Тайны Мемфиса и Саккары

Отправимся в город Мемфис

Отправимся в город Мемфис.

Посетим некрополь в Саккаре, ступенчатую пирамиду Джосера.

Увидем Серпиум – самый необыкновенный монумент, который лежит под землёй.

Увидим статую Рамзеса II и алебастровую скульптуру Сфинкса.

И в завершении в Мемфисе отправимся в некрополь Дахшур, посмотрим две пирамиды фараона Снефру – Ломаную и Красную.
Тайны Мемфиса и Саккары
Тайны Мемфиса и Саккары
Тайны Мемфиса и Саккары
Тайны Мемфиса и Саккары

Что вы увидите 🤩

  • Пирамида Джосера
  • Подземный лабиринс Серпиум
  • Статуя Рамзеса II
  • Сфинкс
  • Ломаная и Розовая пирамиды в Дахшуре.

Наш маршрут:

  • Отправимся в город Мемфис. Посетим некрополь в Саккаре, ступенчатую пирамиду Джосера. Увидем Серпиум – самый необыкновенный монумент, который лежит под землёй. Увидим статую Рамзеса II и алебастровую скульптуру Сфинкса. И в завершении в Мемфисе отправимся в некрополь Дахшур, посмотрим две пирамиды фараона Снефру – Ломаную и Красную.

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человек
Взрослый
$100
Детский (6-11 лет)
$50

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Русскоговорящий гид
  • Посещения и входные билеты согласно маршруту
  • Обед в ресторане.
Место начала и завершения
Каир
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 16:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 9:00 до 16:00

Саид С.
Саид С.
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