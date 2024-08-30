8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Луксору: Величие древних храмов и гробниц
Погрузитесь в историю Древнего Египта, посетив знаменитые храмы и гробницы Луксора с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Луксору: Карнак, Долина царей и Нил
Путешествие в Луксор - это уникальная возможность познакомиться с величием Древнего Египта. Посетите Карнакский комплекс, Долину царей и храм Хатшепсут
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
$195 за всё до 8 чел.
скидка
20%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Луксора - к храмам Эдфу и Ком-Омбо
Отправиться к уникальным архитектурным памятникам Древнего Египта
Начало: Возле отеля
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
270$216 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина30 августа 2024Всем рекомендую, за два дня организовали персональную экскурсию с замечательным гидом Мухаммадом, были учтены пожелания по маршруту, был вкуснейший обед и дорога пролетела незаметно. Также учли погоду и тд, все на высоте!
- ВВадим3 июля 2024В мае 2024 года провели большую шестидневную поездку с экскурсоводом Аделем. В Луксоре посмотрели Карнакский и Луксорский храмы, долину царей,
- ААлександ5 апреля 2024Мухамед и его команда Исмаил и Шаркави очень профессиональны, и мы настоятельно рекомендуем их! У нас было два дня в
- ЛЛуна27 марта 2024Хочу поблагодарить организатора нашей двухдневной экскурсии Мухамеда и нашего прекрасного гида, профессора Шаркави. Мы провели незабываемые 2 дня, посетив максимально
- РРоман21 февраля 2024Были уже на второй экскурсии с Мухаммедом. Было очень познавательно и комфортно. Гид отвечал на все наши (даже повторяющиеся) вопросы,
Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «На Рождество»
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