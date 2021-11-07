Из Хургады: 1-дневный тур в Луксорскую долину царей

Посетите памятники Луксора за один день

4.6
2697 отзывов
В группе
до 8 чел.
Посетите памятники Луксора за один день.

Воспользуйтесь возможностью побывать в столице фараонов и увидеть ее впечатляющее архитектурное наследие: Карнакский храм, Долину царей, Колоссы Мемнона и храм Хатшепсут.
Из Хургады: 1-дневный тур в Луксорскую долину царей
Из Хургады: 1-дневный тур в Луксорскую долину царей
Из Хургады: 1-дневный тур в Луксорскую долину царей
Из Хургады: 1-дневный тур в Луксорскую долину царей
Из Хургады: 1-дневный тур в Луксорскую долину царей
Из Хургады: 1-дневный тур в Луксорскую долину царей
Из Хургады: 1-дневный тур в Луксорскую долину царей
Из Хургады: 1-дневный тур в Луксорскую долину царей
Из Хургады: 1-дневный тур в Луксорскую долину царей
Из Хургады: 1-дневный тур в Луксорскую долину царей
Из Хургады: 1-дневный тур в Луксорскую долину царей
Из Хургады: 1-дневный тур в Луксорскую долину царей

Что вы увидите 🤩

  • Карнакский храм
  • Долина царей
  • Колоссы Мемнона
  • Луксорский храм
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь Карнакским храмом
  2. Отведайте традиционную египетскую кухню в первоклассном ресторане в Луксоре
  3. Взгляните на удивительные колоссы Мемнона
  4. Побывайте в Долине царей
  5. Узнайте больше об истории Древнего Египта и его фараонов
  6. Посетите заупокойный храм Хатшепсут
Возьмите однодневную экскурсию из Хургады, чтобы увидеть одни из лучших исторических мест Египта. Наслаждайтесь бесплатным трансфером и высадкой, а также услугами гида-египтолога, осматривая древние достопримечательности.
После трансфера из отеля отправляйтесь в Луксор, чтобы посетить самые известные памятники Египта, включая храм в Карнаке. Расслабьтесь за обедом в местном ресторане, затем сядьте на типичную лодку Фелукки, чтобы пересечь Нил в Город мертвых (по желанию).
Посмотрите впечатляющие Колоссы Мемнона, последние остатки Храма Аменофиса III. Вы будете очарованы архитектурой Долины царей и посетите храм Хатшепсут, одной из женщин-правительниц Древнего Египта.
Пожалуйста, укажите номер вашего гостиничного номера, поскольку это требуется египетским правительством в отношении протокола COVID-19. Если вы еще не знаете, укажите «Н / Д» и сообщите об этом местному партнеру по электронной почте или в WhatsApp, как только вы это сделаете.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы в автобусе с кондиционером
  • Руководство египтолога
  • Обед в ресторане в Луксоре
  • Закуски и вода в маршрутке
Что не входит
  • Напитки в ресторане
  • Входные билеты на посещаемые сайты (если не выбран вариант)
  • Дополнительный 20-минутный круиз (10 евро - оплачивается наличными)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Наличные
Не допускаются
  • Курение
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Пикап доступен из отелей в Хургаде, Сахл Хашиш и Макади. Встреча и высадка из отелей в Эль-Гуна, Сома-Бэй и Сафага доступны за дополнительную плату
  • Обратите внимание, что поездка из Хургады в Луксор занимает 5 часов на микроавтобусе с несколькими контрольно-пропускными пунктами. Рекомендуется взять с собой книгу или приготовить музыку для долгой поездки. В маршрутке будет много закусок и воды
Требования к участникам
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

B
7 ноя 2021
3 ноября я запланировал однодневную поездку в Долину царей с Getyourguide. Нас забрали рано в комфортабельном автобусе с хорошей системой кондиционирования. Поездка заняла около 4 часов, но была довольно спокойной. Наш гид Ассем Мохамед очень хорошо говорил по-немецки и дал нам массу информации о стране и ее людях, образе жизни людей в Египте и, конечно же, обо всей истории Долины царей и раскопках. Мы были очарованы видами растений и раскопками. Ассем провел нас по самым важным достопримечательностям и многое рассказал обо всех. Потом успели все еще раз осмотреть и сами сфотографироваться. После прогулки по Нилу и вкусного обеда мы осмотрели 3 захоронения Рамзеса IX, I и III. Это было очень впечатляюще, и храмовый комплекс фараона Хатшепсут снова стал чем-то особенным. В общем, очень удачная экскурсия.
P
6 ноя 2021
Моя поездка была отложена на день, вычетов нет из-за дружелюбного и отзывчивого персонала, который держал меня в курсе событий через WhatsApp. Наш гид Ассем Мохаммед, опытный археолог, был хорошо подготовлен к туру и был готов предоставить ценную информацию на немецком языке в любое время. Большой! Могу порекомендовать в любое время! Только остановка на алебастровой фабрике мне не понадобилась бы. Дело вкуса. В целом, полностью удовлетворен и мои искренние и теплые пожелания компании и сотрудникам. Вы делаете отличную работу! Благодарность
S
3 ноя 2021
Поездка прошла хорошо. Мы посетили те места, которые были упомянуты в программе. Не обошлось без неприятных сюрпризов. Гид был приятным человеком, который объяснил нам все, что касается мест, которые мы посетили, а также держал нас в курсе программы, которая у нас была на день. Он был очень любезен. Транспорт был не очень удобным, но, полагаю, другого выхода не было. Единственное, что мне не понравилось, так это еда в ресторане, который нам принесли на обед.
Ещё 2694 отзыва

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