Небольшой египетский город Луксор может смело претендовать на звание одного из самых интересных...

5
3 отзыва
Небольшой египетский город Луксор может смело претендовать на звание одного из самых интересных городов мира! Именно здесь сосредоточены многие древние достопримечательности.

Приезжайте в Луксор, и он перенесет Вас на многие тысячелетия назад и позволит познакомиться с самыми потрясающими достопримечательностями Древнего Египта.
В Луксор на самолёте
В Луксор на самолёте
В Луксор на самолёте
В Луксор на самолёте
В Луксор на самолёте
В Луксор на самолёте
В Луксор на самолёте

Что вы увидите 🤩

  • Город Луксор
  • Долины царей
  • Храм царицы Хатшепсут
  • Колоссов Мемнона
  • Прогулка по река Нилу
  • Карнакский храм
Древний Луксор ждет тебя
Небольшой египетский город Луксор может смело претендовать на звание одного из самых интересных городов мира! Именно здесь сосредоточены многие древние достопримечательности. Приезжайте в Луксор, и он перенесет Вас на многие тысячелетия назад и позволит познакомиться с самыми потрясающими достопримечательностями Древнего Египта.
Куда поедем?
Представитель встретит вас у отеля в Каире и сопроводит в Луксор. После завтрака направитесь на восточный берег Луксора, где вас сопроводит египтолог на Карнакский храм, величайший пример поклонения в истории, посвященный богу Амону, его жене Мут и их сыну Хонсу. Затем вы посетите Долину Царей, где находятся шедевры древних египетских гробниц, как Нефертари, жены Рамзеса II. После этого отправимся в храм царицы Хатшепсут, единственной женщины-фараона, которая управляла Древним Египтом. Обед по пути включен в стоимость. Вечером вылет в Каир.

Цены на экскурсию

Для группы 7-10 человекДля группы 4-6 человекДля группы 1-3 человек
Стандартное предложение
$250
$300
$325

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно.
  • Внутренний рейс (Каир - Луксор – Каир).
  • Теплый прием и помощь по прибытии и отбытии в аэропорту Луксора.
  • Входные билеты во все указанные исторические места.
  • Все передвижения-на современном автомобиле с кондиционером.
  • Русскоязычный гид.
  • Бутылка воды во время вашей поездки.
  • Обед во время поездки.
  • Все налоги и плата за обслуживание.
Что не входит
  • Сувениры и личные траты
  • Более никаких дополнительных расходов с вашей стороны
Место начала и завершения
Ваш отель в Каире
Важная информация
  • Что нужно брать с собой?
  • Загранпаспорт
  • Перекус
  • Фотоаппарат, видеокамера
  • Крем от солнца
  • Деньги
  • Вода
  • Соответствующая одежда для экскурсии:
  • Удобная одежда (по сезону)
  • Удобная обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Головной убор
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Karim A.
Karim A.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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