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языком и хорошо разбирается в теме Древнего Египта, но и помимо этого рассказывал на различные темы в дороге, ответил на все наши вопросы. Машина была хорошая, с кондиционером, в общем все как и было заявлено. Также отмечу, что всё было очень вежливо, тактично, без подводных камней и каких-то незапланированных остановок. Экскурсию провел на совесть. Было принято совершить совместное путешествие в одни из самых интересных древнеегипетских храмов. Благодарим за качественную организацию нашего отдыха!