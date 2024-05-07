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Из Луксора в Дендеру и Абидос: погружение в историю древних храмов
Познайте сокровища древнего Египта, посетив храм Хатхор в Дендере и заупокойный храм Сети I в Абидосе с профессиональным гидом
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Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
307$215 за всё до 8 чел.
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Индивидуальная экскурсия по Луксору: Величие древних храмов и гробниц
Погрузитесь в историю Древнего Египта, посетив знаменитые храмы и гробницы Луксора с русскоговорящим гидом
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$270 за всё до 4 чел.
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Индивидуальная
до 8 чел.
Храмы Осириса и Хатхор: Путешествие из Луксора в Дендеру и Абидос
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, посетив храмы Осириса и Хатхор. Величественная архитектура и богатая история ждут вас
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270$243 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVIKTORIIA7 мая 2024Рекомендуем эту экскурсию и именно этого организатора, мы остались очень довольны экскурсией. Ездили с гидом Ахмедом, он прекрасно владеет русским
- DDmitrii30 апреля 2024Таха - организатор экскурсии отличный. Маршрут интересный. К гидам есть пожелание больше подавать информации на протяжении всей экскурсии - это все таки индивидуальный тур.
- ЕЕкатерина20 апреля 2024Группа из 10 человек посетила два замечательных храма. Гид Таха по пути очень интересно рассказывал о жизни в современном Египте,
Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Все»
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