Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Луксоре, цены от $100. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Луксора: Частная однодневная поездка в Эдфу и Ком Омбо
1 отзыв
11 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Частная экскурсия из Луксора: Эдфу и Ком Омбо - Путешествие в историю
Погрузитесь в мир древних богов и священных храмов вместе с частной экскурсией в Эдфу и Ком Омбо
Начало: Луксор
Расписание: каждый день в 4.30 утра
Завтра в 04:30
6 авг в 04:30
от $280 за всё до 3 чел.
Исследуйте сокровища Луксора: целый день в Луксоре
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие по Луксору: день среди древних сокровищ
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Луксору, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Луксор, рядом с вашим отелем
Расписание: Каждый день недели в 8 утра
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от $110 за всё до 3 чел.
Луксор: Сафари на квадроциклах
На квадроциклах
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Луксор: Сафари на квадроциклах с трансфером
Насладитесь захватывающим сафари на квадроциклах в Луксоре. Опытный инструктор обучит вас всем необходимым навыкам, а комфортный трансфер обеспечит удобство
Начало: Луксор
Расписание: Каждый день недели
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Добрынин
    16 мая 2024
    Исследуйте сокровища Луксора: целый день в Луксоре
    Интересная экскурсия, помимо неё договорились с фирмой по экскурсиям на следующий день и даже трансферу в другой город. Все было отлично и за разумные деньги
  • А
    Андрей
    25 апреля 2024
    Исследуйте сокровища Луксора: целый день в Луксоре
    Воспользовались групповым предложением: я, супруга и ребенок - по сути получилась индивидуальная экскурсия. Хорошая организация - никаких задержек начиная от
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    старта с отеля и проволочек с покупкой билетов,всё уже было подготовлено,от объекта до объекта везде на авто. Гид Мохаммед (извиняюсь,если немного не так указал имя) проводил экскурс на понятном русском языке, отвечал на все вопросы. Однозначно экскурсия стоит своих денег - как в плане организации,так и самих объектов. Мохаммеду привет от Zlaty))). Сам гид тоже большой молодец! По финансовым вопросам - была внесена небольшая предоплата в бронь,порядка 20 $ с российской карты МИР (что немаловажно в текущий момент повсеместной блокировки наших карт), всё остальное гиду было отдано по окончанию экскурсии по факту. Никаких скрытых платежей и "бакшишей" взято не было. Постоянная и быстрая связь с организатором в Вацапе по любым вопросам экскурсии - за это тоже отдельный +.

  • Е
    Евгения
    2 марта 2024
    Из Луксора: Частная однодневная поездка в Эдфу и Ком Омбо
    Очарованы до глубины души гидом Тоуфик! Потрясающе интересно провели экскурсии, супер улыбчивый и позитивный! Угостили и обедом, и чипсами в дорогу, и соком из сахарного тростника! Сами храмы завораживают, богатейшая история конечно в Египте!

Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Популярные экскурсии»

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  1. Из Луксора: Частная однодневная поездка в Эдфу и Ком Омбо
  2. Исследуйте сокровища Луксора: целый день в Луксоре
  3. Луксор: Сафари на квадроциклах
Какие места ещё посмотреть в Луксоре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Луксору в августе 2024
Сейчас в Луксоре в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 280. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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