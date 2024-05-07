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Из Луксора в Дендеру и Абидос: погружение в историю древних храмов
Познайте сокровища древнего Египта, посетив храм Хатхор в Дендере и заупокойный храм Сети I в Абидосе с профессиональным гидом
Начало: Из луксора
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
307$215 за всё до 8 чел.
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7 часов
Индивидуальная
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Увидеть Луксор - понять Египет: индивидуальная экскурсия
Древний Луксор завораживает архитектурой и загадками. Путешествие в индивидуальном формате поможет вам погрузиться в историю Древнего Египта и постичь его тайны
Начало: В любой точке Луксора
Завтра в 13:00
7 авг в 08:00
179$108 за всё до 8 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
Увидеть изображения первых музыкальных инструментов в мире и познакомиться с нубийцами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$378 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVIKTORIIA7 мая 2024Рекомендуем эту экскурсию и именно этого организатора, мы остались очень довольны экскурсией. Ездили с гидом Ахмедом, он прекрасно владеет русским
- DDmitrii30 апреля 2024Таха - организатор экскурсии отличный. Маршрут интересный. К гидам есть пожелание больше подавать информации на протяжении всей экскурсии - это все таки индивидуальный тур.
- ЕЕкатерина20 апреля 2024Группа из 10 человек посетила два замечательных храма. Гид Таха по пути очень интересно рассказывал о жизни в современном Египте,
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