Пирамиды Гизы и Сфинкс: экскурсия на полдня из Каира

Проведите полдня, осматривая достопримечательности в этом туре к Пирамидам и Большому Сфинксу с выездом из Каира

4.3
74 отзыва
В группе
до 100 чел.
Проведите полдня, осматривая достопримечательности в этом туре к Пирамидам и Большому Сфинксу с выездом из Каира.

Начните тур у Великой Пирамиды Гизы и взгляните на старейшее из семи чудес, Большго Сфинкса, вечно охраняющего покой фараона Хефрена.
Пирамиды Гизы и Сфинкс: экскурсия на полдня из Каира
Пирамиды Гизы и Сфинкс: экскурсия на полдня из Каира
Пирамиды Гизы и Сфинкс: экскурсия на полдня из Каира
Пирамиды Гизы и Сфинкс: экскурсия на полдня из Каира

Что вы увидите 🤩

  • Сфинкс
  • Великая пирамида Гизы
  • Пирамиды Гизы
  • Пирамида Хефрена
  • Плато Гиза
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Откройте для себя Великую Пирамиду Гизы и легендарный Храм долины
  2. Изучите древние пирамиды Хуфу и Хеопса
  3. Взгляните благоговейно на Большого Сфинкса
Проведите полдня у Пирамид Гизы и Сфинкса, начав тур с трансфера из отеля в Каире. Отправьтесь к пирамидам Хеопса, Хефрена и Микерина и откройте для себя старейшее из семи чудес древнего мира и единственное, которое в целом не изменилось. Египтологи считают, что пирамида Хеопса (также известная как Великая Пирамида Гизы) служила гробницей для египетского фараона Хуфу и была построена за 14-20-летний период в 2560 году до н. э.
После этого, вы отправитесь к Большому Сфинксу. У Сфинкса голова фараона и тело льва, а дата его постройки восходит к временам фараона Хефрена. Сфинкс построен для того, чтобы охранять пирамиды фараона Хефрена. Далее посетите Храм долины, принадлежавший пирамиде Хефрена. Храм был местом, где проводился процесс очищения и мумификации фараонов перед захоронением.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все переезды на автомобиле с кондиционером
  • Англоязычный гид-египтолог
  • Бутылка минеральной воды
  • Все сервисные сборы и налоги
Что не входит
  • Те или иные дополнительные услуги, не указанные в программе
  • Напитки и личные расходы
  • Стоимость входных билетов
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Тур проводится ежедневно. Трансфер производится в 08:30, а обратный трансфер – в 14:00
  • Что взять с собой:
  • Паспорт, действительный, как минимум, в течение следующих 6 месяцев
  • Удобную обувь
  • Солнцезащитный крем. Солнцезащитные очки
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

A
4 окт 2019
Мне очень понравилось это путешествие, и я рад, что забронировал его. Гид, водитель и фотограф были очень дружелюбны и вежливы. Предоставить много информации об истории и достопримечательностях, и они были рады ответить на любой вопрос. Машина была чистой, комфортной и с кондиционером. Также не беспокойтесь о фотографиях! гид и водитель сделали для меня много фотографий, а также у них есть свой профессиональный фотограф, который сделает много фотографий для вас и отправит вам по электронной почте БЕСПЛАТНО!!!
A
3 июня 2021
Попросили выехать в 7:30 из-за пробок, мы только рады были. Встретили во время, ехали в удобной машине с кондеем, вчетвером: я, муж, гид и водитель. Не пытались никуда завезти (как обычно через туроператоров бывает, полэкскурсии - это заезды в магазины). Все прошло отлично, спасибо
C
9 фев 2020
Подходит для транспорта, но не включает входы в пирамиды или подсказки, они доставят вас в места, не описанные на странице, такие как фабрика папирусов и ресторан без клиентов, и гиду нечего объяснять.
Ещё 71 отзыв

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