, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.