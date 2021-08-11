Проведите полдня, осматривая важные культурные и исторические достопримечательности Каира, отправившись в Старый Каир и на рынок Хан аль-Халили.

Хан аль-Халили — один из самых известных и старейших базаров на всем Ближнем Востоке. Он функционирует с 1382 г.

Прогулявшись по рынку и сделав покупки, отправляйтесь в старую часть Каира. Посетите Висячую церковь, которая восходит к III веку нашей эры. Затем посетите синагогу Бен-Езра, которая, согласно местной легенде, расположена на том месте, где был найден Моисей, когда он был младенцем.

Также вы увидите церковь Святой Варвары и церковь Абу Серга — два старейших храма в Каире.