Во время 4-часового тура по достопримечательностям вы познакомитесь с тайнами Великих пирамид Гизы и Большого сфинкса на плато Гиза. Древнейшее и единственное сохранившееся чудо Древнего мира стало не только наиболее популярной достопримечательностью Египта, но и одним из самых излюбленных туристических направлений в мире.

В сопровождении опытного гида-египтолога вы посетите пирамиду Хеопса, среднюю по размеру пирамиду Хефрена и маленькую пирамиду Микерина. Посмотрите на Большого сфинкса с головой человека и телом льва, величественно взирающего на долину.

В завершение тура вы прогуляетесь по храму в долине и больше узнаете об удивительном строительстве пирамид в 2560-2540 годах до н. э.