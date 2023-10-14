Светлана — ваша команда гидов в Луксоре

Дорогие путешественники! Меня зовут Светлана. Много лет, начиная с 2006 года, я работала в туристической компании и получила немалый опыт по организации туров в Египте. Стараюсь поддерживать уже сложившуюся годами положительную репутацию. С туристами постоянно нахожусь на связи. Помогу определиться с выбором экскурсий и распланировать их на время вашего отдыха. Очень люблю эту страну и жду вас в солнечном Египте!

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