Проведите полдня у Пирамид Гизы и Сфинкса, начав тур с трансфера из отеля в Каире. Отправьтесь к пирамидам Хеопса, Хефрена и Микерина и откройте для себя старейшее из семи чудес древнего мира и единственное, которое в целом не изменилось. Египтологи считают, что пирамида Хеопса (также известная как Великая Пирамида Гизы) служила гробницей для египетского фараона Хуфу и была построена за 14-20-летний период в 2560 году до н. э.

После этого, вы отправитесь к Большому Сфинксу. У Сфинкса голова фараона и тело льва, а дата его постройки восходит к временам фараона Хефрена. Сфинкс построен для того, чтобы охранять пирамиды фараона Хефрена. Далее посетите Храм долины, принадлежавший пирамиде Хефрена. Храм был местом, где проводился процесс очищения и мумификации фараонов перед захоронением.