Древний Луксор ждет тебя

Небольшой египетский город Луксор может смело претендовать на звание одного из самых интересных городов мира! Именно здесь сосредоточены многие древние достопримечательности. Приезжайте в Луксор, и он перенесет Вас на многие тысячелетия назад и позволит познакомиться с самыми потрясающими достопримечательностями Древнего Египта.

Куда поедем?

Представитель встретит вас у отеля в Каире и сопроводит в Луксор. После завтрака направитесь на восточный берег Луксора, где вас сопроводит египтолог на Карнакский храм, величайший пример поклонения в истории, посвященный богу Амону, его жене Мут и их сыну Хонсу. Затем вы посетите Долину Царей, где находятся шедевры древних египетских гробниц, как Нефертари, жены Рамзеса II. После этого отправимся в храм царицы Хатшепсут, единственной женщины-фараона, которая управляла Древним Египтом. Обед по пути включен в стоимость. Вечером вылет в Каир.