Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Побывайте в Карнакском храме, крупнейшем из когда-либо построенных
Отведайте великолепный обед в ресторане
Взгляните на две статуи Аменхотепа III
Посетите гробницы фараонов в Долине Царей
Узнайте о жизненном пути женщины-фараона в храме Хатшепсут
За вами заедут в отель в Марса-эль-Аламе и вы отправитесь в Луксор на автобусе с кондиционером. Здесь вы посетите знаменитый Карнакский храм, крупнейшее из когда-либо построенных культовых сооружений. Древнеегипетское название этого места «Ипет-сут» означает «наиболее избранное место».
После этого, вы отведаете великолепный обед в ресторане. Затем вы направитесь к западному берегу Нила, где вас будет ждать колоссальная статуя Аменхотепа III, колосс Мемнона. Продолжите тур в Долине Царей, где вы увидите захватывающие дух могилы фараонов.
Вы посетите 3 гробницы, а затем отправитесь в Заупокойный храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри. Это потрясающий храм, посвященный царице Хатшепсут, единственному фараону-женщине, высится рядами террас над пустынной равниной на песчаных утесах. После завершения тура, вас доставят в ваш отель в Марса-эль-Аламе.
Ответы на вопросы
Что входит
Однодневная экскурсия в Луксор
Переезды на автобусе с кондиционером
Трансфер от/до отеля
Гид
Плата за вход во все достопримечательности, указанные в маршруте
Обед в местном ресторане высокого уровня
Безалкогольные напитки в транспорте
Сервисные сборы и налоги
Что не входит
Чаевые
Напитки в ресторане
Личные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 8 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Комфортная обувь
Солнцезащитные очки
Важная информация
Возможен трансфер из отелей в Марса Алам и Эль-Кусейре
Вы можете заказать упакованный завтрак за день до поездки на стойке регистрации вашего отеля
Гиды, говорящие на французском, итальянском, испанском и русском языках, доступны за дополнительную плату в размере 10 евро с человека
Пожалуйста, свяжитесь с местным партнером после бронирования, чтобы сообщить все имена и номера паспортов всех путешественников, а также желаемое время трансфера из вашего отеля
При бронировании вам необходимо будет отправить местному партнеру фотографию каждого из следующего для каждого путешественника: паспорт, открытый на странице с фотографией, отметка о въезде в паспорт и сертификат анализа (PCR) на COVID-19
Требования к участникам
Вы должны заполнить анкету путешественника
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 40 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
Juergen
12 фев 2020
Забрали из отеля (недалеко от аэропорта Марса Алам) около 4:00 утра на нейтральной машине (водитель почти не говорил по-английски). Переезд в Сафрагу, там пересадка на тренера (все участники из района Хургады). Немецкий и англоязычный гид. Еще 4 часа езды до Карнакского храма, а затем до других достопримечательностей. Дополнительная возможность пересечь Нил на парусной лодке за 12 евро, в противном случае продолжить на автобусе на обед вдвоем в «большом ресторане». Мы вернулись в отель около 23:00 (19 часов в пути. ). Немецкоязычный гид был в хорошем настроении, с энтузиазмом объяснил. В общем, экскурсия удачная. Луксор надо видеть, но тоже очень утомительно. Надо взвесить, сколько отпускных дней доступно. Обязательную последнюю остановку можно было сохранить. Здесь нам снова показали лавку (резьба по камню). Слишком устал для этого.
Y
Youssef
21 дек 2019
(Германия)
Это была увлекательная, захватывающая и рекомендуемая экскурсия с нашим суперкомпетентным гидом, это была увлекательная поездка. Наш гид Ясср был очень представительным и подарил нам незабываемый день со смесью опыта и юмора. Бронирование было также очень удовлетворительным, мы забронировали номер в 21:00 и сели в автобус в 3:30 точно в заранее оговоренное время. Это была стоящая поездка
K
Kushtrim
15 ноя 2019
(Швейцария)
Поездка была довольно быстрой по срокам. Мы тоже очень устали от поездки на автобусе. Но это однозначно стоит того. Обед был единственным разочарованием, поскольку в нем говорится, что вы едите в высококлассном ресторане, что не соответствует действительности. Не надейтесь. Гид был очень милым и веселым, все шутил. Вас спросят, кто хотел бы заказать дополнительную поездку по Нилу с гидом, сделайте это, это действительно приятно и расслабляет.
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