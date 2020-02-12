За вами заедут в отель в Марса-эль-Аламе и вы отправитесь в Луксор на автобусе с кондиционером. Здесь вы посетите знаменитый Карнакский храм, крупнейшее из когда-либо построенных культовых сооружений. Древнеегипетское название этого места «Ипет-сут» означает «наиболее избранное место».

После этого, вы отведаете великолепный обед в ресторане. Затем вы направитесь к западному берегу Нила, где вас будет ждать колоссальная статуя Аменхотепа III, колосс Мемнона. Продолжите тур в Долине Царей, где вы увидите захватывающие дух могилы фараонов.

Вы посетите 3 гробницы, а затем отправитесь в Заупокойный храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри. Это потрясающий храм, посвященный царице Хатшепсут, единственному фараону-женщине, высится рядами террас над пустынной равниной на песчаных утесах. После завершения тура, вас доставят в ваш отель в Марса-эль-Аламе.