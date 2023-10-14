Места, которые вы посетите на экскурсии, менее популярны, чем Карнакский храм или храм Хатшепсут. Но они хранят тот же дух Древнего Египта и представляют огромную историческую ценность. Вы прикоснётесь к одной из величайших страниц Античности, исследуя экспонаты Луксорского музея. И рассмотрите культовые памятники по обе стороны Нила: в Городе живых и Городе мёртвых.

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Описание

Что вас ожидает

Луксорский храм

Расположен он на восточной стороне Луксора, в Городе живых. Соединён с Карнакским храмом Аллеей сфинксов. Вы осмотрите сооружение, посвящённое богу Амону-Ра, его жене Мут и сыну Хонсу. И оцените величие храма, построенного в 14 веке до н. э.

Луксорский музей

Неподалёку, также на восточной стороне вы посетите музей, открытый полвека назад. Вместе мы исследуем удивительную коллекцию древнеегипетских экспонатов: миниатюрного сфинкса, мумии, алебастровую статую богини Мут и многие другие артефакты.

Храм Мединет-Абу

Также в программе поминальный храм Рамсеса III, расположенный на западном берегу Нила. Перед вами предстанет культовый памятник 12 века до н. э., превосходно сохранившийся до наших дней.

Храм Рамессеум

Архитектурный ансамбль включает поминальный храм и дворец фараона Рамсеса II, который также называют «домом миллиона лет». Вы представите, как он выглядел в свои лучшие годы. И познакомитесь с устройством святыни — рассмотрим пилоны, гипостильные залы и закрытое святилище.

Организационные детали