Возьмите однодневную экскурсию из Хургады, чтобы увидеть одни из лучших исторических мест Египта. Наслаждайтесь бесплатным трансфером и высадкой, а также услугами гида-египтолога, осматривая древние достопримечательности.

После трансфера из отеля отправляйтесь в Луксор, чтобы посетить самые известные памятники Египта, включая храм в Карнаке. Расслабьтесь за обедом в местном ресторане, затем сядьте на типичную лодку Фелукки, чтобы пересечь Нил в Город мертвых (по желанию).

Посмотрите впечатляющие Колоссы Мемнона, последние остатки Храма Аменофиса III. Вы будете очарованы архитектурой Долины царей и посетите храм Хатшепсут, одной из женщин-правительниц Древнего Египта.

Пожалуйста, укажите номер вашего гостиничного номера, поскольку это требуется египетским правительством в отношении протокола COVID-19. Если вы еще не знаете, укажите «Н / Д» и сообщите об этом местному партнеру по электронной почте или в WhatsApp, как только вы это сделаете.