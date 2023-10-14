Луксор: музей и храмы древней цивилизации

Познакомиться с египетскими святынями, рассмотреть артефакты - и перенестись в эпоху до нашей эры

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Места, которые вы посетите на экскурсии, менее популярны, чем Карнакский храм или храм Хатшепсут. Но они хранят тот же дух Древнего Египта и представляют огромную историческую ценность. Вы прикоснётесь к одной из величайших страниц Античности, исследуя экспонаты Луксорского музея. И рассмотрите культовые памятники по обе стороны Нила: в Городе живых и Городе мёртвых.
Луксор: музей и храмы древней цивилизации
Луксор: музей и храмы древней цивилизации
Луксор: музей и храмы древней цивилизации
Луксор: музей и храмы древней цивилизации
Луксор: музей и храмы древней цивилизации
Луксор: музей и храмы древней цивилизации
Луксор: музей и храмы древней цивилизации
Луксор: музей и храмы древней цивилизации
Луксор: музей и храмы древней цивилизации
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Луксорский храм

Расположен он на восточной стороне Луксора, в Городе живых. Соединён с Карнакским храмом Аллеей сфинксов. Вы осмотрите сооружение, посвящённое богу Амону-Ра, его жене Мут и сыну Хонсу. И оцените величие храма, построенного в 14 веке до н. э.

Луксорский музей

Неподалёку, также на восточной стороне вы посетите музей, открытый полвека назад. Вместе мы исследуем удивительную коллекцию древнеегипетских экспонатов: миниатюрного сфинкса, мумии, алебастровую статую богини Мут и многие другие артефакты.

Храм Мединет-Абу

Также в программе поминальный храм Рамсеса III, расположенный на западном берегу Нила. Перед вами предстанет культовый памятник 12 века до н. э., превосходно сохранившийся до наших дней.

Храм Рамессеум

Архитектурный ансамбль включает поминальный храм и дворец фараона Рамсеса II, который также называют «домом миллиона лет». Вы представите, как он выглядел в свои лучшие годы. И познакомитесь с устройством святыни — рассмотрим пилоны, гипостильные залы и закрытое святилище.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер и сопровождение гида. Мы можем забрать вас на экскурсию в аэропорту и отвезти обратно — доплата составит 30 евро.
  • Экскурсия для компании до 3 человек проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером, от 4 до 10 человек — на микроавтобусе с кондиционером
  • Дополнительные расходы: билет в Луксорский храм — 260 EGP, в Луксорский музей — 200 EGP, в храм Мединет-Абу — 140 EGP, в храм Рамессеум — 120 EGP. Питание также оплачивается отдельно (по желанию)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле в Луксоре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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