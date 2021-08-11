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Оцените Висячую церковь и синагогу Бен-Эзра
Осмотрите церковь Святой Варвары и церковь Абу Серга
Пройдитесь по базару Хан аль-Халили
Проведите полдня, осматривая важные культурные и исторические достопримечательности Каира, отправившись в Старый Каир и на рынок Хан аль-Халили.
Хан аль-Халили — один из самых известных и старейших базаров на всем Ближнем Востоке. Он функционирует с 1382 г.
Прогулявшись по рынку и сделав покупки, отправляйтесь в старую часть Каира. Посетите Висячую церковь, которая восходит к III веку нашей эры. Затем посетите синагогу Бен-Езра, которая, согласно местной легенде, расположена на том месте, где был найден Моисей, когда он был младенцем.
Также вы увидите церковь Святой Варвары и церковь Абу Серга — два старейших храма в Каире.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида-египтолога
Входные билеты
Перевозка
Парковка
Налоги и сборы за обслуживание
Что не входит
Чаевые
Личные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Не допускаются
Курение
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
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Devin
11 авг 2021
Весь тур был фантастическим и информативным. Або был нашим водителем и гидом, он забрал нас из отеля и подробно рассказал обо всех местах, где мы были. Спасибо Або за то, что он сделал жару терпимой и попутно поделился удивительными фактами. Рынок был отличным - купили намного больше вещей, чем я хотел бы признать - сделки были просто хорошими. Очень рекомендую тур. Спасибо, Або!
C
Chris
20 июня 2021
Саид встретил нас в нашем отеле утром, и наша экскурсия началась с остановки в Музее древностей. Сайед провел нас по выставочному залу, объясняя историю каждого древнего артефакта. Он феноменальный гид!! Позже мы поехали в Коптский Каир и вместе со старым базаром посетили все древние святыни. Это был отличный тур с исключительным гидом. Спасибо!
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Ancelmo
21 сен 2019
Paradise Travel я очень благодарен за высокое качество услуг, предоставляемых Paradise Travel, тур «Старый Каир и вход на базар Хан-Эль-Халили и полдня» от гида Або Эль-Хир Эйссави. Все работает отлично. Я искренне благодарю Або за отличный отдых в Каире. Он был пунктуальным, очень знающим и вежливым. Он превзошел мои ожидания. Я собираюсь вернуться со своей семьей. Большое спасибо, (Ансельмо Линс де Гойс)