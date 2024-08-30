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храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, колоссы Мемнона и храм Рамзеса 3 в Мединет-Абу. Съездили в Эдфу, где посмотрели знаменитый храм надписей, с которым, по величию и объему информации, не сравнится ни один памятник древнего мира. Сьездили в Абидос к Оссириону, храмам Сети 1 и Рамзеса 2. Посмотрели великолепнейший храм Хатхор в Дендере. Адель, помимо всего прочего, провел отличную поездку на фелукке по Нилу. Были в районе Фив вдвоем с семилетней дочерью, которая влюбилась в Египет и половину блокнота изрисовала копиями иероглифов из Эдфу и других храмов. Адель великолепно помогал с ребенком, пока папа изучал рельефы.