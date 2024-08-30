На Рождество – экскурсии в Луксоре

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Луксоре, цены от $195, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Самобытный Луксор
На автобусе
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Луксору: Величие древних храмов и гробниц
Погрузитесь в историю Древнего Египта, посетив знаменитые храмы и гробницы Луксора с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
Луксор: цари и боги Древнего Египта
На автобусе
8 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Луксору: Карнак, Долина царей и Нил
Путешествие в Луксор - это уникальная возможность познакомиться с величием Древнего Египта. Посетите Карнакский комплекс, Долину царей и храм Хатшепсут
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
$195 за всё до 8 чел.
Из Луксора - к храмам Эдфу и Ком-Омбо
На машине
скидка
20%
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Луксора - к храмам Эдфу и Ком-Омбо
Отправиться к уникальным архитектурным памятникам Древнего Египта
Начало: Возле отеля
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
270$216 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    30 августа 2024
    Самобытный Луксор
    Всем рекомендую, за два дня организовали персональную экскурсию с замечательным гидом Мухаммадом, были учтены пожелания по маршруту, был вкуснейший обед и дорога пролетела незаметно. Также учли погоду и тд, все на высоте!
  • В
    Вадим
    3 июля 2024
    Луксор: цари и боги Древнего Египта
    В мае 2024 года провели большую шестидневную поездку с экскурсоводом Аделем. В Луксоре посмотрели Карнакский и Луксорский храмы, долину царей,
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    храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, колоссы Мемнона и храм Рамзеса 3 в Мединет-Абу. Съездили в Эдфу, где посмотрели знаменитый храм надписей, с которым, по величию и объему информации, не сравнится ни один памятник древнего мира. Сьездили в Абидос к Оссириону, храмам Сети 1 и Рамзеса 2. Посмотрели великолепнейший храм Хатхор в Дендере. Адель, помимо всего прочего, провел отличную поездку на фелукке по Нилу. Были в районе Фив вдвоем с семилетней дочерью, которая влюбилась в Египет и половину блокнота изрисовала копиями иероглифов из Эдфу и других храмов. Адель великолепно помогал с ребенком, пока папа изучал рельефы.

  • А
    Александ
    5 апреля 2024
    Луксор: цари и боги Древнего Египта
    Мухамед и его команда Исмаил и Шаркави очень профессиональны, и мы настоятельно рекомендуем их! У нас было два дня в
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    Каире и полтора дня в Луксоре и мы остались в восторге от экскурсий и посещений, программа была тщательно подготовлена, включая все знаковые места с заранее куплеными билетами без очередей. Выражаем вам огромную благодарность!

  • Л
    Луна
    27 марта 2024
    Луксор: цари и боги Древнего Египта
    Хочу поблагодарить организатора нашей двухдневной экскурсии Мухамеда и нашего прекрасного гида, профессора Шаркави. Мы провели незабываемые 2 дня, посетив максимально
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    возможное количество достопримечательностей. Везде успели пройти и прочувствовать места с великой историей без очередей и навязчивых продавцов. Программа составлена максимально грамотно и комфортно. Эта команда профессионалов действительно учитывает все пожелания и делает ваш день на 5+. Благодарю 🙏

  • Р
    Роман
    21 февраля 2024
    Из Луксора - к храмам Эдфу и Ком-Омбо
    Были уже на второй экскурсии с Мухаммедом. Было очень познавательно и комфортно. Гид отвечал на все наши (даже повторяющиеся) вопросы,
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    учитывал все наши пожелания. Вежливый, с юмором, часто знающий несколько исторических версий. Больше понравился храм Ком-Омбо. В конце экскурсии по нашей просьбе нас доставили в Асуан (там был хороший обед), помогли заселиться в гостинице, чтобы на следующий день съездить в Абу-Симбел.

Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «На Рождество»

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  3. Из Луксора - к храмам Эдфу и Ком-Омбо
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Сколько стоит экскурсия по Луксору в сентябре 2024
Сейчас в Луксоре в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 195 до 216 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Луксоре на 2024 год на рождество, 10 ⭐ отзывов, цены от $195. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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