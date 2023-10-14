Посетить сакральные места Древнего Египта: храм Хатшепсут, Карнакский храм и Долину царей
Луксор пронизан духом удивительной древнеегипетской цивилизации.
Вам предстоит увидеть главные святыни: крупнейший на планете храмовый комплекс, заупокойный храм первой женщины-фараона и знаменитую усыпальницу царей.
Вы узнаете, кому египтяне посвящали храмы, зачем оставляли сокровища в гробницах и почему жук-скарабей способен исполнять желания.
Вам предстоит увидеть главные святыни: крупнейший на планете храмовый комплекс, заупокойный храм первой женщины-фараона и знаменитую усыпальницу царей.
Вы узнаете, кому египтяне посвящали храмы, зачем оставляли сокровища в гробницах и почему жук-скарабей способен исполнять желания.
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Карнакский храм. Самое грандиозное сооружение Древнего Египта с его бесчисленными залами, дворами, пилонами и священным озером впечатляет каждого! Перед тем, как войти в храм, вы прогуляетесь по Аллее сфинксов и загадаете желание у жука-скарабея.
- Храм Хатшепсут. Террасный храм, высеченный в скале, посвящён единственной женщине, которая правила страной на протяжении 20 лет. Тем не менее, главная его часть — святилище бога Амона-Ра. Вы узнаете, почему храм посвящён и ему тоже.
- Долина царей. Здесь располагается 64 царских усыпальниц, вырубленных в скалах. Самая известная из них — гробница Тутанхамона, которая была открыта в 1922 году и полна сокровищ без малейших признаков разграбления.
- Колоссы Мемнона. Вы увидите две огромные каменные фигуры фараона Аменхотепа III по 20 м. в высоту и весом по 700 тонн каждая, и узнаете, почему одна из этих статуй была «поющей».
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды.
- Группа до 3 человек перемещается на комфортабельном автомобиле с кондиционером, от 4 до 10 человек — на микроавтобусе с кондиционером.
Дополнительные расходы
- Входной билет в Карнакский храм — 300 египетских фунтов.
- Входной билет в храм Хатшепсут — 250 египетских фунтов.
- Долина царей — 410 египетских фунтов.
- Обед с напитками.
- Мы можем забрать вас на экскурсию в аэропорту и отвезти обратно — доплата 30 евро.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле в Луксоре
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Луксоре
Дорогие путешественники! Меня зовут Светлана. Много лет, начиная с 2006 года, я работала в туристической компании и получила немалый опыт по организации туров в Египте. Стараюсь поддерживать уже сложившуюся годами положительную репутацию. С туристами постоянно нахожусь на связи. Помогу определиться с выбором экскурсий и распланировать их на время вашего отдыха. Очень люблю эту страну и жду вас в солнечном Египте!
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