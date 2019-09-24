Пирамиды Гизы и Большой сфинкс: тур на полдня

Осмотрите самый известный археологический памятник Египта

4.5
71 отзыв
Индивидуально
Осмотрите самый известный археологический памятник Египта во время тура на полдня к Великим пирамидам Гизы и Большому сфинксу.

Прогуляйтесь по храму в долине с опытным гидом-египтологом и узнайте больше о древней цивилизации.
Пирамиды Гизы и Большой сфинкс: тур на полдня
Пирамиды Гизы и Большой сфинкс: тур на полдня
Пирамиды Гизы и Большой сфинкс: тур на полдня
Пирамиды Гизы и Большой сфинкс: тур на полдня
Пирамиды Гизы и Большой сфинкс: тур на полдня
Пирамиды Гизы и Большой сфинкс: тур на полдня
Пирамиды Гизы и Большой сфинкс: тур на полдня
Пирамиды Гизы и Большой сфинкс: тур на полдня
Пирамиды Гизы и Большой сфинкс: тур на полдня
Пирамиды Гизы и Большой сфинкс: тур на полдня

Что вы увидите 🤩

  • Великая пирамида Гизы
  • Пирамида Микерина
  • Пирамиды Гизы
  • Плато Гиза
  • Сфинкс
  • Пирамида Хефрена
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите пирамиды Гизы с гидом-египтологом в рамках тура по достопримечательностям на полдня
  2. Узнайте о сооружении пирамид в 2560–2540 годах до н. э
  3. Взгляните на величественного Большого сфинкса
  4. Прогуляйтесь по храму в долине
Во время 4-часового тура по достопримечательностям вы познакомитесь с тайнами Великих пирамид Гизы и Большого сфинкса на плато Гиза. Древнейшее и единственное сохранившееся чудо Древнего мира стало не только наиболее популярной достопримечательностью Египта, но и одним из самых излюбленных туристических направлений в мире.
В сопровождении опытного гида-египтолога вы посетите пирамиду Хеопса, среднюю по размеру пирамиду Хефрена и маленькую пирамиду Микерина. Посмотрите на Большого сфинкса с головой человека и телом льва, величественно взирающего на долину.
В завершение тура вы прогуляетесь по храму в долине и больше узнаете об удивительном строительстве пирамид в 2560-2540 годах до н. э.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид-египтолог
  • Переезды
  • Входные билеты
  • Парковка
  • Налоги
  • Сервисный сбор
Что не входит
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

R
24 сен 2019
Мне понравился мой гид, но в некоторых областях он раздражал. Ему нужно быть осторожным, когда фотографирует мою партнершу, потому что он кладет руки ей на лицо и поворачивает ее голову. Это было неуместно и довольно грубо. Достаточно простой голосовой просьбы. Он также касался моей партнерши, чтобы переместить ее в нужное ему положение, чтобы он мог объяснить какую-то область. Нужно меньше трогать, больше слушать и понимать. Иногда он может быть довольно резким и не понимать вопросов, которые вы ему задаете.
C
6 янв 2018
Посещение великой пирамиды и проникновение внутрь было сбывшейся и незабываемой мечтой. Как одинокая путешественница, я размышляла, стоит ли мне ехать с гидом или исследовать самостоятельно. По совету других женщин-одиночек в Египет я решила заказать гида. Это была одна из самых умных вещей, которые я могла сделать. Мой гид Апо Эль Хир был находкой. Он так хорошо осведомлен не только об истории Египта, но и в практических вопросах. Он знал лучшее время для посещения пирамид, чтобы избежать тумана, он знал, как пройти через множество продавцов, как достать билеты внутри великой пирамиды, он знал все лучшие места для фотографий и не возражал против того, чтобы быть моим фотографом для день. Он действительно знает, как пользоваться фотоаппаратом, и фотографии, которые я получил в результате этого опыта, я буду хранить на всю жизнь. Если вы заказываете этот тур, вы должны спрашивать его по имени. Он веселый, уличный, умный и полностью профессиональный. Он действительно заботится о своем кл
A
7 фев 2020
Ещё 68 отзывов

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