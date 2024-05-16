11 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Частная экскурсия из Луксора: Эдфу и Ком Омбо - Путешествие в историю
Погрузитесь в мир древних богов и священных храмов вместе с частной экскурсией в Эдфу и Ком Омбо
Начало: Луксор
Расписание: каждый день в 4.30 утра
Завтра в 04:30
6 авг в 04:30
от $280 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие по Луксору: день среди древних сокровищ
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Луксору, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Луксор, рядом с вашим отелем
Расписание: Каждый день недели в 8 утра
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от $110 за всё до 3 чел.
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Луксор: Сафари на квадроциклах с трансфером
Насладитесь захватывающим сафари на квадроциклах в Луксоре. Опытный инструктор обучит вас всем необходимым навыкам, а комфортный трансфер обеспечит удобство
Начало: Луксор
Расписание: Каждый день недели
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДобрынин16 мая 2024Интересная экскурсия, помимо неё договорились с фирмой по экскурсиям на следующий день и даже трансферу в другой город. Все было отлично и за разумные деньги
- ААндрей25 апреля 2024Воспользовались групповым предложением: я, супруга и ребенок - по сути получилась индивидуальная экскурсия. Хорошая организация - никаких задержек начиная от
- ЕЕвгения2 марта 2024Очарованы до глубины души гидом Тоуфик! Потрясающе интересно провели экскурсии, супер улыбчивый и позитивный! Угостили и обедом, и чипсами в дорогу, и соком из сахарного тростника! Сами храмы завораживают, богатейшая история конечно в Египте!
Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Популярные экскурсии»
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