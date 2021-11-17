Пирамиды Гизы: тур на целый день из Хургады с обедом

Отправляйтесь на экскурсию на целый день, чтобы посетить с гидом знаменитые Великие пирамиды, Большого Сфинкса

4.6
35 отзывов
В группе
до 100 чел.
Отправляйтесь на экскурсию на целый день, чтобы посетить с гидом знаменитые Великие пирамиды, Большого Сфинкса и Музей папируса в Каире.
Пирамиды Гизы: тур на целый день из Хургады с обедом
Пирамиды Гизы: тур на целый день из Хургады с обедом
Пирамиды Гизы: тур на целый день из Хургады с обедом
Пирамиды Гизы: тур на целый день из Хургады с обедом
Пирамиды Гизы: тур на целый день из Хургады с обедом
Пирамиды Гизы: тур на целый день из Хургады с обедом
Пирамиды Гизы: тур на целый день из Хургады с обедом
Пирамиды Гизы: тур на целый день из Хургады с обедом
Пирамиды Гизы: тур на целый день из Хургады с обедом
Пирамиды Гизы: тур на целый день из Хургады с обедом
Пирамиды Гизы: тур на целый день из Хургады с обедом
Пирамиды Гизы: тур на целый день из Хургады с обедом
Пирамиды Гизы: тур на целый день из Хургады с обедом
Пирамиды Гизы: тур на целый день из Хургады с обедом
Пирамиды Гизы: тур на целый день из Хургады с обедом
Пирамиды Гизы: тур на целый день из Хургады с обедом
Пирамиды Гизы: тур на целый день из Хургады с обедом
Пирамиды Гизы: тур на целый день из Хургады с обедом
Пирамиды Гизы: тур на целый день из Хургады с обедом
Пирамиды Гизы: тур на целый день из Хургады с обедом
Пирамиды Гизы: тур на целый день из Хургады с обедом

