Еще несколько необычных экскурсий в Каире

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Трансфер из аэропорта (Каир)

Саид С.
Саид С. – Гид из Каира
Трансфер из аэропорта (Каир)
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $40 за экскурсию

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Трансфер из аэропорта (Каир)
Трансфер из аэропорта (Каир)
Трансфер из аэропорта Каира на комфортном микроавтобусе с кондиционером. Цена указана для группы 1-6 человек
Пожалуйста, укажите время прибытия в заказе - и мы обязательно свяжемся с вами и встретим в аэропорту
Начало
🚩 аэропорт Каир
Место завершения
🏁 отель, аэропорт Каир
Трансфер из аэропорта (Каир)
Трансфер из аэропорта (Каир)
Трансфер из аэропорта (Каир)

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Саид С.
Саид С.
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