Еще несколько необычных экскурсий в Каире

Трансфер из аэропорта Каира на комфортном микроавтобусе с кондиционером. Цена указана для группы 1-6 человек
Пожалуйста, укажите время прибытия в заказе - и мы обязательно свяжемся с вами и встретим в аэропорту
Место завершения
🏁 отель, аэропорт Каир
Выберите дату для поездки
- Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Саид С.
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