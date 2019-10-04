Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Откройте для себя Великую Пирамиду Гизы и легендарный Храм долины
Изучите древние пирамиды Хуфу и Хеопса
Взгляните благоговейно на Большого Сфинкса
Проведите полдня у Пирамид Гизы и Сфинкса, начав тур с трансфера из отеля в Каире. Отправьтесь к пирамидам Хеопса, Хефрена и Микерина и откройте для себя старейшее из семи чудес древнего мира и единственное, которое в целом не изменилось. Египтологи считают, что пирамида Хеопса (также известная как Великая Пирамида Гизы) служила гробницей для египетского фараона Хуфу и была построена за 14-20-летний период в 2560 году до н. э.
После этого, вы отправитесь к Большому Сфинксу. У Сфинкса голова фараона и тело льва, а дата его постройки восходит к временам фараона Хефрена. Сфинкс построен для того, чтобы охранять пирамиды фараона Хефрена. Далее посетите Храм долины, принадлежавший пирамиде Хефрена. Храм был местом, где проводился процесс очищения и мумификации фараонов перед захоронением.
Ответы на вопросы
Что входит
Все переезды на автомобиле с кондиционером
Англоязычный гид-египтолог
Бутылка минеральной воды
Все сервисные сборы и налоги
Что не входит
Те или иные дополнительные услуги, не указанные в программе
Напитки и личные расходы
Стоимость входных билетов
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Тур проводится ежедневно. Трансфер производится в 08:30, а обратный трансфер – в 14:00
Что взять с собой:
Паспорт, действительный, как минимум, в течение следующих 6 месяцев
Удобную обувь
Солнцезащитный крем. Солнцезащитные очки
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Вы должны заполнить анкету путешественника
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
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Amal
4 окт 2019
Мне очень понравилось это путешествие, и я рад, что забронировал его. Гид, водитель и фотограф были очень дружелюбны и вежливы. Предоставить много информации об истории и достопримечательностях, и они были рады ответить на любой вопрос. Машина была чистой, комфортной и с кондиционером. Также не беспокойтесь о фотографиях! гид и водитель сделали для меня много фотографий, а также у них есть свой профессиональный фотограф, который сделает много фотографий для вас и отправит вам по электронной почте БЕСПЛАТНО!!!
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Anna
3 июня 2021
Попросили выехать в 7:30 из-за пробок, мы только рады были. Встретили во время, ехали в удобной машине с кондеем, вчетвером: я, муж, гид и водитель. Не пытались никуда завезти (как обычно через туроператоров бывает, полэкскурсии - это заезды в магазины). Все прошло отлично, спасибо
C
Carlos alberto
9 фев 2020
Подходит для транспорта, но не включает входы в пирамиды или подсказки, они доставят вас в места, не описанные на странице, такие как фабрика папирусов и ресторан без клиентов, и гиду нечего объяснять.