Отправляйтесь в путешествие во времени, чтобы оценить наследие древнего Египта. Вас ждет тур на день от Красного моря в Каир и Гизу на комфортабельном автомобиле с кондиционером.

Встретьтесь с гидом и водителем в отеле и отправляйтесь в египетское приключение. Устройтесь поудобнее и расслабьтесь, наслаждаясь впечатляющими видами по дороге в столицу.

В Каире вы посетите Египетский музей на площади Тахрир и откроете для себя одну из самых больших коллекций реликвий древнего Египта в мире.

Затем отправляйтесь в Гизу, чтобы увидеть комплекс пирамид — старейшее из семи чудес древнего мира. Комплекс построен более 4 500 лет назад и включает в себя культовую Великую пирамиду Гизы — самую старую и самую большую из пирамид в комплексе.

Также вы увидите Великого сфинкса Гизы — знаменитую известняковую статую лежащего сфинкса с головой фараона, мифического существа.

Посетите Музей папируса и узнайте, как древние египтяне использовали папирус для записи истории своей цивилизации. Вечером вас доставят обратно в Хургаду.