Что вы увидите 🤩

  • Египетский музей древностей
  • Пирамиды Гизы
  • Сфинкс
  • Плато Гиза
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите одно из последних оставшихся семи чудес древнего мира
  2. Посмотрите, как древние египтяне писали на бумаге
  3. Подойдите к Большому Сфинксу и оцените его высоту
  4. Устройтесь поудобнее и прокатитесь на комфортабельном автомобиле с кондиционером
Отправляйтесь в путешествие во времени, чтобы оценить наследие древнего Египта. Вас ждет тур на день от Красного моря в Каир и Гизу на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
Встретьтесь с гидом и водителем в отеле и отправляйтесь в египетское приключение. Устройтесь поудобнее и расслабьтесь, наслаждаясь впечатляющими видами по дороге в столицу.
В Каире вы посетите Египетский музей на площади Тахрир и откроете для себя одну из самых больших коллекций реликвий древнего Египта в мире.
Затем отправляйтесь в Гизу, чтобы увидеть комплекс пирамид — старейшее из семи чудес древнего мира. Комплекс построен более 4 500 лет назад и включает в себя культовую Великую пирамиду Гизы — самую старую и самую большую из пирамид в комплексе.
Также вы увидите Великого сфинкса Гизы — знаменитую известняковую статую лежащего сфинкса с головой фараона, мифического существа.
Посетите Музей папируса и узнайте, как древние египтяне использовали папирус для записи истории своей цивилизации. Вечером вас доставят обратно в Хургаду.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автомобиль с кондиционером
  • Обед
  • 2 бутылки воды
  • Входной билет в Египетский музей
  • Местный гид
  • Вход в музей папируса
  • Входной билет в комплекс пирамид Гизы
  • Билеты без очереди
  • Встреча в отеле и высадка
Что не входит
  • Дополнительная еда и напитки
  • подсказки
  • Дополнительная прогулка на лодке по реке Нил
  • Поездка на верблюдах
  • Вход внутрь пирамиды
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 20 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Одежда по погоде
  • Удобная одежда
  • Комфортная обувь
Не допускаются
  • Домашние животные
Важная информация
  • Все туристы, направляющиеся в Каир, должны присоединиться к полицейскому конвою. Это может привести к тому, что вы будете проводить больше времени в дороге
Требования к участникам
  • Для этого мероприятия защитные маски необязательны
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 35 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
4
3
4
2
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
17 ноя 2021
(Германия)
Все было замечательно, кроме долгой поездки на автобусе, но стоит посмотреть Каир и пирамиды. Немецкий гид много знал, мог все очень хорошо объяснить и был очень забавным. Я бы порекомендовал эту поездку, так как все очень хорошо организовано.
J
16 ноя 2021
(Бельгия)
Geweldigg.. Мошира был УДИВИТЕЛЬНЫМ. . Эти люди очень достойны доверия и не пытаются вас сорвать … великая история!! Спасибо Мошира. .
D
11 ноя 2021
(Великобритания)
Все это было немного хаотично, мы сели в автобус и никогда не обновлялись ни с расписанием, ни с маршрутом. Добрался до египетского музея и ждал около получаса (с возрастающим шагом «5 минут», не объясняя почему). Затем прибыл наш гид, который был прекрасен и не может ее винить. 20-часовая поездка составила около 24 часов, дополнительные 4 часа действительно имеют значение! Время в пути кажется сильно заниженным в маршруте поездки, оно составляло 8-9 часов в одну сторону. Также я действительно ожидаю, что в поездке в магазин продадут некоторые товары, но у нас было 2 за одну поездку, что показалось чрезмерным, если коммерческое предложение должно быть частью поездки, просто оставьте его на одном уровне.
D
8 ноя 2021
(Германия)
Организация была отличной - нас заберут вовремя, наш английский гид был очень дружелюбным - затем нас отвез в Каир на небольшом автобусе. Остановки на кофе и туалет было достаточно. Вода была бесплатной. Когда мы приехали в музей, нас ждал немецкий гид - мы зашли вместе, здесь было показано самое главное + информация о нем! Всегда в хорошем настроении и очень заинтересован в том, чтобы все было понятно - похвально! Затем он отправился к Нилу, где по желанию можно было съездить за 10 евро на человека. Около 30 минут - я подумал, что это здорово, всем рекомендую. Затем пошел обед - очень хороший буфет, свежее мясо на гриле и вид на пирамиду - отлично! Затем он отправился к пирамидам - информация о том, на что обратить внимание туристу. Дополнительная поездка на верблюде (или повозка) за 10 евро - тоже круто. Что вы могли бы не упомянуть, так это показ распродаж в конце об ароматах и парфюмерии и потратите время на пирамиды. Тем не менее - 5 из 5
P
8 ноя 2021
(Египет)
У нас был насыщенный день с множеством впечатлений, отличным гидом и знающим и юмористическим гидом! Встреча в нашем отеле прошла гладко благодаря предварительной договоренности через Whatsapp. Затем мы ехали в Каир около 7 часов. Поездка утомительна, но благодаря микроавтобусу с кондиционером и осторожным водителям она приятна. Наш немецкий гид присоединился к нам в Каире. Он тщательно и разнообразно провел нашу группу (6 человек) через историю Египта и самые важные реликвии египетского музея. Он также сопровождает нас к пирамидам и Сфинксу. В то же время он отличный фотограф! После очень хорошего обеда (напитки не включены) мы отправились в Гизу. Пирамиды и сфинкс были поистине впечатляющими. Для нас это просто необходимо! Мы также очень рекомендуем дополнительную поездку на верблюде за 10 евро. 100% рекомендую!
R
5 ноя 2021
Очень хороший день и хорошо организованный. Наш гид оказал нам теплый прием. Посещения исключительные. Поездка из Хургады долгая, но оно того стоит.
A
5 ноя 2021
(Греция)
Все было замечательно. . хотя поездка была долгой, гид все сделал очень хорошо. . она была очень любезна и всегда с улыбкой объяснила все в деталях. . рекомендую обязательно. .
M
1 ноя 2021
(Франция)
Это была отличная поездка с хорошей командой: большое спасибо, Мушира, кто нас взял, Мохамед, который объясняет все тонкости по-французски, а также Салах, наш водитель, лучший из них. Он благополучно отвез нас в Каир.
A
26 окт 2021
24 октября нас вовремя забрал из отеля наш гид. Гид предоставил нам очень интересную информацию о Каире. В Каире немецкие войска взяли на себя путеводитель Яхья. И в профессиональном, и в личном плане Яхия был абсолютно убедителен и внес свой вклад в очень красивую и стоящую поездку. В целом гиды были амбициозными и приятными. Большое спасибо и еще раз с удовольствием.
M
22 окт 2021
(Германия)
Менеджер Мэгди тепло встретила нас, мы сразу почувствовали себя как дома и прекрасно провели день в Каире. Все было хорошо организовано, все были дружелюбны, и наш гид смог рассказать нам много интересных фактов о пирамидах, Сфинксе и городе Каир. Он также смог ответить на все вопросы. Мы рекомендуем совершить эту однодневную поездку в любое время.
D
17 окт 2021
(Швейцария)
Поездка из Хургады в Каир долгое время была очень приятной, у нас был достаточно вместительный автобус с кондиционером. Наш гид Магди всегда очень старался, чтобы мы все время чувствовали себя комфортно! Экскурсии в Каире были уникальными. Наш второй гид Мансур много знал и смог ответить на все наши вопросы! Еще он умел делать красивые фото!! Я очень рекомендую поездку со всей командой, включая водителя, они проделали отличную работу!
M
16 окт 2021
(Франция)
Очень приятный визит в Каир и Гизу, много красивых вещей, которые можно увидеть, поездка на автобусе немного длинная, когда вы находитесь в Сафаге, но оно того стоит, и большое спасибо нашему французскому гиду MOHAMED KETTAB, который очень профессионален, очень добр, кто очень уважительно любит свою работу и историю Египта, полон хитрости, чтобы избегать уловок очень хороших советов. Я сохраню очень теплые воспоминания о моей экскурсии отчасти благодаря ему. МАРВЕН ТУНИСКАЯ ИЗ ФРАНЦИИ
А
13 окт 2021
(Швейцария)
К сожалению, напитков не было. Вам также придется доплатить за напитки во время обеда.
S
6 окт 2021
(Португалия)
Это тяжелое долгое путешествие, но оно того стоит. Мошира был отличным гидом с действительно хорошей атмосферой. Мы также чувствовали себя в безопасности с водителями.
S
24 сен 2021
(Нидерланды)
Это был забавный опыт, который стоил усилий и денег. Дорога заняла много времени, но мы ехали в новом фургоне с хорошим кондиционером и опытным водителем. Наш гид смог много рассказать нам о богатой истории Египта. Одним словом, высшие впечатления!!!
Ещё 20 отзывов

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